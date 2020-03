La finale du WBSS est menacée alors que le coronavirus commence à ravir le calendrier de boxe

Nouvelles de boxe du monde 12/03/2020

📷 WBSS

La boxe continue d’être frappée sous la ceinture par le coronavirus après que la World Boxing Super Series et PR Best Boxing ont tous deux publié des déclarations sur leurs événements respectifs.

Les chefs du WBSS ont déclaré que le gouvernement letton avait interdit tous les rassemblements publics, conduisant à la surveillance de la finale prévue.

Devant avoir lieu le 21 mars après un long retard, la finale Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos cruiserweight est maintenant sérieusement menacée.

L’épidémie a déjà frappé plusieurs émissions cette semaine, et beaucoup d’autres suivront.

Tout concours qui devrait avoir lieu d’ici à l’été pourrait être affecté si les conditions empirent.

Jusqu’à présent, l’Italie a été le pays le plus touché et est actuellement en lock-out. L’Irlande a également fermé ses portes par précaution malgré un faible nombre de cas confirmés.

La défense du titre WBO de Shakur Stevenson et les combats de la Saint-Patrick de Mick Conlan se déroulent tous deux à huis clos.

Top Rank a confirmé jeudi la nouvelle concernant les dates des 14 et 17 mars.

Une déclaration de Comosa AG # BriedisDorticos 🏆 #AliTrophy

Zveřejnil (a) World Super Boxing Super Series dne Čtvrtek 12. března 2020

Pendant ce temps, le dernier événement «A Puno Limpio» a été annulé – pour l’instant.

En raison de l’incertitude qui existe à Porto Rico et dans le monde et en prenant toutes les mesures préventives contre la pandémie de coronavirus, PR Best Boxing Promotions (PRBBP) et Spartan Boxing ont décidé de suspendre le spectacle de la série «A Puño Limpio», qui se tiendrait le vendredi 27 mars au Colisée Rubén Zayas Montañez.

“Après avoir analysé tous les scénarios PRBBP et Spartan Boxing, nous avons décidé de suspendre notre événement du 27 mars conformément à tout ce qui se passe avec cette pandémie de coronavirus”, a déclaré le promoteur Iván Rivera, président de PRBBP.

LA PRÉVENTION

«Nous essayons de prévenir les situations avec cette maladie. Nous avions des combattants qui venaient de l’extérieur du pays et il ne serait pas de notre responsabilité d’exposer les gens à des conditions négatives. »

Le programme du 27 mars aurait dans l’événement principal classé mondial et monarque latino WBO à 140 livres, Jean Carlos «Lobo» Torres (18-0, 14 kos), ainsi que la «guerre civile» entre les puncheurs durs Nicklaus Flaz (9 -1, 7 kos) et Jorge Maysonet Jr. (16-2, 12 kos) pour le titre WBO Latino à 147 livres, et six autres combats.

“Bientôt, nous fournirons des informations sur les dates à venir de nos événements”, a ajouté Rivera.