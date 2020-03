La fureur de l’équipe frappée par de graves allégations de dissimulation de PED

Publié le 16/03/2020

Par: Sean Crose

Tyson Fury est de retour au sommet du monde depuis qu’il a battu Deontay Wilder de manière dominante lors du match revanche de février de leur combat pour le titre des poids lourds en décembre 2018. Beaucoup ont applaudi l’Anglais imposant pour avoir surmonté des moments assez sombres et remonté au sommet. Fury avait auparavant été privé d’au moins un titre, avait souffert de dépression sévère, avait trop bu, consommé de la drogue et avait atteint le point de se suicider. Le fait que le père de cinq enfants ait survécu à une nuit d’âme aussi sombre était remarquable en soi. Le bonus supplémentaire de Fury retrouvant sa position au sommet de la division des poids lourds a rendu les choses encore plus impressionnantes.

Maintenant, cependant, Fury fait face à des charges assez accablantes – si elles s’avéraient vraies – chez lui en Angleterre. Selon le DailyMail, un agriculteur du nom de Martin Carefoot affirme que l’équipe Fury l’a contacté en 2016. La raison? Fury et son cousin des poids lourds Hughie avaient été testés positifs pour les «métabolites de la nandrolone» à l’hiver 2015. De plus, le Mail écrit «qu’ils n’ont été inculpés que 16 mois plus tard en juin 2016, date à laquelle Tyson Fury était le champion unifié de la monde après avoir battu Wladimir Klitschko en novembre 2015. » Fury et son cousin ont affirmé que des substances interdites étaient dans leur système, car ils avaient mangé du sanglier. “Ils ont reçu”, déclare le Mail, “ce qui était considéré comme une interdiction antidatée de deux ans avant de reprendre leur carrière en décembre 2017.”

Carefoot soutient maintenant qu’on lui a demandé de mentir au nom des Fury, puis l’a fait en affirmant dans une déclaration légale qu’il avait envoyé du sanglier pour que les Furies le consomment. Carefoot prétend également qu’il s’est vu offrir 25 000 £ pour monter dans l’assiette des Fury, mais n’a jamais été payé. L’organisation britannique antidopage, connue sous le nom de UKAD, a déclaré au Mail qu’elle enquêtait sur l’accusation. «« Nous examinerons toujours », a déclaré l’UKAD,« tout élément de preuve potentiel concernant toute infraction antidopage, et entreprendrons des enquêtes si nécessaire. Si quelqu’un possède des informations susceptibles d’intéresser l’UKAD et ses enquêtes sur quelque question que ce soit, nous les exhortons à nous contacter. »

Au moins un membre de l’équipe Fury affirme que l’accusation de Carefoot est ridicule. Frank Warren, qui co-promeut Fury avec Bob Arum, s’est empressé de se précipiter pour la défense de son combattant, bien qu’il admette ouvertement qu’il ne faisait pas partie de l’équipe Fury à l’époque. “Tyson a-t-il déjà eu une conversation avec cet homme?” le Mail cite Warren comme demandant. “Quel membre supposé de l’équipe de Fury a eu une conversation avec cet homme? Vous comptez sur la parole d’un menteur. Est-ce qu’il mentait à l’époque ou ment-il maintenant? C’est un homme qui était prêt à commettre un parjure. »»

Fury et Wilder ont été testés par la prestigieuse Voluntary Anti-Doping Association pour leur revanche. Les deux hommes ont été testés propres.