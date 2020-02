La grande prédiction de Deontay Wilder de Tyson Fury est possible, dit Frank Warren

Nouvelles de boxe du monde 03/02/2020

📾 Mikey Williams

Frank Warren pense que Tyson Fury est plus que capable de faire exploser Deontay Wilder aprĂšs avoir changĂ© d’entraĂźneur aprĂšs son dernier combat.

Fury a Ă©tĂ© coupĂ© et semblait laborieux lors de la distance avec Otto Wallin, ce qui a conduit Ben Davison Ă ĂȘtre mis Ă l’Ă©cart en faveur de SugarHill Steward.

Depuis le dĂ©but du camp pour un match revanche avec Deontay Wilder le 22 fĂ©vrier, Fury a prĂ©dit une victoire sur l’AmĂ©ricain en seulement deux rounds.

Certes, Warren sait que c’est peu probable. Mais le promoteur pense que Fury est plus que capable s’il dĂ©cide de changer complĂštement de tactique pour le retour.

“Le changement d’entraĂźneur (de Tyson) pour SugarHill Steward a semĂ© des doutes dans l’esprit de certains aprĂšs avoir quittĂ© Ben Davison, qui a fait un excellent travail pour le ramener”, a soulignĂ© Warren.

“Personnellement, je n’ai pas de problĂšme avec le commutateur en ce qui concerne la façon dont cela affectera le combat. Personne n’avait vraiment entendu parler de Ben jusqu’Ă ce que Tyson le fasse venir. Il a suffisamment d’expĂ©rience pour savoir ce qu’il fait.

PRÉDICTION

«Je ne sais pas combien de personnes ont cru notre homme quand il a dĂ©clarĂ© catĂ©goriquement qu’il allait tendre une embuscade Ă Wilder. Dire qu’il le terminera en deux tours.

“Ce n’est pas typique de Tyson. Mais s’il se met Ă son sujet, tout peut arriver. On verra donc.

«Ce ne serait pas comme lui d’aller chercher la jugulaire. Mais Tyson a en lui de changer les choses. Qu’est-ce que Deontay peut faire de diffĂ©rent? Il ne peut pas. Nous l’avons vu dans chaque combat qu’il a eu.

«Ce qu’il a est absolument stupĂ©fiant et dangereux, mais il ne va pas envoyer Tyson, n’est-ce pas?

INCONTESTÉ

Le vainqueur de la bataille de ce mois sera considéré comme le meilleur poids lourd de la planÚte. Cela survient aprÚs que le dirigeant unifié Anthony Joshua a subi une perte choquante en 2019.

En baisse de quatre fois, Joshua a Ă©tĂ© dĂ©montĂ© par Andy Ruiz avant de se venger six mois plus tard. Un tarif plus gonflĂ© Ruiz s’est prĂ©sentĂ© en Arabie saoudite. Il Ă©tait facilement manƓuvrĂ© et pointĂ© du doigt.

Wilder et Fury ont tous deux Ă©tĂ© appelĂ©s depuis par AJ, bien que les obligations et les formalitĂ©s administratives semblent susceptibles de mettre un terme Ă des plans incontestĂ©s jusqu’en 2021 au moins.