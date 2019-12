La grandeur du palmarès de DaBaby, Ass-Whippin '2019

Je savais que j'étais un fan de Jonathan Kirk, mieux connu sous le nom de DaBaby, lorsque ses chansons sont passées de la musique à des stimulants pour moi. Ils ont commencé à danser avec mes écouteurs et à brancher mon cerveau. Peu importait l'heure de la journée. Au petit déjeuner, si j'entendais son été "Suge", je levais les mains comme si j'étais prêt à me battre. Lors des fêtes, que ce soit à Brooklyn ou dans le Lower East Side de New York, si Kirk jouait à travers des haut-parleurs, mes épaules se pliaient, mon dos se cassait, et je conduisais une tondeuse à gazon invisible et la poussais à travers la piste de danse. Je connais mieux les paroles de «Baby Sitter» que la Bible. (S'il vous plaît, ne le dites pas à ma maman.) Il est possible que je sois malade, infecté par la sainte divination que DaBaby a donnée à notre nation. Ne cherchez pas de l'aide pour moi; Je suis heureuse de vivre avec ma maladie.

C'est le reflet de l'année où DaBaby est l'un de ses points forts. Qui d'autre qu'un rappeur au rythme effréné qui ne veut pas attendre que le rythme baisse pour commencer à rimer pourrait être le porteur du sceau de 365 jours si mouvementés? Chaque année peut sembler longue, longue et fatigante à la fin. Mais avec l'énergie de DaBaby qui vous accompagne chaque jour, au moins il y a une teinte de vivalité, un stéroïde même, pour animer nos pires moments.

Le point culminant de son année n'a pas été dans les sons sucrés de "Suge" ou les raps turbulents sur "Vibez" ou même les sets à haute énergie présentés quotidiennement sur son Instagram. La spontanéité de DaBaby l'a transporté tout au long de 2019; son zèle pour la vie et ses bouffonneries en ligne et les faisceaux flashy de ses grilles bouillonnantes l'ont fait passer d'un rappeur inconnu de Charlotte à un top-chart. Il y a près de 10 mois, DaBaby était un fantôme. Ce n'était pas une marque. Puis, il a libéré Baby on Baby et Kirk et se sont succédés comme une équipe de Bulls des années 90, s'emparant du Billboard no. 1 spot d'album avec ce dernier. Maintenant, il vibre sur des rythmes de synthé de pavot à côté de Lizzo et fait équipe avec Tag Malon avec Post Malone. Lil Nas X est descendu de la célébrité de "Old Town Road" et a tapé DaBaby pour le remix de son deuxième single, "Panini", où DaBaby, si vous vous posiez la question, a complètement flotté à travers le couplet. Je ne fais pas les règles, mais si vous passez de l’obscurité du rap à Taylor Swift du Rap (salut, Posty) vous demandant quelques bars, vous pourriez avoir du jus.

Regarder ses spectacles sur scène peut vous laisser perplexe. Un enfant gonflable vient-il de frapper le dougie aux BET Awards à côté de quelques hommes en chemise musculaire gonflable? Jettent-ils de l'argent dans une foule d'adolescents? Est-ce un véritable être humain adulte portant une couche de bébé? QUAND LE JABBAWOCKEEZ EST-IL ARRIVÉ?! Mais les performances sont différentes de tout ce que nous avons vu cette année. Ils sont piquants. Ils sont amusants. Ils sont une combinaison de l'étrange hip-hop aléatoire devrait toujours se pencher. DaBaby se présente comme un gars dur, oui. Qui pourrait jamais enlever ça à un homme qui a littéralement fouetté le cul de quelqu'un tellement qu'il est sorti de ses vêtements? Mais il s'imagine aussi un bouffon. Il ne se prend pas trop au sérieux. Il s'amuse. Il est palpable sur chaque chanson et chaque incursion en ligne dans laquelle il se trouve. Étant donné cela, il est facile de devenir fan. Même si vous vous trouvez toujours haineux, le reste du monde a rattrapé le talent viral. Rien qu'en 2019, DaBaby a eu 1 milliard de flux sur Spotify.

Il rappe avec une énergie spécifique. C'est vantard et fougueux. Il est une force inébranlable, ses poumons immobiles comme s'ils étaient recouverts de vibranium. Sa voix en plein essor et perçant, un son sensuel fait dans le Sud qui peut s'harmoniser avec n'importe quel rythme. DaBaby est infatigable. Il vous dit qu'il est le meilleur du monde. Et que ce soit vrai ou non, je ne contesterais pas son droit de le dire. Je viens de vous dire qu'il a tellement battu le cul d'un mec qu'il est sorti de ses vêtements. Si Kirk dit qu'il est le plus grand de tous les temps, alors Kirk est le plus grand de tous les temps.

La créativité de DaBaby transparaît dans ses clips. Dans «Suge», peut-être sa chanson la plus populaire, il enfile une combinaison musculaire gonflée et un col roulé et se promène dans un immeuble de bureaux giflant les non-nommés, comme Bernie Mac en 2003, le chef de l'État avec Chris Rock. Il fléchit tout au long, rappant tout en avertissant: «Je vais gifler un mec, pas de bavardage, je n'aime pas discuter avec des niggas.» Dans «Goin 'Baby», il décrie en volant des avions commerciaux après une hôtesse de l'air lui et ses amis ont mis leurs sacs à dos Louis Vuitton sur le sol, c'est pourquoi le premier coup est qu'il compte de l'argent sur un jet privé avec de petites poupées attachées dans les sièges. Avec «BOP», il a permis à 100 millions (et plus) de regarder une comédie musicale de rap. Au cours de l'année, l'art de DaBaby est passé de blagues bruyantes à du talent artistique fort. Il est maintenant un créateur. Ce ne sont plus seulement des couches et des poupées. Maintenant, il y a des numéros chorégraphiés d'influenceurs alors qu'il court des officiers dans des masques gonflables. C'est comme si Richard Pryor avait reçu les clés d'un ensemble de plusieurs millions de dollars pour la satire, puis avait lancé Omarion pour danser au milieu du chaos. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils l'ont laissé faire avec Stunna 4 Vegas comme un idiot sur le plateau de Jimmy Fallon ou que Lorne Michaels l'a amené le samedi soir en direct, dans un pantalon de survêtement Gucci et un maillot Larry Johnson, pour se produire pendant qu'il bossait l'air et son les danseurs se tortillaient. Mon homme a joué avec tout le système. C'est hilarant et délicieux à regarder.

Peut-être que la meilleure distillation de la nature captivante de Kirk a été son style libre conjoint cet été pour XXL avec Megan Thee Stallion (qui, ouf, mon dieu), YK Osiris et Lil Mosey pour la sélection de classes de première année tant vantée du magazine. Kirk est passé le dernier pour le plus long style libre du quatuor, a mis sa capuche et s'est mis au travail. Il était instantanément électrique. Megan a sauté derrière lui alors qu'il chantait. Je regarde cette vidéo au moins une fois par semaine. C’est comme boire du café pour moi. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. C'est peut-être que dans les premières respirations, il dit qu'il "BRISERA un nigga en deux comme un Kit-Kat". C'est mieux que tout ce que Frank Sinatra a jamais fait.

Comme tout appareil de chauffage DaBaby classique, il commence férocement, puis l'énergie monte à un niveau constant, cette fois sur un rythme de DJ Scheme. Ses paroles sont joculaires. C'est comme regarder des rounds d'un combat de poids lourds en temps réel. Tout sur le freestyle complète la performance complète. Il rabaisse la police parce qu'il a plus d'argent qu'eux. Il dit qu'il aime manger du steak avec sa famille sur des yachts. Il nous donne une leçon d'histoire sur le moment où sa famille a déménagé à Charlotte. Il souligne ce que nous savions déjà, que «si quelqu'un me touche, quelqu'un meurt». Chaque barre est un crochet au temple. Chaque crescendo une fissure sur le crâne laissant vos yeux flottant. À un moment donné, il jette 55 000 $ par terre, comme pour dire: «Fuck cet argent, j'en ai beaucoup plus.» Il frappe ses barres pour correspondre au rythme. «OUAIS JE VIENS COMME UNE LAME DANS CETTE SALOPE / Baise autour et descends dans un trench-coat», gronde-t-il et lance un regard noir dans la caméra avant de nous assurer que «Ils savent que bébé va souffler, il da 'bombe / Ils connaissent bébé était juste à Miami, maintenant il est à LA, nigga pense qu'il LeBron. "

Le comportement de DaBaby n'est pas si différent du macho classique, le rappeur masculin. Il ne rappe pas beaucoup différemment. C'est une histoire similaire d'erreurs, d'argent et de modèles. Mais la façon dont il le fait donne envie de s'enraciner pour lui. Il nous raconte une histoire d'une manière que je ne pensais pas possible. Je ne peux toujours pas me permettre quoi que ce soit dont il parle, mais la façon dont il présente sa vision du monde est attrayante. Pas de la façon dont Rick Ross peint des images de clubs remplis de cigares et de nuits à Miami, ni comment Drake roule dans les toundras canadiennes en Rolls Royces d'argent, ou l'attrait fastueux de rebondir à travers Houston avec Meg et les Hotties sur de grandes jantes avec de grandes tasses et grands chapeaux assortis. DaBaby est cultivé et familier. Il est n'importe quel garçon du quartier avec une vision du rap. Et maintenant, il est plus grand que le monde dont il a rêvé. Je ne peux pas devenir DaBaby, mais je suis heureux de pouvoir le voir monter. Ou, peut-être, c'est juste ce sourire. Honnêtement. C'est probablement juste ce sourire incrusté d'argent et de diamants.

