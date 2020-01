La légende Julio Cesar Chavez lance un avertissement “ laid et édenté ” à Jorge Arce

Ringside 18/01/2020

WBC

Les héros de boxe de tous les temps Julio Cesar Chavez et Jorge Arce ont participé à un rassemblement médiatique cette semaine pour promouvoir leur prochain combat.

Les avertissements «Dire» et «Tongue in cheek» entre Chávez et «Travieso» Arce ont fait surface de façon grondante pour leur «Duel of Legends» du 7 mars.

Les deux hommes s’affrontent dans un concours d’exposition caritative qui, à première vue, les deux prennent très au sérieux.

Après leur confrontation de novembre dernier et des déclarations ultérieures, une revanche a commencé à être planifiée et est maintenant confirmée.

Le «César de la boxe» a pris le micro pour avertir le fouetteur Arce de bien s’entraîner. Pour en prendre soin, car le jour du concours «Je vais te battre. Je vais vous rendre laid et édenté », a-t-il plaisanté.

Arce, l’un des quatre seuls champions du monde mexicains à quatre poids, a clairement indiqué en novembre qu’il avait beaucoup de respect pour le «vieil homme».

Mais cette fois, il n’aura aucune pitié pour lui au Hermosillo Multiple Use Center.

Lors de leur première rencontre, ils se sont affrontés pour lever des fonds au profit du jeune boxeur Christian Castillo, blessé à l’entraînement.

A cette occasion, la carte aura également des finalités bénéfiques à annoncer.

WILDER – 5 ANS

Deontay Wilder a marqué cinq ans en tant que champion poids lourd du World Boxing Council le 17 janvier.

Il est né à Tuscaloosa, Alabama, le 22 octobre 1985. Deontay a montré dès son plus jeune âge une fascination mais aussi une aptitude pour le sport. Surtout le basket-ball et le football, prouvant qu’il était un athlète naturel.

Il était sur le point de faire partie des équipes universitaires les plus importantes des États-Unis. Mais un fait clé de sa vie a tout changé. La naissance de sa première fille, Naieya.

La nouvelle vie de père a réaligné les objectifs de Wilder. Le jeune athlète a dû quitter les terrains de basket-ball et de soccer pour se concentrer sur le domaine du travail.

Il a commencé à générer des revenus pour subvenir aux besoins de sa femme et de sa fille.

L’argent qu’il a gagné de ses multiples emplois n’était pas suffisant puisque sa fille est née avec une maladie spinale rare, appelée Spina Bifida.

Au fil des mois, un traitement complexe et complet est devenu nécessaire. Ce nouveau besoin a conduit Deontay à rechercher et à trouver le monde de la boxe, comme moyen de gagner plus d’argent.

Deontay avait 20 ans quand il s’est tourné vers la boxe. ce fut une période exigeante dans laquelle il utilisait sa grande condition d’athlète et de physique, s’adaptant rapidement à la boxe.

GANTS D’OR

En 2007, il a remporté les Golden Gloves. La compétition de boxe amateur la plus importante aux États-Unis. Il a utilisé sa portée considérable de 211 centimètres, sa vitesse et la puissance qui le caractérise.

Les performances impressionnantes de Deontay l’ont amené dans l’équipe nationale de boxe pour participer aux Jeux olympiques de Pékin. Il a remporté la médaille de bronze, gagnant son surnom de «The Bronze Bomber».

Après son succès aux Jeux olympiques, Deontay a combattu ses débuts en tant que professionnel en 2008.

Depuis, il a construit une carrière extrêmement réussie, avec 42 victoires dont 41 KO et un nul.

Mais le combat du 17 janvier 2015 contre Bermane Stiverne a été le plus important de sa carrière. Il a réussi à gagner la prestigieuse ceinture des poids lourds du World Boxing Council.

Wilder a brisé une sécheresse de huit ans pour les États-Unis, assoiffé d’un champion dans cette division.

La famille WBC félicite Deontay pour son cinquième anniversaire en tant que champion du monde. Combattre le combat de toutes ses forces.