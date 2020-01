La magie du LSU et la saison parfaite de football universitaire

La visibilité était faible partout où je suis allé à la Nouvelle-Orléans, à partir du moment où les LSU Tigers sont officiellement devenus des légendes.

Le premier était le champ, où marcher dans la douche de confettis avait l’impression d’être piégé dans une boule à neige avec les énormes hommes les plus heureux de la terre. Vient ensuite le vestiaire, où la fumée d’environ 100 cigares a fait une pièce conçue pour que les athlètes s’habillent comme un steakhouse des années 50. Et puis il y avait Bourbon Street, où un épais brouillard obscurcissait les gratte-ciel du centre-ville à quelques pâtés de maisons. J’ai passé quatre heures à errer dans ces brumes, constamment enveloppé de célébrations. Sur le terrain, c’était une étreinte joyeuse entre des joueurs de football massifs qui vivaient le plus grand moment de leur vie. Dans les vestiaires, c’était des bouffonneries de stars de la NFL qui étaient tout aussi excitées par le couronnement de leur alma mater que les joueurs actuels. Dans le quartier français, c’était une scène assez typique pour Bourbon Street – des ivrognes heureux à perte de vue – avec la seule torsion que cette fois, presque tout le monde était de la Louisiane.

Dans les différentes brumes, des erreurs ont été commises. Dans la boule à neige de confettis, l’ancien récepteur large de LSU Odell Beckham Jr. a fait irruption dans la zone où le groupe était assis pour exiger qu’il joue “Neck”, le département d’athlétisme de LSU a été interdit lors des jeux depuis que la section étudiante l’a transformé en un ode à la fellation féline. La demande de Beckham a été rejetée et les soldats de l’Etat ont dû l’escorter hors des tribunes et le ramener sur le terrain. Dans le smog du cigare du vestiaire, il y a eu un petit feu que personne n’a remarqué pendant plusieurs minutes. J’ai vu un monteur de lignes jeter un cigare encore allumé dans une poubelle sans éteindre la flamme, mais je n’y ai rien pensé avant d’avoir détecté une odeur de brûlé distincte de l’odeur de cigare. Il y avait là une serviette en feu et un policier est venu jeter de l’eau dans le bac. Dans le brouillard du quartier français, j’ai vu un fan de LSU en Jordans violet et blanc immaculé entrer dans un tas de merde laissé par un cheval de police. Notre héros n’a jamais rompu la foulée.

Je suppose qu’après avoir regardé cette équipe LSU 2019, il a été possible d’oublier que les choses pouvaient mal tourner. Les Tigers ont joué l’un des horaires les plus difficiles de l’histoire du football universitaire, face à cinq équipes classées dans le top 10 du dernier sondage AP. Ils ne sont pas restés invaincus, ils ont établi des records d’excellence. Le quart-arrière Joe Burrow a battu les notes FBS pour une seule saison (202,0) et passes de touché (60) et a remporté le trophée Heisman par la plus grande marge de victoire de ses 84 ans d’histoire. Burrow a joué 15 grands matchs de suite; sa pire performance a probablement été une sortie en octobre contre Auburn au cours de laquelle il a réussi 32 passes sur 42 pour 321 verges avec un touché et une interception.

Lundi soir, il a joué Clemson, le champion en titre et la meilleure défense du pays. Clemson est arrivé après avoir accordé moins de points (11,5 par match), réussi des touchés (neuf) et dépassé les verges (151,5 par match) que toute autre équipe du pays. Burrow a allumé ce groupe pour 463 verges au sol avec cinq touchés et 58 verges au sol avec un autre score. En janvier dernier, Clemson s’est annoncé comme la puissance prééminente du football universitaire en poussant l’Alabama dans une benne à ordures lors du match pour le titre national. En janvier, Burrow a jeté un coup d’œil dans cette benne et s’est rendu compte qu’il y avait aussi assez de place pour Clemson. Avant lundi, Clemson avait perdu quatre matchs au cours des cinq dernières saisons avec un total combiné de 27 points. LSU a gagné 42-25 et s’est agenouillé sur la ligne des 4 verges de Clemson pour terminer le chronomètre dans les dernières secondes du quatrième quart.

Il est choquant que LSU soit devenu l’équipe qui n’a pas pu échouer, car de nombreuses parties de LSU étaient apparemment définies par des échecs. Les Tigers ont subi au moins trois défaites au cours de chacune des sept saisons précédentes, passant d’un prétendant au titre national au jouet de l’Alabama. Ils ont constamment lutté contre l’offensive, se forgeant une réputation de football des marais avec course et défense. Le seul concert d’entraîneur-chef d’Ed Orgeron était un arrêt désastreux à Ole Miss, où il a déchiré sa chemise et défié ses joueurs de le combattre. Burrow était un transfert de l’Ohio State, où les quarts au-dessus de lui sur le tableau de profondeur ont maintenu une blague courante qu’ils ne pouvaient pas se souvenir de son nom. (Certains l’appelaient Jimmy, d’autres l’appelaient John.) Vous vous souvenez comment j’ai dit que le pire match de Burrows cette saison était le match d’Auburn? Cela aurait été le meilleur de la carrière de Burrow avant 2019, par beaucoup.

Désormais, sur la base du seul CV, les Tigers peuvent revendiquer la meilleure saison individuelle de l’histoire du football universitaire. Ils étaient parfaits, contrairement à tant de champions; ils avaient un vainqueur record Heisman, qui sera bientôt le non. 1 pioche. Ils avaient des joueurs et des entraîneurs qui ont remporté des prix nationaux présentés au meilleur receveur large du sport (Ja’Marr Chase), au dos défensif (Grant Delpit), à l’entraîneur-chef (Orgeron) et à l’entraîneur adjoint (Joe Brady). Leur force de calendrier est pratiquement inégalée dans l’histoire moderne de la NCAA, et ils ont toujours dominé. Lors de leurs 15 matchs, ils ont traîné en deuxième mi-temps pour un total de sept minutes.

Mais ce qui rend ce titre particulièrement spécial, c’est l’histoire. Personne n’est censé être aussi bon que LSU cette saison, mais surtout pas cette école, cet entraîneur et ce quart-arrière. Il est faux de dire qu’ils sont sortis de nulle part, car cela impliquerait qu’ils n’ont rien fait auparavant. LSU, Orgeron et Burrow avaient fait beaucoup, et rien de tout cela ne suggérait que c’était possible. Dans un sport de dynasties, ces Tigres ont livré la plus grande saison de tous les temps, avec sa grandeur surpassée uniquement par son improbabilité.

Joe Burrow





Jonathan Bachman / .

Bien sûr, c’était la Nouvelle-Orléans. Ce devait être la Nouvelle-Orléans. LSU a remporté le championnat ici en 2004 et 2008, et a participé au match de championnat ici en 2012. Lundi a marqué la quatrième fois que le match de championnat national de football collégial a eu lieu à la Nouvelle-Orléans au cours des 20 dernières saisons, et la quatrième fois que LSU a joué dans le jeu de titre au cours de cette séquence. D’une certaine manière, les étoiles s’alignent toujours. La capacité de LSU à concourir pour les championnats pendant et seulement au cours des années où le match pour le titre se joue à la Nouvelle-Orléans dépasse la coïncidence. C’est magique.

Cette magie est extrêmement pratique pour les fans de LSU, qui ont emballé le Superdome et tous les bars de la ville. Se promener dans la Nouvelle-Orléans ce week-end, il semblait parfois que les fans de Clemson étaient plus nombreux que les fans de LSU, mais c’était un mensonge basé sur les circonstances. Les fans de Clemson sont arrivés de Caroline du Sud par avion, ont réservé des chambres d’hôtel et ont fait ce que les touristes font: manger des beignets et boire de l’alcool congelé dans des tasses à souvenirs odieusement grandes. (J’ai aussi fait ça. Ne me jugez pas.) Vous n’avez pas vu les fans de LSU dehors et parce qu’ils n’étaient pas à l’écart. Ils jouaient un putain de match à domicile et vivaient leur vie normale dans leur quartier normal jusqu’à ce qu’il soit temps de briller.

Cette magie est également très préoccupante pour LSU, car les quatre prochains matchs de championnat national sont programmés à l’extérieur de la Nouvelle-Orléans. Une telle sorcellerie promet des succès mais aussi des périodes de vaches maigres. Un de ces écarts de quatre ans a vu Nick Saban quitter le LSU pour les Dolphins de Miami; l’écart de huit ans le plus récent a vu le LSU perdre huit matchs consécutifs pour rivaliser avec l’Alabama.

Et, bien sûr, l’avenir du LSU est désormais incertain. Après tout, son meilleur joueur s’en va, un point soulevé par l’un des joueurs de la NFL en main dans le vestiaire des Tigers. Les joueurs de la NFL étaient partout, aussi omniprésents que la fumée de cigare: Beckham était là, exigeant vigoureusement que les journalistes cessent d’interviewer le grand receveur Justin Jefferson. (“Plus de questions! Je suis son agent!”, A crié Beckham aux médias.) Ezekiel Elliott était là, même s’il est allé dans l’Ohio State. (Peut-être qu’il a réservé son billet d’avion avant que les Buckeyes ne perdent contre Clemson?) Un joueur m’a arrêté pour prendre une photo de lui posant avec son ancien coéquipier et l’actuel corner de Cleveland Browns Greedy Williams. (J’espère que ça s’est bien passé!) Et Devin White, l’ancien secondeur de LSU qui est arrivé cinquième au repêchage de 2019, a commencé à crier à Burrow à son retour de sa conférence de presse. «BOIRE SUR JOE CE SOIR! IL EST GONNA LE NON. 1 CHOIX! ”

Burrow a minimisé un tel discours. “Mec, je suis encore fauché!”, A-t-il répondu. White pensait à l’avenir; Burrow vivait toujours dans le moment où il n’a pas des dizaines de millions de dollars.

Bien sûr, White avait raison. Burrow sera le premier choix du repêchage d’avril, qui est essentiellement la seule fois où quelqu’un a pu prédire avec précision son avenir. Même Orgeron, qui a passionnément recruté Burrow en le courtisant avec des écrevisses, ne l’a pas vu venir. Lors de la journée des médias du championnat national de samedi, j’ai demandé à Orgeron s’il avait jamais envisagé que Burrow ait ce type de saison, avec tous ces records et trophées. Il sourit et secoua la tête. “Lui étant le vainqueur de Heisman n’est jamais entré dans notre esprit”, a déclaré Orgeron. «Tout ce que nous voulions, c’était gagner des matchs avec un bon quart-arrière. Il a dépassé toutes nos attentes. »

Orgeron a également dépassé les attentes. Lorsqu’il a été nommé entraîneur-chef à temps plein du LSU en 2016, beaucoup pensaient que l’école s’installait. Orgeron était considéré dans les cercles de football universitaire moins comme un entraîneur que comme un personnage de dessin animé. (Le gars qui fait son travail de voix est INCROYABLE!) Bien sûr, il était aimé des joueurs, et bien sûr, il semblait être un parfait ajustement en Louisiane, l’état dans lequel il est né et a grandi et a appris à parler le français cajun et peu importe. les alligators utilisent la langue. Mais personne ne l’a vu venir. Orgeron a pris un programme qui a eu du mal pendant une demi-décennie et l’a transformé en une nouvelle force écrasante destinée à ramener à la maison un championnat.

Peut-être que la même magie qui a transformé Burrow d’une grenouille de football universitaire en son prince héritier transformera bientôt son remplaçant, Myles Brennan, un autre senior avec une carrière universitaire jusqu’ici sans intérêt. Peut-être que la clé est en fait Chase, qui a terminé lundi avec 221 verges de réception et deux touchés et a passé la nuit à courir devant les défenseurs de Clemson sur des bombes et autour d’eux après avoir tourné en courtes passes. Peut-être que le secret réside vraiment avec Brady, l’assistant de 30 ans qui s’est présenté à Baton Rouge cette saison et a revitalisé tout le plan de passes de l’équipe. Avec autant de performances brillantes, il est difficile de dire qui était le plus responsable de toutes les choses incroyables qui se sont produites.

Tout ce que nous savons, c’est ce que nous avons vu: la brillance, du début à la fin. La course au championnat de LSU a prouvé que le passé n’est pas destiné à se répéter et que l’avenir sera toujours inconnu. La seule chose sur laquelle il faut se concentrer est le présent et la lueur transcendante de Burrow se révélant être un dieu qui dépense un centime tandis que l’entraîneur à la voix amusante est devenu un champion pour les âges.

Les LSU Tigers 2019 étaient une célébration dans le brouillard. Peu importe ce qui se trouve au-delà de ce que vous pouvez voir. Lorsque vous êtes entouré de quelque chose d’aussi incroyable, le reste s’estompe. Embrassez la magie jusqu’à ce que vous oubliez que l’échec existe.