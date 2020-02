La manager Jackie Kallen soutient Mykquan Williams pour devenir son sixième champion du monde

RINGSIDE 13/02/2020

La pionnière féminine Jackie Kallen, la première et sans doute la plus grande manager féminine de l’histoire de la boxe, croit fermement que l’incroyable «Marvelous» de 21 ans Mykquan Williams (15-0-1, 7 KO) deviendra son sixième championne du monde.

Williams, qui se bat à East Hartford, CT, est le champion des États-Unis en titre des super-légers du World Boxing Council (WBC).

“Mykey a beaucoup de qualités comme certains des grands de la boxe”, a déclaré Kallen. «Il a le flash et la vitesse de combattants comme Ray Leonard, et les habitudes d’entraînement et le dévouement de Thomas Hearns et Mike Tyson. Il a également un sourire tueur et une belle apparence comme Hector Camacho, Sr.

«Mykey peut aller jusqu’à un titre mondial. Il a la vitesse, l’attitude et le cœur, ainsi qu’une capacité de boxe exceptionnelle. Il a été parfaitement soigné par son entraîneur, Paul Cichon, qui a gardé Mykey fidèle à son style, travaillant dur pour perfectionner ses compétences. Mykey s’entraîne dur, mange bien et prend le jeu au sérieux. »

“Jackie est très expérimenté et compétent en boxe”, a fait remarquer Williams. “Elle a travaillé avec de grands combattants de classe mondiale, donc elle connaît la route à suivre pour que j’y arrive.”

Cichon a ajouté: «J’ai cherché Jackie comme notre manager en raison de son amour pour les sports, ainsi que de la connaissance de ce qu’elle apporte à la table. Elle est très respectée, comme elle le mérite certainement. “

La boxe a radicalement changé depuis que Kallen a couvert son premier combat pour un quotidien de Détroit en 1978. La carte présentait Hearns et Mickey Goodwin. Elle est devenue un fan instantané et a écrit sur la boxe sur une base régulière. Un entraîneur / manager légendaire basé à Détroit, Emanuel Steward, l’a embauchée en tant que publiciste pour son célèbre Kronk Gym. Certains de ses meilleurs amis à ce jour sont des combattants avec qui elle travaillait à l’époque. Elle et Hearns se réunissent toujours.

Après avoir servi comme publicitaire de Kronk pendant une décennie, Kallen a décidé de se diversifier et elle a commencé à gérer des combattants. Son premier client était le poids lourd Bobby Hitz, qui est aujourd’hui un promoteur et restaurateur prospère à Chicago. Elle a ensuite dirigé un groupe de combattants Who’s Who, dont les champions du monde James Toney, Bronco McKart, Tom «Boom Boom» Johnson, Pinklon Thomas et Nonito Donaire.

Kallen, qui a surmonté le sexisme dans l’industrie de la boxe, est peut-être mieux connue pour sa relation de travail avec Toney, en grande partie parce que sa vie au cours de cette période a été l’inspiration pour le film populaire de 2004, Against the Ropes, avec Meg Ryan dans le rôle de Kallen.

“Aujourd’hui, la boxe est un animal totalement différent”, a-t-elle expliqué. “Cela ne veut pas dire que c’est mieux ou pire, juste différent. Il y avait autrefois plus de gymnases dans chaque ville, des programmes amateurs lourds, beaucoup d’émissions sur les réseaux de télévision et suffisamment d’émissions de clubs locaux pour garder un jeune combattant actif. J’avais des gars à l’époque qui se battaient 8 à 10 fois par an, ce qui, bien sûr, est presque impossible en 2020.

“Il n’y avait pas autant d’informations disponibles sur les adversaires. Si vous aviez de la chance, vous pourriez acheter une cassette. Si le combattant n’avait pas été à la télévision, vous n’aviez pas de chance. Il n’y avait pas d’Internet, donc rien de tel que BoxRec pour vérifier les records des adversaires. Il fallait juste croire le marieur. J’avais des combattants qui s’attendaient à combattre un gars de 14-4 qui a découvert à la pesée qu’il était en fait 16-0. »

La boxe, probablement la deuxième profession la plus ancienne, a continué de survivre, bien que souvent dans les montagnes russes.

“Les combattants d’aujourd’hui ne sont pas aussi rapides à se battre entre eux qu’ils l’étaient à l’époque de Hearns / Hagler / Leonard / Duran”, a noté Kallen. «À l’époque, les combattants voulaient vraiment se battre pour être le meilleur possible. Je vois les combattants aujourd’hui plus analytiques et prenant moins de risques.

«Il y a également plus d’organisations de sanction aujourd’hui. À l’époque, c’était surtout le WBA, le WBC et l’IBF. Sans oublier qu’il n’y a jamais eu une seule personne qui a géré des dizaines et des dizaines de boxeurs en même temps. Le jeu a définitivement changé! »

Kallen, cependant, est toujours fortement investie dans le sport qu’elle aime. Confiant Williams sera son prochain champion du monde, son rêve est d’être intronisé au Temple de la renommée avec Toney.

“En 1992”, a conclu Kallen, “j’ai été nommé” Manager de l’année “et mon amour pour le sport n’a jamais faibli. Tant qu’il y aura des talents là-bas qui auront besoin de conseils, je resterai actif. »