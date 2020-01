La marque Andrew Yang est forte, mais a-t-elle une puissance persistante?

Peu avant Noël, Andrew Yang a demandé au Comité national démocrate de commander de nouveaux sondages avant le prochain débat présidentiel du parti, prévu pour le 14 janvier, afin qu’il puisse franchir le nouveau seuil de 5% requis pour la participation. Dans les sondages les plus récents, Yang stagne à 3% et oscille entre la sixième et la huitième place. (La DNC a rejeté la demande de Yang.) La sixième place représente également le statut de sénateurs tels que Cory Booker du New Jersey et Amy Klobuchar du Minnesota, mais cela compte comme un classement impressionnant pour Yang, l’entrepreneur et auteur de 44 ans qui a cultivé la base politique la plus particulière de la campagne électorale présidentielle de 2020. Il a levé plus de 16 millions de dollars au dernier trimestre de 2019, et il a obtenu une place sur la scène dans les six débats présidentiels démocrates organisés jusqu’à présent. Mais ses jalons de collecte de fonds trimestriels ne peuvent pas masquer sa stagnation dans la plupart des sondages – plus fort que Booker, ainsi que les récents décrocheurs Kamala Harris et Julián Castro, mais suffisamment faible pour suggérer que Yang n’a aucune chance de remporter la nomination présidentielle de son parti dans les six mois restants jusqu’à la Convention nationale démocratique.

Surtout, Yang n’excelle même pas dans les débats. Il excelle plutôt à attirer l’attention sur son inclusion et, plus fréquemment, sur son exclusion dans l’appareil de nomination du parti. Yang et ses partisans soulignent sa position en dehors de l’establishment démocrate, soulignant sa difficulté à franchir les seuils de son parti pour la qualification des débats et son temps de parole limité sur la scène. Ils soulignent son importance en tant que premier candidat présidentiel américain d’origine asiatique et seul candidat non blanc sur la scène du débat le plus récent. Mais Yang a plus à dire sur les heures de grande écoute que sur les débats, où il peut avoir du mal à articuler les préoccupations de politique publique en dehors de sa timonerie. Chaque mois, les partisans de Yang se rassemblent contre les modérateurs du débat et les producteurs de nouvelles par câble – principalement MSNBC – qui, selon eux, nient sa campagne la couverture et la déférence accordées aux leaders démocrates, Joe Biden et Bernie Sanders, ainsi que les «sérieux» des challengers, comme Elizabeth Warren et Pete Buttigieg. Biden, Sanders, Warren et Buttigieg ont tous mené des carrières politiques conventionnelles en tant qu’élus, contrairement à Yang, un entrepreneur. Sur la piste de la campagne, Yang vante un revenu de base universel comme sa proposition de signature – qualifiée de «dividende de la liberté» – une proposition qui synthétise les pensées de Yang sur les salaires, la richesse, les inégalités, l’entrepreneuriat et le «capitalisme centré sur l’homme». À Yang, les électeurs trouvent un jeune entrepreneur qui articule le rêve américain de manière plus poignante (et, pire encore, naïve) que toute autre figure politique dans le moment post-Trump.

Dans ses discours et interviews, Yang excelle en tant qu’intellectuel public. Il promet de «réécrire les règles de l’économie pour travailler pour nous», et il décrit la menace que représentent pour les travailleurs les robots sur le lieu de travail et les lobbyistes à Washington, D.C., mais ses prescriptions politiques ne constituent pas du socialisme. “Le contenu de la campagne de Yang est scandaleusement facile à parler”, a écrit Ben Smith, rédacteur en chef de BuzzFeed News. «C’est la politique qui a été plus difficile à comprendre, et c’est la raison pour laquelle les journalistes politiques expérimentés (comme moi) ont eu tendance à le radier.» Yang et ses partisans ont tendance à faire écho à l’évaluation de Smith: «Les médias n’ont pas exactement été le carburant derrière mon ascension », a déclaré Yang à Smith, bien que l ‘« ascension »de la collecte de fonds de Yang ne lui ait pas valu le soutien populaire que trois autres challengers démocrates – Warren, Buttigieg et Klobuchar – ont gagné ces derniers mois. De manière réaliste, Yang est un candidat de longue date qui se présente à la présidence d’une saison primaire surpeuplée; “Les médias” ne lui ont pas accordé plus ou moins de rabais que les électeurs probables. La critique de sa candidature a eu tendance à se concentrer sur sa position en dessous de six autres candidats dans la plupart des sondages de l’année dernière.

Yang met au défi «les médias» de le prendre «au sérieux», bien qu’il ne prenne pas sa propre campagne présidentielle si au sérieux lorsqu’on lui en donne l’opportunité en prime time. Malgré toutes ses attitudes contre MSNBC, Yang a plaisanté à travers les débats présidentiels démocrates, passant en revue les blagues de papa, les bouchons de livres et les gadgets au détriment de la présentation d’une vision politique cohérente pour sa présidence potentielle. Il a ouvert le débat de septembre en s’engageant à donner 1 000 $ par mois, pendant un an, à 10 familles sélectionnées au hasard parmi les candidatures (en d’autres termes, les abonnements) envoyées via son site Web de campagne. Le coup a provoqué des rires et des gémissements de certains de ses concurrents sur la scène, mais même s’il n’a pas réussi à inciter les téléspectateurs à soumettre leurs informations personnelles au site Web de la campagne de Yang, il a établi Yang comme un candidat présidentiel beaucoup plus moderne dans sa désireux de viralité sur Internet. Yang rend le leadership politique amusant. Mais même dans ses moments les plus sensibles sur la campagne électorale, il a du mal à façonner ses arguments pour l’UBI, la confidentialité des données et ses propositions pour lutter contre le changement climatique (entre autres priorités) en argument plus large pour sa candidature, principalement pourquoi Andrew Yang devrait être président des États-Unis. Yang ne manque pas d’expérience politique autant qu’il n’a pas l’urgence politique avec laquelle Biden, Sanders, Warren, Buttigieg, Booker et Klobuchar se présentent comme des figures présidentielles. Avec son approche informelle de la campagne, Yang peut sembler mener une tournée de livres de haut niveau plus qu’il ne mène une campagne présidentielle.

Certes, Yang veut renverser l’archétype présidentiel. À bien des égards, Booker et Buttigieg se préparent à briguer la présidence depuis des années; l’idée de se porter candidat au plus haut poste du pays semble être venue à Yang à la volée. Il y a quatre ans, Donald Trump a révisé l’archétype à sa manière, sombre. Yang s’efforce de contrer le populisme de Trump en créant une campagne juvénile et sympathique conçue pour désamorcer les escarmouches entre la culture et la guerre et diffuser les contrastes hyperpartisans. C’est une mission honorable, et Yang fait campagne avec un grand savoir-faire par rapport aux autres modérés à long terme de la course. Il a développé une suite passionnée – le «Yang Gang» comme ses partisans s’appellent – mais il est difficile de discerner une ligne politique cohérente entre eux. Ils ne ressemblent pas à une faction enracinée pour les tendances plus larges dans l’élaboration des politiques démocratiques autant comme un enracinement fandom pour Yang que comme l’avatar d’une persuasion amicale en des temps autrement combatifs. Il y a une profonde disparité entre l’urgence avec laquelle les partisans de Yang appellent à son inclusion dans les débats et l’empressement avec lequel Yang recourt à des lignes de force une fois que c’est son tour de parler. Mais que serait Yang, et à quel point serait-il inférieur, sans le charisme et l’informalité qui le rendent à la fois vital et superflu dans la campagne? Yang vote à 3%, mais la marque est forte.