La MLB a peut-être puni les astros pour vol de pancartes, mais Houston a quand même gagné

Lundi après-midi, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a rendu public un résumé des conclusions de l’enquête de la ligue sur l’entreprise de vol de panneaux électroniques des Astros, ainsi que des détails sur la première série de sanctions infligées aux responsables. Et comme tant de lanceurs adverses qui ont été victimes de la configuration de Houston au cours des saisons 2017 et 2018, les Astros sont absolument martelés.

Houston perdra ses deux prochains choix de première et de deuxième ronde et devra payer l’amende maximale que Manfred est autorisé à infliger, 5 millions de dollars. Le directeur général Jeff Luhnow et le directeur de terrain A.J. Hinch a été suspendu pour une saison et peu de temps après la publication du rapport, le propriétaire d’Astros, Jim Crane, les a tous les deux licenciés.

Le manager des Red Sox, Álex Cora, qui était l’entraîneur du banc Astros en 2017 et l’un des meneurs de l’opération de vol de pancartes, devrait également faire l’objet de sanctions disciplinaires une fois que la MLB aura terminé son enquête sur les Red Sox pour une opération de vol de pancartes similaire au cours de Le mandat de Cora. Et l’ancien assistant d’Astros, GM Brandon Taubman, aurait été suspendu, a écrit Manfred, s’il n’avait pas déjà purgé une interdiction imposée par la ligue pendant toute la saison pour avoir menacé trois femmes reporters dans les vestiaires d’Astros.

Même sans l’avantage d’une caméra haute définition dans le champ central, il est évident que Manfred lance le livre à l’organisation Astros. Ces sanctions sont parmi les plus sévères que Manfred ait jamais imposées, rivalisées uniquement par sa décision de 2017 d’interdire à vie les GM des Braves John Coppolella et de déclarer 13 agents libres à Atlanta après avoir découvert que Coppolella avait violé les règles internationales de l’agence libre en signant des joueurs dès l’âge de 14 ans. La perte de choix de repêchage, ainsi que les suspensions d’un an pour Hinch et Luhnow, sont des tentatives évidentes de dissuader les copieurs. Et tandis que Manfred est normalement mesuré, voire équivoque, dans sa rhétorique, sa déclaration sur Luhnow, Hinch et les Astros est sans égal.

“[W]Bien que personne ne puisse contester que le département des opérations de baseball de Luhnow est un leader de l’industrie dans ses analyses », a écrit Manfred,« il est très clair pour moi que la culture du département des opérations de baseball, se manifestant dans la façon dont ses employés sont traités, ses relations avec d’autres clubs, et ses relations avec les médias et les parties prenantes externes, a été très problématique. “

Le rapport indique que Hinch n’a pas conçu ou participé au plan de vol de panneaux, et qu’il a exprimé sa désapprobation, endommageant même le moniteur vidéo du tunnel de pirogue incriminé à deux reprises. Mais Manfred a constaté qu ‘«il n’y a tout simplement pas de justification» pour Hinch étant en position d’autorité et ne pas agir.

Cela semble être un peu rafraîchissant de clarté éthique d’une organisation – MLB – qui a trop souvent profité de ses propres tendances amorales et anticoncurrentielles. Cela envoie un message clair que non seulement les panneaux électroniques volent hors des limites, mais personne dans les opérations de baseball ne pourra oindre un gars qui tombe et échapper à la punition.

Perdre les deux premiers choix dans deux classes de draft limitera considérablement le recrutement de l’équipe amateur, et la perte de bonus de machines à sous de ces choix élevés aura également des effets délétères sur les deux prochaines classes de Houston. De plus, à mi-chemin de l’intersaison, les Astros doivent maintenant se démener pour remplacer à la fois leur directeur général et leur directeur de terrain.

Mais ce sont des inconvénients, pas un gotterdammerung de style football SMU. Aucun joueur n’est suspendu. Manfred a déclaré qu’il serait trop compliqué de déterminer à la fois la culpabilité et la peine étant donné que certaines des parties incriminées sont passées à d’autres équipes. Et même si un joueur identifié comme l’un des principaux coupables – Carlos Beltrán – est désormais manager des Mets, il ne sera pas non plus sanctionné.

Plus important encore, il n’y a aucun moyen de corriger l’enregistrement statistique. Aucun moyen de faire les choses correctement pour les lanceurs qui ont été rétrogradés ou coupés après avoir cédé les circuits à des frappeurs qui savaient ce qui allait arriver. Manfred aurait pu tenter d’annuler le titre des Astros World Series 2017, un remède privilégié d’instances dirigeantes redoutables telles que la NCAA, le CIO et l’UCI. Mais cela n’aurait pas annulé les dégâts – et il était sage de ne pas prétendre que c’était possible.

L’opération de vol de panneaux n’a pas fait des Astros une bonne équipe. Je doute que Cora et Beltrán aient pu transformer les Tigers de l’année dernière en une équipe de 100 gagnants avec une carte-cadeau Best Buy. Mais lorsque des championnats sont remportés sur de si belles marges, l’hypothèse sera toujours que la triche place les Astros au-dessus. Et tandis que les sanctions infligées à Luhnow et Hinch pourraient dissuader les futurs managers et GM, le calcul final des Astros se lit comme suit: En échange d’un titre de World Series en 2017 et d’un voyage à l’ALCS en 2018, les Astros perdent leur GM, leur directeur de terrain, quatre choix de repêchage et 5 millions de dollars.

Ici, je voudrais revenir à une idée plus tôt dans cette colonne: “Personne dans les opérations de baseball ne pourra oindre un gars qui tombe et échapper à la punition.” La phrase clé ici est dans les opérations de baseball. Crane, qui en tant que propriétaire d’Astros est 1 / 30e du patron de Manfred, a été explicitement disculpé dans le rapport du commissaire. Manfred a exprimé son dégoût de la façon dont le département des opérations de baseball a géré l’incident de Taubman – une réponse qui a été, en fait, dirigée par un personnel des relations publiques qui travaillait sous Crane et ensuite le président de l’équipe, Reid Ryan, et non Luhnow. Et la phrase suivante après la condamnation de la culture pourrie des Astros se lit comme suit: “Les commentaires dans ce paragraphe ne concernent que le département des opérations de baseball.”

Crane, brillant d’une absolution personnelle et toujours en possession de sa bague des World Series, a attendu environ une heure et demie avant de libérer ses gars de l’automne. Après l’annonce des licenciements, on a demandé à Crane si le titre de 2017 était entaché.

“Absolument pas”, a-t-il dit. Il n’a pas dit s’il échangerait quatre choix de repêchage, deux employés haut placés et 5 millions de dollars pour un autre.

