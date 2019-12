"La montée de Skywalker" n'a pas tué le passé – le passé l'a tué

L'empereur Palpatine qui apparaît dans Star Wars: The Rise of Skywalker a connu des jours meilleurs. Il est suspendu au bout d'un tentacule métallique, maintenu en vie longtemps après qu'il était supposé avoir péri. Il ne peut pas marcher sous son propre pouvoir et il a apparemment perdu la vue. Il essaie de reprendre son ancienne influence, mais c'est une balle qui n'a pas la vitalité de gouverner à nouveau la galaxie. Tout ce qu'il a, ce sont des navires échoués, des clones à moitié adultes et un corps reconnaissable mais brisé qui ne fonctionne pas aussi bien qu'autrefois. Il n'a pas de nouvelles idées et pas de sang neuf.

Cela fait de lui l'incarnation à peine vivante d'un film avec peu de vie propre. The Rise of Skywalker a l'air et semble plus vif que son méchant décrépit, presque ressuscité, et c'est un meilleur coup que le dernier seigneur des Sith. Mais au fond, s'il en a un, il est tout aussi sans âme, sans inspiration et attaché au passé. J.J. La fin d'Abrams de la trilogie qu'il a commencée en 2015 offre quelques rires et beaucoup de visages familiers, mais aucun nouveau message et aucune dimension supplémentaire à la saga Skywalker – pas de torsion intelligente sur la trilogie originale, pas de surprise ou de subversion, pas de nouvelles couches de des classiques longtemps aimés révélés rétroactivement. Ce n'est pas le film Star Wars le plus mal écrit ou le plus mal joué, mais c'est le plus mal conçu. Et en ne forgeant pas sa propre identité, il ternit les prédécesseurs qu'il imite si servilement.

Abrams est un recycleur en série – ramener Khan dans Star Trek Into Darkness était un échauffement pour la reprise de Palpatine – et dans son premier film de la franchise, The Force Awakens, il a soigneusement retracé les pas de George Lucas. Pour récapituler l'épisode VII (et donc, récapituler par inadvertance l'épisode IV): Un droïde portant des informations vitales pour une rébellion dirigée par la princesse Leia atterrit sur une planète marécageuse, où il croise la route d'un orphelin sensible à la Force. Ce héros aux origines modestes chevauche le Faucon Millenium au large de la planète, mais s'implique dans une lutte pour la survie contre un empire maléfique – pas n'importe quel empire maléfique, mais essentiellement le même empire que celui de la trilogie originale, avec une énorme super-arme qui fait exploser les planètes. Son mentor et figure paternelle est tué par le petit-fils de Dark Vador, qui a rejoint l'entreprise familiale d'être un sider sombre portant un casque qui sert une règle suprême de type Sith. Alors que la super-arme se prépare à tirer sur la base rebelle et que Leia et ses alliés décomptent jusqu'à leur destruction, le héros se sert de ses pouvoirs et s'avance pour les sauver. Des pilotes rebelles audacieux font une course dans les tranchées et détruisent la super-arme, mais le descendant de Vader s'échappe.

À bien des égards, les parallèles évidents de The Force Awakens avec A New Hope étaient pardonnables: dans le premier film Star Wars de Disney et l'entrée inaugurale dans une nouvelle trilogie, Abrams était chargé de revenir aux sources, de redémarrer la saga Skywalker après une décennie la sécheresse et l'éloignement de la série de la tache des préquelles. Il a accompli sa mission de redonner une importance culturelle à Star Wars et de faire une énorme somme d'argent, et il a également introduit une distribution gagnante et diversifiée pour accompagner les reliques. Après avoir rendu hommage à la tradition, cette distribution avait le potentiel de reprendre le manteau de Han, Luke et Leia et de donner son propre cachet à Star Wars dans les deux prochains films.

La suite de Rian Johnson, The Last Jedi, était également redevable à la trilogie originale, mais elle n'était pas fidèle à une faute. Johnson a fait de Luke un enseignant réticent qui voulait que l'ordre Jedi prenne fin, a décrété que les parents de Rey n'étaient pas des corps et a fait allusion à des profondeurs cachées à la Force. Que ce soit parce que The Last Jedi n'a pas fait autant d'argent que The Force Awakens ou parce qu'un segment opposé au changement de la base de fans s'est opposé à la réimagination par Johnson de la formule de la franchise, les fonctions de scénariste et de direction de l'épisode IX sont passées à Abrams (en passant de Colin Trevorrow), qui se mit bientôt à effacer toute trace de la déviation de The Last Jedi loin de The Force Awakens. (OK, il a gardé les porgs.) Chaque réalisateur a remis le bâton, et le suivant l'a jeté par-dessus son épaule et est allé dans une direction différente.

Dans The Rise of Skywalker, l'empereur revient (bien qu'il ne soit jamais vraiment parti). Cette fois, ses jouets sont de la taille de Star Destroyer, mais ils sont toujours capables de détruire les planètes. Lando revient aussi, tout comme Wedge Antilles et le deuxième Death Star. Rey apprend qu'elle est la petite-fille de Palpatine, et le film se dirige vers une finale qui, presque parfaitement, est inutilement parallèle au Retour des Jedi.

Alors que les rebelles montent un assaut désespéré contre une super-arme imparable qui est sur le point de devenir pleinement opérationnelle – grâce à une équipe de débarquement qui cible la vulnérabilité évidente de l'arme afin qu'une flotte dirigée par Lando puisse la retirer – Rey, Ren (maintenant Ben), et Duel de Palpatine dans une salle du trône. Rey (l'analogue de Luke, brandissant le sabre laser de Luke) résiste à la tentation, Ben (l'analogue de Vader) rejette le côté obscur et l'aide, et ensemble, ils maîtrisent Palpatine (encore). Ben meurt et devient un avec la Force, et Rey s'échappe et rejoint les rebelles victorieux (dans la même X-wing que Luke a volé). Ensuite, nous regardons les Ewoks célébrer, juste pour le bon vieux temps. En outre, il s'avère que Poe Dameron était un contrebandier d'épices, car maintenant qu'il vole parfois le Falcon, il aurait aussi bien pu avoir l'ancien travail de Han Solo.

Le principal problème du film n'est pas qu'il est surchargé, frénétique et bourré d'introductions précipitées de personnages et d'une exposition inélégante, produits du désir d'Abrams de démanteler systématiquement l'héritage de The Last Jedi et de fourrer son propre film du milieu dans le dernier. C'est qu'Abrams ne remplace pas les idées des Derniers Jedi par les siennes. Il emprunte généreusement au passé que Kylo du dernier Jedi essayait désespérément de tuer.

Oui, Rey choisit d'adopter le nom de famille Skywalker, et oui, elle brandit un sabre laser jaune à la fin, symbolisant probablement un nouveau départ pour les Jedi. En fin de compte, cependant, il s'agit d'une refonte de la même vieille histoire, sauf que ses sentiments sont plus lourds et que ses rebondissements sont plus prévisibles la deuxième fois. La révélation de la filiation de Rey n'est pas aussi touchante que la révélation de Luke, à la fois parce qu'elle est prévisible et parce qu'il n'y a pas de relation antérieure entre elle et Palpatine, comme c'était le cas avec Luke et Vader. The Rise of Skywalker nous assure que des outsiders déterminés peuvent se regrouper pour vaincre la tyrannie, qu'il est essentiel de maintenir l'espoir face aux difficultés, et que l'obscurité est rachetable et la tentation peut être apprivoisée, mais nous pourrions tirer les mêmes leçons des films de Lucas. Qu'est-ce que la fin de cette trilogie nous a appris que Star Wars n'était pas il y a des décennies?

Lorsque Disney a acheté la franchise à Lucas, cela semblait être une situation sans perte. Dans le meilleur des cas, nous aurions plus de bons films, et dans le pire des cas, les nouveaux films seraient mauvais mais les anciens ne seraient pas affectés. Maintenant, je ne suis pas si sûr. The Rise of Skywalker travaille dur pour inverser les décisions de The Last Jedi, mais en refaisant la trilogie originale, cela diminue aussi involontairement la signification des six premiers films. Qu'en est-il de la prophétie qu'Anakin était l'Elu qui détruirait les Sith et apporterait l'équilibre à la Force? S'il n'a pas détruit les Sith, le solde qu'il a apporté n'a duré que 30 ans, et son rachat de dernière seconde n'a pas empêché son petit-fils de vouloir ressembler à Dark Vador, à quoi a-t-il servi? Avons-nous tous enduré les préquelles pour rien?

Il n’ya pas non plus de raison réelle de penser que le triomphe de Rey changera quoi que ce soit de manière plus durable. Nous savons que l'empereur est mort et est revenu auparavant, alors qu'est-ce qui empêche son essence d'habiter un autre corps sur une autre planète secrète Sith? La lignée Skywalker a peut-être pris fin avec Ben, mais le clan Palpatine pourrait continuer à travers Rey ou d'autres descendants non divulgués. Si Rey commence à entraîner une nouvelle génération de Jedi, l'un d'eux pourrait aussi tourner et le cycle de souffrance pourrait recommencer. Toute cette trilogie est basée sur l'idée décourageante que la fin heureuse de la trilogie originale n'était pas une solution durable: la guerre a de nouveau éclaté, tout aussi mauvaise qu'auparavant. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les fins de l'épisode VI et de l'épisode IX, alors pourquoi cette dernière paix resterait-elle?

Tout cela était évitable. Si Abrams avait honoré l'affirmation de Johnson selon laquelle Rey ne venait pas d'un stock spécial au lieu de lancer un bras de fer créatif, alors pour une fois, un héros de Star Wars aurait vraiment eu des origines humbles: pas de conception immaculée, et pas de père célèbre ou grand-père. Cela aurait envoyé un message plus inspirant que toutes les platitudes de la Résistance concernant l’espoir et l’amitié. La reconstitution agressive de The Last Jedi a supprimé cette possibilité, mais même quand même, Abrams aurait pu innover; Peut-être que Rey et Kylo auraient pu contester la conception binaire traditionnelle de la Force et trouver un équilibre qui mélangeait l'obscurité et la lumière. Une réimagination radicale du dernier acte de la trilogie aurait été encore plus efficace après The Force Awakens, mais Abrams se contentait que cette similitude s'étende jusqu'aux soleils jumeaux dans la scène de clôture de la saga.

Il est démoralisant que les cuivres de Lucasfilm croient que les fans n'accepteront qu'une seule version de Star Wars. C’est encore plus démoralisant qu’ils aient raison. Mais même les fans qui ont trouvé le dernier Jedi discordant peuvent rejeter l'histoire de Rise. Il n'était pas nécessaire que Palpatine apparaisse dans ce film: le conflit central de Rey-Kylo et la bataille entre la Résistance et le Premier Ordre auraient pu porter le film. L'Empereur était un intrus sans place dans cette histoire – qui est restée vraie même après la révélation de la lignée de Rey – mais Abrams était déterminé à raconter la même histoire que nous avions vue auparavant. Au lieu de servir de point culminant de la saga Skywalker, The Rise of Skywalker sape et diminue. Chewie a obtenu sa médaille, Disney va gagner de l'argent et Abrams peut dire qu'il a tourné une scène sur Tatooine, mais qu'est-ce que les fans de Star Wars ont obtenu du dernier épisode de l'histoire qui a commencé en 1977? Un coup de nostalgie qui s'estompe rapidement et un manque d'épanouissement durable. C’est une blessure que même la Force ne peut pas refermer.

