La mort d’Arturo Gatti met toujours Kathy Duva en colère, «ce n’était pas un suicide!

L’entrevue exclusive en trois parties de WBN avec la promotrice Kathy Duva marquant ce qui aurait été le 48e anniversaire d’Arturo Gatti se termine par des événements entourant sa mort.

Gatti a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel brésilienne il y a onze ans à l’âge de 37 ans.

Une première autopsie a qualifié le décès de Gatti de «inexpliqué». Un deuxième Gatti a subi une violente fin par pendaison. Aucune accusation officielle n’a jamais été portée alors que l’homicide n’a pas été exclu.

Les autorités brésiliennes ont finalement déclaré que Gatti s’était suicidé. Cela n’a jamais été accepté par une personne proche de l’ancien champion du monde.

La mère du fils unique de Gatti, Arturo Jr, Amanda Rodrigues était présente dans la pièce – mais n’a jamais été considérée comme un suspect sérieux après une enquête approfondie.

Duva, qui était une constante aux côtés de Gatti et a été témoin de ses plus grands moments, dit que tout l’épisode l’agace encore aujourd’hui.

“Je suis toujours en colère et je pleure toujours pour lui, surtout quand nous sommes impliqués dans un grand combat”, a déclaré Duva exclusivement à World Boxing News. «Je prends un moment pour réfléchir à la façon dont il aurait été là.

«Il n’y a pas de fermeture lorsque quelqu’un meurt de cette façon. Je ne crois pas un instant qu’il s’est suicidé.

«J’espère que celui qui est responsable de ce qui est arrivé à Arturo le paiera un jour. Que ce soit dans cette vie ou dans la suivante », a-t-elle ajouté.

De toute évidence, Duva pense que quelque chose de fâcheux s’est produit le 11 juillet 2009 lorsque la boxe a perdu l’un de ses fils préférés.

Bien-aimés dans la communauté pugiliste, les efforts de Gatti sur le ring ont été portés à un autre niveau depuis que “Thunder” a été lancé trop tôt.

Gatti a obtenu une place au Temple de la renommée pour la première fois en 2012, et Gatti a accompli tant de choses sur le talent qui lui a été donné. Élevé considérablement par sa ténacité et son cœur.

CARRIÈRE

Trois guerres avec Micky Ward sont ce dont tout le monde se souvient, et à juste titre. En regardant plus loin, il y a bien plus dans la carrière de Gatti que ça.

Une carrière sur HBO qui a duré plus d’une décennie a inclus le combat de l’année, les honneurs de l’année à élimination directe et plusieurs championnats du monde.

Oui, il est allé trop loin contre Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather, Carlos Baldomir et même Alfonso Gomez à la fin. Mais la vérité est que Gatti n’a jamais été un poids welter.

C’est de là que proviennent quatre de ses neuf défaites et pourquoi certains des critiques les plus durs de Gatti croient qu’une place dans l’IBHOF était légèrement prématurée et peut-être un peu sentimentale.

L’Italo-américain a pleinement gagné sa place dans le divertissement des fans. Arturo restera dans les mémoires comme le Gatti que nous aimions tous encourager.

