La mort mystérieuse du champion poids lourd Sonny Liston

Nouvelles de boxe du monde 16/04/2020

La mort de l’ancien champion des poids lourds Sonny Liston reste l’un des plus grands mystères de l’histoire du sport.

Le 5 janvier 1971, la femme de Liston l’a trouvé affalé au pied du lit dans sa maison de Las Vegas après avoir souffert d’une surdose d’héroïne apparente. Cependant, des amis disent qu’il était terrifié par les aiguilles et ne se serait jamais injecté la dose fatale, ce qui a conduit beaucoup de gens à penser qu’il avait été frappé par la foule.

Geraldine Liston avait passé la période de Noël avec sa mère à Saint-Louis. Elle est devenue de plus en plus inquiète quand il n’a pas répondu à ses appels, alors elle est revenue à Las Vegas. Elle a trouvé son corps en décomposition à côté d’un verre de vodka et d’un sac de marijuana, et elle a appelé la police plusieurs heures plus tard, après avoir d’abord contacté un médecin et son avocat. Le sergent enquêteur Dennis Caputo a trouvé un petit sac d’héroïne dans la cuisine, mais pas de seringue.

La mort a été jugée comme des causes naturelles, et Caputo a accepté le verdict. Il y avait des métabolites d’héroïne dans le sang de Liston, et Caputo soupçonnait un surdosage. Il a décrit Liston comme un utilisateur à temps partiel, et il a suggéré que Geraldine ou un autre membre de la famille aurait pu retirer la seringue de honte. Pourtant, très peu de personnes liées à Liston ont admis qu’il avait une surdose.

Parmi le vaste univers de personnes à qui j’ai parlé, personne ne doutait que Sonny ait été tué », a déclaré le journaliste d’ESPN, Shaun Assael, qui a écrit un livre intitulé The Murder of Sonny Liston: Las Vegas, Heroin et Heavyweights.

«C’était juste une question de qui ils pointaient du doigt. Son corps était si gravement décomposé lorsque les flics l’ont découvert qu’il n’y avait vraiment aucun moyen d’exclure un traumatisme contondant ou autre chose. Je crois fermement que ce n’était pas un accident. »

Une peur pathologique des aiguilles

Selon Assael, les preuves suggèrent que beaucoup de gens voulaient voir l’ancien champion des poids lourds mort, et que cinq ou six d’entre eux auraient pu le retirer. Un autre biographe de Liston, Rob Steen, a noté que Liston était terrifié par les aiguilles. Son ancien entraîneur, Johnny Toco, a déclaré qu’il éviterait les médecins en raison de cette phobie. Le dentiste de Liston l’a confirmé, avec son ami Davey Pearl et le père Edward Murphy. Un autre entraîneur, Willie Reddish, a noté que Liston a annulé une tournée prévue en Afrique car il ne voulait pas les injections d’inoculation.

Tocco a déclaré que Liston avait été impliqué dans un accident de voiture juste avant sa mort et qu’il avait été transporté à l’hôpital avec un coup de fouet cervical. À l’hôpital, il a été injecté, et Tocco prétend que cela explique la marque d’injection que le coroner a trouvée sur le corps de Liston. “Il a dit:” Regardez ce qu’ils ont fait! “Et il pointait du doigt un petit bandage sur la marque de l’aiguille dans son bras. Il était plus en colère contre ce coup que contre l’épave de la voiture. Quelques semaines plus tard, il se plaignait toujours de cette marque d’aiguille. À ce jour, je suis convaincu que c’est ce que le coroner a vu à son examen – cette marque d’aiguille d’hôpital.

Le motif

Alors, pourquoi voudrait-on exactement tuer l’ancien champion du monde des poids lourds? Liston était un homme de montagne avec des poings de jambon, un pouvoir de frappe brutal et le genre de regard mortel qui laisserait les adversaires faibles aux genoux. Son passé mouvementé était légendaire, jonché d’histoires de coups de policiers à la pulpe, de vols à main armée et de prison. Personne ne voulait le combattre et les promoteurs traditionnels ne voulaient pas s’associer avec lui.

C’est là que la foule est intervenue. Il s’est tourné vers les chefs du crime organisé pour obtenir de l’aide. Ils ont organisé le genre de combats que personne d’autre ne pouvait. Liston a ouvert une piste de destruction à travers la division des poids lourds, déchirant les rivaux vantés avec une facilité parfaite et fronçant les sourcils pendant qu’il le faisait. Il a battu Floyd Patterson en seulement 2 minutes et 6 secondes pour décrocher la couronne des poids lourds. Cependant, cela l’a laissé dans la poche de la foule.

La crédibilité de Liston a été détruite par deux défaites farfelues contre le futur Muhammad Ali. Il est entré dans le premier combat en tant que favori écrasant, tandis qu’Ali était l’opprimé 7/1. Si vous vérifiez ici les cotes de boxe, vous verrez rarement des prix aussi longs sur les challengers de titre. Pourtant, Liston semblait totalement gueule de bois et son épaule était en désordre, alors il a perdu le combat.

Dans un match revanche très attendu, il est tombé au premier tour sur le tristement célèbre coup de poing fantôme d’Ali. Il est resté à terre.

Une descente dans le crime

Même sa femme a dit que le combat était réglé. Liston a pris sa retraite avec un dossier de 50-4 après avoir refusé de se battre contre Chuck Wepner. Il a ensuite déménagé à Las Vegas.

Au moment de sa mort, il était un champion oublié, considéré comme un simple voyou et un outil de la foule. Il conduisait Sin City dans une Cadillac rose, recouvrant ses dettes et vendant de la drogue.

Steen pense qu’il n’était plus utile à la foule, il en savait trop et ils ont décidé qu’il y avait un trop grand risque à le garder en vie.

Assael a déclaré que Liston faisait beaucoup de bruit à propos de l’argent qu’il devait à ses combats avec Ali. À l’époque, Ali était sur le point de combattre Joe Frazier dans un combat très médiatisé.

La foule voulait apparemment faire taire Liston. Un tueur à gages appelé James John Warjac est un tueur potentiel. Son fils, Greg Swaim, a écrit un livre intitulé Warjac: Most Wanted, et dans celui-ci, il a affirmé que son père avait aidé à tuer Liston via une surdose d’héroïne forcée.

“Vous ne trouvez pas d’autres champions de boxe mourir de cette façon”, a déclaré Steen. “Mais, encore une fois, les boxeurs n’avaient généralement pas la profondeur de l’implication avec la foule que Liston avait.”