La nouvelle génération le 13 mars

RINGSIDE 23/02/2020

Le talentueux espoir super léger invaincu Brandun Lee fera la une de son premier événement principal ShoBox: The New Generation lorsqu’il affrontera Camilo Prieto dans un combat super léger de 10 rounds qui fera la une d’un quadrupleheader le vendredi 13 mars en direct sur SHOWTIME (10 ET / PT) du Grand Casino Hinckley à Hinckley, Minn.

Les quatre combats comprennent cinq boxeurs qui n’ont pas encore goûté à la défaite avec un record total de 107 victoires à seulement trois défaites et deux nuls. Dans le combat en co-vedette, invaincu Brian Norman Jr. (16-0, 14 KO) met sa fiche parfaite en jeu alors qu’il affronte Flavio Rodriguez (9-1-1, 7 KO) dans un match de huit poids welters .

Invaincu Alejandro Guerrero (11-0, 9 KOs) rencontre Jose Angulo (12-1, 5 KOs) dans un scrap léger de huit rounds tandis qu’un autre combattant invaincu Aram Avagyan (9-0-1, 4 KOs) affronte un autre invaincu Dagoberto Aguero (17-0, 11 KOs) dans un combat poids plume de huit rounds.

Les billets pour l’événement, qui est promu par Salita Promotions en association avec D&D Boxing et Rapacz Boxing, sont au prix de 75 $ Ringside, 50 $ Réservés, 25 $ Admission générale et 62,50 $ Sièges de table (minimum de deux billets), et sont en vente maintenant à ticketmaster.com ou la billetterie du Grand Casino Hinckley.

«Nous sommes ravis de notre carte du 13 mars, qui comprend des champions nationaux amateurs, des artistes à élimination directe et des combattants invaincus», a déclaré Gordon Hall, producteur exécutif de ShoBox: The New Generation. “Nous ouvrons avec une bataille d’invaincus et qui sera suivie par trois des meilleurs espoirs de la boxe de moins de 22 ans. Ces trois espoirs très talentueux ont tous eu des carrières d’amateurs stellaires et chacun est talentueux à sa manière. Ils ont tous quelque chose en commun et c’est le pouvoir car le trio a combiné 39 KO dans ses 45 combats. Vous pouvez vous attendre à une carte pleine d’action et certainement à quelques KO. »

“Le 13 mars, les fans de boxe vont se régaler”, a déclaré Dmitriy Salita, président de Salita Promotions. “Cette fantastique carte ShoBox met en vedette certains des prospects les plus talentueux de la boxe. De haut en bas, ce sera une soirée de combats à ne pas manquer, mettant à l’honneur à mon avis certains des champions de demain. »

“Ce sont quatre affrontements formidables entre les jeunes combattants de la relève”, a déclaré Cameron Dunkin de D&D Boxing. «Brandun Lee a un gros test devant lui pour son premier événement principal sur ShoBox. Brian Norman et Alejandro Guerrero participeront également aux combats les plus durs de leur carrière. Les quatre épisodes télévisés peuvent être explosifs. Ce sont les types de combats dont la boxe a besoin. »

À seulement 20 ans, l’artiste KO Lee (18-0, 16 KOs) de La Quinta, en Californie, a mis KO tous ses adversaires sauf deux (88,89%), dont 11 au premier tour, quatre au deuxième et un dans le troisième. Le pro de troisième année fait sa deuxième apparition ShoBox. En septembre, Lee a marqué un KO au deuxième tour contre Milton Arauz lors de ses débuts avec ShoBox. Il s’agit du deuxième combat de Lee en 2020 alors qu’il a éliminé Miguel Zamudio lors d’un combat non télévisé le 17 janvier à Sloan, dans l’Iowa.

Lee a eu une carrière amateur décorée avec un record estimé de 196-5. Il était le champion national junior américain 2015, remportant la médaille d’or à 145 livres. Avec des mains rapides comme l’éclair qui emballent également la puissance, le passionnant Lee a combattu avec Mikey Garcia, Devin Haney, Mauricio Herrera, Timothy Bradley Jr., Thomas Dulorme, pour n’en nommer que quelques-uns. Lee est formé par son père Bobby Lee et est également étudiant à temps plein.

“Je suis ravi d’être en tête d’affiche de mon premier spectacle SHOWTIME”, a déclaré Lee. “J’ai hâte de donner aux fans quelque chose de différent qu’ils n’avaient jamais vu de moi auparavant. Ils vont me voir montrer mes compétences de boxe beaucoup plus. Lors de mes deux derniers combats, j’ai l’impression que je n’ai pas vraiment montré à quel point ma défense est bonne. Je vais utiliser beaucoup plus la main gauche pour le sentir dehors. Et puis, le moment venu, je larguerai les bombes. En tête d’affiche mon premier ShoBox est un énorme accomplissement. Ce sera en quelque sorte comme avoir obtenu son diplôme de lycée de boxe. Après cela, j’espère passer au niveau universitaire de boxe comme SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING ou Pay-per-View.

Prieto, âgé de 33 ans (15-1, 10 KO), mène une séquence de sept victoires consécutives avec sa dernière défaite en février 2017. Lors de son dernier combat en novembre, Prieto a enregistré une décision unanime en six rounds contre Yogli Herrera . Prieto s’entraîne dans divers gymnases autour de Miami et, depuis un an, travaille avec l’ancien champion du monde des poids lourds légers et conquérant de Roy Jones Jr., Glen «The Road Warrior» Johnson.

«C’est formidable de travailler avec Glen», a déclaré Prieto. «Je reçois des connaissances d’un ancien champion du monde qui sait ce qu’il faut pour être au plus haut niveau et qui a déjà été là. Il sait comment vous pousser et vous guider dans la bonne direction pour de grands combats comme celui-ci. Brandun Lee ressemble à un jeune combattant invaincu, mais je ne vois rien de trop impressionnant, honnêtement. Vous pouvez vous attendre à voir des feux d’artifice cette nuit-là. Je vais vraiment venir mettre Brandun à l’épreuve. Il n’a jamais affronté quelqu’un d’aussi bon que moi. Ça va être un combat plein d’action. “

Norman, le résident d’Atlanta de 19 ans, comme Lee, a également remporté tous ses combats sauf deux par KO. Plus récemment, Norman a remporté une victoire unanime sur Evincii Dixon le 17 janvier à Sloan, Iowa. Norman porte le surnom de “The Assassin II” car son père Brian Norman Sr. était connu comme “The Assassin” en tant que boxeur professionnel de 2003 à 2011. Norman est formé à la fois par son père et Barry Richardson.

“Je ne cherche pas seulement une victoire sur ShoBox, je veux me montrer”, a déclaré Norman. «Je veux montrer ce que je peux faire. Je veux briser mon adversaire et faire savoir à tout le monde que je suis ici. Vous pouvez vous attendre à voir beaucoup de feux d’artifice. Mon père et Barry me donnent tout, et je le redonne. Je sais que Rodriguez est un petit combattant sous pression. Il est essentiellement fait pour moi de battre. “

Rodriguez s’entraîne à la Capetillo Boxing Academy dans l’Est de Los Angeles. Il avait un record amateur de 86 victoires et 14 défaites et a été médaillé d’argent aux championnats nationaux olympiques juniors.

“Se battre sur SHOWTIME est un rêve devenu réalité”, a déclaré Rodriguez. «En grandissant, j’ai toujours voulu être l’un des gars qui ont combattu à la télévision, donc c’est assez excitant d’avoir l’opportunité de le faire et de montrer au monde mes compétences. Une victoire signifierait beaucoup pour moi, en particulier une victoire sur quelqu’un d’aussi dur que le gars que je combat. J’espère qu’une victoire sur lui pourra m’amener à de plus grandes opportunités de me battre pour un titre mondial. “

Guerrero est un gros coup de poing qui a remporté ses trois derniers combats par KO. Amateur renommé qui a remporté deux titres nationaux juniors, “Pork Chop” a joué avec Mikey Garcia et Brandon Rios à la célèbre Garcia Boxing Academy en Californie. Sortant de Houston, le joueur de 21 ans fera ses débuts à la télévision nationale le 13 mars et sortira d’un TKO de deuxième tour de Darnell Jiles Jr. en janvier de cette année.

“J’adore avoir cette opportunité”, a déclaré Guerrero. “Je me suis entraîné pour ça toute ma vie. Mon rêve est de devenir champion du monde, donc une victoire signifierait tellement pour moi et ma famille. Je me suis entraîné très dur pour ce combat, sachant que ce sera à la télévision nationale. Je ne connais pas grand-chose à Angulo, mais nous nous entraînons dur pour tout le monde. Le résultat sera toujours le même. Je gagnerai toujours. »

Angulo, de Guayaquil, en Équateur, fera ses débuts aux États-Unis après avoir combattu 12 de ses 13 combats professionnels dans son pays d’origine. Sa seule perte est survenue lors de son seul combat en dehors de l’Équateur, une décision unanime de Ryan Pino à Porto Rico. Depuis la défaite, Angulo a décroché six victoires consécutives, y compris des KO aux deuxième et premier tours de ses deux derniers combats, respectivement.

“Il y aura une grande surprise en attendant Guerrero le 13 mars”, a déclaré Angulo. «Il aime se battre à l’intérieur et il se montre très agressif aussi, donc c’est le style parfait pour moi et la façon dont j’aime me battre. J’ai hâte de me présenter sur cette grande plateforme et de mettre toutes mes compétences au service. Je gagnerai.”

Avagyan, un homme de 29 ans originaire d’Erevan, en Arménie, a représenté son pays d’origine aux Jeux olympiques de 2016. Avagyan a eu une carrière amateur accomplie, remportant des médailles de bronze aux championnats d’Europe 2013 et 2015. Devenu pro après les Jeux de Rio de Janeiro en 2016, Avagyan a remporté ses huit premiers combats professionnels avant de combattre le Russe Evgeny Smirnov à une décision partagée en septembre 2018. Son dernier temps mort, il a fait ses débuts aux États-Unis sous le cartel de Canelo Alvarez-Daniel Jacobs , où il a facilement surpassé Francisco Esparza, alors invaincu, en route vers une décision unanime.

“Chaque combat est une chance de faire mes preuves et de me hisser au sommet”, a déclaré Avagyan, qui est signé chez Salita Promotions. «Quand je sors sur le ring, je ne pense qu’à en gagner n’importe quel prix. Aguero n’est qu’un autre obstacle qui doit être écarté de mon chemin. Avant chaque combat, je m’abandonne à un entraînement à cent pour cent pour que le jour de la bataille, je ne regrette pas le chemin parcouru. La nuit de combat est comme des vacances pour moi car le temps est venu pour lequel je me préparais. »

Aguero, 26 ans, était un amateur impressionnant dans sa République dominicaine natale. Aguero a été médaillée d’argent aux Jeux panaméricains de 2011 à Guadalajara, au Mexique, perdant seulement contre la future double médaillée d’or olympique Robeisy Ramírez. En tant que professionnel, le natif de San Cristobal a remporté les 10 premiers combats de sa carrière dans son pays d’origine avant de faire ses débuts aux États-Unis en février 2017 lorsqu’il a remporté la victoire la plus impressionnante de sa jeune carrière contre Olimjon Nazarov.

“Combattre sur SHOWTIME est ce que nous attendions”, a déclaré Aguero, qui s’entraîne actuellement à Pahokee, en Floride. “Je vois cela comme l’occasion de montrer aux gens qui je suis et quand je gagnerai ce combat, ce sera le début d’une belle carrière de boxe où je peux nourrir ma famille et donner à mon fils tout ce dont il a besoin et qu’il mérite. »

Barry Tompkins appellera l’action du bord du ring avec l’historien de boxe Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.