La nouvelle méthode d’entraînement de Tyson Fury? “Masturbate 7 fois par jour”

Publié le 17/01/2020

Par: Hans Themistode

Nous ne sommes peut-être que dans le premier mois de la nouvelle année, mais Deontay Wilder, le titlist WBC et le champion Lineal Tyson Fury pourraient certainement prétendre que le combat de l’année est déjà terminé.

Les deux gros hommes lourds devraient se jeter le 22 février au MGM Grand Arena, à Las Vegas, Nevada. Si ce concours sera même à moitié aussi bon que leur premier affrontement qui a eu lieu fin 2018, alors ce sera un combat serré et compétitif.

Depuis leur première rencontre, les deux hommes ont passé tout le calendrier de boxe 2019 à affronter une concurrence un peu rude. Pour Wilder, il a passé sa partie de l’année à affronter Dominic Breazeale et Luis Ortiz, les arrêtant tous les deux de façon dévastatrice. Fury, d’autre part, a affronté deux ennemis inédits. En mai, il n’a fallu que deux tours à Fury pour arrêter Tom Schwarz. Quelques mois plus tard en septembre, Fury a obtenu tout ce qu’il pouvait de Otto Wallin avant de finalement remporter la victoire.

Maintenant que chaque poids lourd a écarté tout le monde et a réussi sa conférence de presse, il est temps de commencer la formation.

Quand il s’agit d’une méga confrontation dans le sport de la boxe, à peu près tous les boxeurs savent exactement quoi faire. Pourtant, pour un concours de cette ampleur, Fury a ajouté une nouvelle ride à son entraînement.

“Je me masturbe 7 fois par jour”, a expliqué Fury. «Ça me garde de pomper la testostérone. Je dois garder cette testostérone couler pour le combat. Je ne veux pas que les niveaux baissent. “

Riez si vous voulez, mais cela a un peu de sens. Fury a déclaré à de nombreuses reprises qu’il ne voulait pas laisser cette revanche à Wilder entre les mains des juges cette fois-ci. Une masturbation constante avec sa main droite pourrait bien ajouter le genre de force dont il a besoin pour terminer la nuit tôt.

D’accord, ce n’est pas exactement vrai, mais qui sait. Si Fury se masturbe vraiment 7 fois par jour, le pouvoir dans sa main droite pourrait être hors de ce monde au moment où le combat a réellement lieu.

Outre la masturbation, Fury a un régime d’entraînement strict.

«Je me lève le matin, je prends une douche, je me rase, je me brosse les dents, je descends pour le petit déjeuner. Ensuite, je vais au gymnase pour faire de l’exercice, puis je reviens prendre un bain de douche et prendre plus de nourriture. Ça y est, entraînez-vous deux fois par jour. Mangez, dormez, entraînez-vous et répétez. J’élimine vraiment toutes les distractions. Pas de téléphone comme ça. Pas de coke de régime. Il s’agit du premier camp d’entraînement en 10 ans où je n’ai jamais mangé de Coca-Cola. “

S’entraîner deux fois par jour et se débarrasser des distractions semble être une bonne idée, mais la clé de la victoire pourrait très bien être le nombre de fois où Fury se masturbe.