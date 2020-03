La présidente de la VADA, la Dre Margaret Goodman, explique en détail l’annulation des tests de dépistage de drogues en cas de pandémie de coronavirus

Publié le 26/03/2020

Le monde du sport tout entier a été contraint de prendre un siège arrière au cours des dernières semaines grâce à la pandémie de coronavirus qui a balayé pratiquement toutes les parties du monde.

Les responsables médicaux ont prédit que ce serait mauvais, mais personne n’aurait pu prévoir ce qui s’est réellement passé. Les boxeurs professionnels ont été particulièrement touchés. Ils ont été interdits de gym et il est presque impossible de rester en forme de se battre.

Les combattants étant contraints de rester sur la touche, ils ont rapidement découvert que l’agence volontaire antidopage (VADA) les avait rejoints.

Ce n’est pas un secret que la boxe a depuis longtemps un problème avec les médicaments améliorant la performance (PED). Cependant, grâce à des sociétés telles que VADA, bon nombre de ces problèmes sont devenus chose du passé.

Ces dernières années, le World Boxing Council (WBC) est allé plus loin. Avec le président Mauricio Sulaiman instituant le programme de boxe propre, les boxeurs ont de plus en plus de mal à utiliser les PED. Maintenant, cependant, la porte a apparemment été grande ouverte.

Avec l’éloignement social, les plus grands experts médicaux des armes nous ont tous imploré d’utiliser au milieu de cette pandémie mondiale, cela a en fait laissé VADA obsolète.

“Nous sommes les administrateurs du programme du World Boxing Council”, a déclaré la présidente de la VADA, le Dr Margaret Goodman. «Ils ont plus de 600 combattants dans leur programme. Mais ils ont décidé de suspendre et de suspendre ce programme pour le moment. Nous ne testons donc pas ces personnes. Je n’étais pas vraiment d’accord avec cela, mais je comprends que c’est leur programme. J’espère juste que cela ne durera pas trop longtemps. “

Ces dernières années, l’utilisation des PED était un thème trop courant dans le sport de la boxe. Les tests n’étaient pas aussi sophistiqués qu’aujourd’hui, il était donc facile pour les combattants de charger des PED sans avoir à se soucier des ramifications de se faire attraper.

Autrement dit, la tricherie était facile.

Avec le calendrier immédiat de boxe inexistant à ce stade, la fenêtre d’opportunité de tricherie semble être grande ouverte.

Cependant, sur les 600 noms actuellement inscrits au programme Clean Boxing, ils n’ont pas été entièrement retirés de la liste de tests

«Nous avons encore des combattants qui ont rejoint VADA mais ils ont des combats qui sont reportés. Mais nous avons encore des combattants qui sont encore soumis à des tests. Certains d’entre eux incluent Anthony Joshua et Kubrat Pulev qui étaient censés concourir en juin. Nous avons également Dillian Whyte et Alexander Povetkin. Ensuite, nous avons les deux femmes combattantes, Amanda Serrano et Katie Taylor, ce qui est un grand combat. »

«Nous savons que certains de ces combats vont être reportés mais les combattants sont toujours soumis à des tests. Nos tests ont certainement été lents. Nous prenons évidemment en considération toutes les recommandations du CDC pour rendre les choses aussi sûres que possible pour les combattants et les testeurs s’ils vont passer le test. »

Les combattants qui croient avoir des règles du jeu équitables s’essuient les sourcils collectifs. À un certain point, la normalité reviendra et les combattants ne voudront pas se retrouver dans une situation désavantageuse décisive.

Cela étant dit, ces inconvénients peuvent toujours survenir grâce aux nouvelles règles associées aux tests.

«Nous leur posons une série de questions, par exemple s’ils ont voyagé ou visité des points chauds. S’ils ont eu des symptômes de rhume ou de grippe similaires à Covid-19. Nous demandons également aux athlètes s’ils veulent être testés, car dans ces circonstances graves, je peux voir qu’il peut être inquiétant de voir quelqu’un entrer chez vous ou sur votre lieu de travail sans être annoncé. Nous leur donnons donc la possibilité de dire s’ils veulent ou non être testés. »

Pour les combattants qui cherchent à donner un coup de pouce à leur carrière à l’aide de substances illégales, ils ont essentiellement reçu le feu vert. Avec plus d’un demi-million d’individus infectés par le coronavirus dans le monde et plus de 15 000 000 de décès, la distanciation sociale se poursuivra dans un avenir prévisible.

La Dre Margaret Goodman a exprimé sa préoccupation. Mais au lieu de s’asseoir sur ses mains, elle a décidé de mettre en œuvre de nouvelles façons pour les combattants de continuer à vivre une vie qui n’implique pas de tromper le système.

«Nous allons permettre aux combattants de faire certifier et tester leurs suppléments avec des groupes de contrôle des substances interdites. Nous allons également organiser des webinaires en ligne pour informer davantage les athlètes sur les dangers des PED. La plupart des combattants veulent démontrer leur engagement envers un sport propre. Et ce que j’ai vu, c’est que la plupart des combattants qui se sont portés volontaires pour participer au programme veulent prouver qu’ils sont des combattants propres. »

L’espoir pour le Dr Margaret Goodman, c’est que les combattants n’utilisent pas ce temps pour profiter de l’échappatoire actuelle du système. À ce stade, ce n’est peut-être qu’un vœu pieux. Sans aucune fin en vue pour cette pandémie mondiale, le monde de la boxe pourrait avoir une flopée d’autres problèmes une fois qu’il reprendrait.