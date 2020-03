La programmation de Murphy Boxing confirmée pour le choc de la Saint-Patrick à Boston

RINGSIDE 01/03/2020

Murphys Boxing est fier d’annoncer la programmation complète de son 5e Clash annuel de la Saint-Patrick qui aura lieu le samedi 14 mars à la House of Blues de Boston.

New Haven, Charles Foster du Connecticut (19-0, 8 KOs) sera la vedette de l’événement déjà presque complet. Foster, l’actuel champion NABA Light Heavyweight défendra son titre contre le Mexicain Manuel Ceballos (17-2, 11 KOs) en 10 rounds.

Foster, qui a tranquillement gravi les échelons tout en réalisant une série de performances sans faille sur des plateformes comme Showtime et UFC Fight Pass au cours des deux dernières années, est maintenant classé n ° 4 au monde par la WBA et prêt à se battre pour un titre mondial en 2020.

«C’était un de mes rêves d’enfance d’atteindre ce niveau de ce sport.», Explique le gaucher de 29 ans, à la voix douce et humble.

«C’est surréaliste de penser que je suis classé dans le Top 5 et en mesure de me battre pour un titre mondial. Cela me garde humble et concentré tout en sachant que je suis si proche. Cela me fait travailler encore plus dur au gymnase. Je sais que je dois faire une vraie déclaration le 14 mars pour avoir avec moi l’un des poids lourds légers de haut niveau dans le ring pour un titre ou pour un éliminateur de titre. »

Ayant participé au dernier événement de la Saint-Patrick de Murphys Boxing, Foster est bien conscient que ce n’est pas la carte de boxe moyenne.

“C’est la deuxième fois que je me bats sur une carte de la Saint-Patrick de Murphys Boxing. C’est une énergie sauvage de la foule. Se battre sur scène avec le public qui vous regarde comme un concert est incroyable. C’était facilement mon lieu et événement préféré de tous mes combats professionnels et je suis vraiment ravi d’en faire de nouveau partie. »

Dans le premier des deux événements co-principaux, c’est un match de rancune irlandais de bonne foi lorsque Islandeady, originaire d’Irlande et Ray Moylette de Murphys Boxing (11-1, 4 KO) affrontent Clones, Larry Fryers d’Irlande (11-2, 4). KOs), qui vit et se bat maintenant depuis New York.

Les deux perspectives, avec leurs records presque identiques, devaient se faire face l’été dernier, mais les problèmes de visa ont empêché Moylette d’entrer dans le pays quelques jours avant le combat, ce qui a créé une friction entre les deux combattants.

Maintenant, «Sugar» Ray et «Lethal» Larry, qui ont chacun été adoptés par les villes sportives rivales de Boston et de New York, régleront leurs différends sur le ring le week-end de la Saint-Patrick avec le titre de la Nouvelle-Angleterre léger sur la ligne dans un combat de 8 rounds.

L’autre co-long métrage de la soirée verra le retour du populaire poids lourd irlandais de Murphys Boxing, Niall Kennedy (13-1-1, 8 KO).

Kennedy vient de connaître sa première défaite l’été dernier lorsqu’il a été bouleversé par l’Olympien américain Devin Vargas lors d’une bagarre. Malgré le revers, le grand homme de Gorey, en Irlande, ne fera pas face à un toucher doux dans son combat de retour alors qu’il affrontera le bagarreur de Caroline du Nord, Don Haynesworth (16-3-1, 14 KO) dans un combat de 8 rounds.

Kennedy, qui est officier de police dans sa ville natale, est devenu un favori des fans à Boston après avoir combattu presque toute sa carrière professionnelle dans la région de la Nouvelle-Angleterre, y compris plusieurs apparitions passées lors de l’événement annuel des vacances de boxe Murphys.

The Clash proposera également une undercard sensationnelle de combattants locaux et internationaux, notamment:

Carlos Gongora de Murphys Boxing (18-0, 13 KOs), un Olympien équatorien et le poids moyen classé # 13 dans le monde qui affrontera l’Argentin Gonzalo Coria (16-3, 6 KOs) avec le titre WBC Fecarbox sur la ligne dans un 10 combat rond de poids moyen.

La sensation amateur irlandaise et le combattant promu conjointement Murphys Boxing et DiBella Entertainment, Joe Ward (0-1), dont les débuts très attendus l’année dernière se sont terminés par une blessure au genou, reviendront à la recherche de sa première victoire professionnelle contre Woburn, Massachusetts, Leandro Silva (2-3, 3 KO) dans un combat poids lourd léger de 6 rounds.

Le favori local de Murphys Boxing, Mike Ohan Jr. (9-1, 5 KOs), un combattant professionnel de deuxième génération de Holbrook, Massachusetts affrontera Jersey City, New Jersey Jordan Rosario (3-10) dans un concours de poids mi-moyens de 6 rounds.

Luis Arcon Diaz (10-0, 10 KOs), un olympien vénézuélien et récent signataire de Murphys Boxing, affrontera le Brésilien Rodrigo Tatijewski (8-1, 7 KOs) dans un combat de poids moyen junior de 6 rounds.

Enfin et surtout, la soirée sera lancée par les débuts sur la côte est d’Oxnard, en Californie, Danny Robles (2-0-1, 2 KO), qui a fait preuve d’une puissance contre nature lors de ses 3 premiers combats professionnels. “The Dawg” affrontera Jader Alves de Oliveira, un vétéran du MMA de Framingham, Massachusetts, qui fera ses débuts en boxe professionnelle dans le cadre du concours de poids super-plume de 4 rounds.

«Le St. Patrick’s Day Clash est ma promotion préférée de l’année et celle que nos combattants et fans attendent avec impatience.», Explique Ken Casey, fondateur de Murphys Boxing et leader de Dropkick Murphys.

“L’atmosphère qui se crée lorsque vous mettez de la boxe dans une admission générale, une salle de concert debout, et encore moins le week-end de la Saint-Patrick à Boston, crée une expérience unique et intense.”

Quant à l’année incroyablement occupée et réussie de la société de promotion, Casey, qui jouera également 5 spectacles consécutifs avec Dropkick Murphys à travers Boston pendant la semaine de la Saint-Patrick, y compris un set acoustique en ring le soir de la lutte, est encore plus enthousiasmé par ce que la nouvelle année réserve à Murphys Boxing.

“2020 ne fait que commencer et cela a déjà été une année incroyable pour Murphys Boxing. Nous avons d’abord eu Spike O’Sullivan lors du premier combat de haut niveau de l’année, quand il a pris du poids pour affronter Jaime Munguia à l’Alamodome. Spike en a fait une guerre passionnante qui le prépare déjà pour un titre décroché dans la division junior des poids moyens.

“Alors bien sûr, le mois dernier, Mark DeLuca, l’un de nos combattants les plus populaires, s’est rendu dans la ville natale de Kell Brook et a donné une performance courageuse dans ce qui a été un événement massif au Royaume-Uni. Ce combat a valu à Mark beaucoup de nouveaux fans et de nouvelles opportunités. En 2020, nous nous attendons à ce que deux de nos 10 meilleurs combattants classés, Charles Foster et Abraham Nova, se battent pour et remportent des titres mondiaux et nous prévoyons également de mettre nos espoirs invaincus comme Carlos Gongora, Luis Arcon Diaz et William Foster III dans position pour entrer dans le classement mondial. “

Le cinquième affrontement annuel de la Saint-Patrick de Murphys Boxing aura lieu le samedi 14 mars à Boston, Massachusetts, à la House of Blues (15, rue Lansdowne). Les portes ouvrent à 19h. La soirée comprendra également une performance acoustique spéciale «sur le ring» de Dropkick Murphys et une apparition des rappeurs de Belfast, Kneecap.