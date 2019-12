La saison historique fantastique de Christian McCaffrey, en chiffres

Le recul est toujours de 20 à 20, mais il est difficile de croire maintenant qu'il y a eu un vrai débat avant la saison sur le choix des joueurs de fantasy avec le premier choix général. Les panthères défensant Christian McCaffrey ont perdu peu de temps à se séparer de la compétition, faisant le tour de Saquon Barkley, Alvin Kamara et Ezekiel Elliott tout en s'établissant comme le nouveau roi incontesté du football fantastique. McCaffrey a mis en place une campagne de fantasy absolument dominante et potentiellement record, et il est à la portée du record de points de fantaisie d'une saison de LaDainian Tomlinson (481,1 en 2006). Voici un aperçu de l'année incroyable de McCaffrey, en chiffres.

416,1 points PPR

Le total de points de McCaffrey à travers 14 semaines fracasse à la fois le meilleur classement de Barkley avec 385,8 points PPR par rapport à l'année dernière et le record de Todd Gurley avec 383,3 points PPR en 2017. En fait, si McCaffrey a décidé de s'asseoir pendant les deux derniers matchs de la saison et de se tenir debout ses 416,1 points PPR, il resterait toujours la huitième meilleure saison fantastique de tous les joueurs offensifs.

Avec deux matchs à jouer (en supposant qu'il joue dans les deux), McCaffrey est sur la bonne voie pour 475,5 points PPR. Il aurait besoin d'un petit coup de pouce pour obtenir le meilleur atterrissage de Tomlinson avec 31 touchés et 481,1 points PPR de 2006, mais s'il maintient simplement le cap, il serait toujours à la deuxième place du classement des scores fantasy d'une saison, lui permettant pour dépasser la saison de MVP de 459,9 points de Marshall Faulk en 2000.

McCaffrey a également été presque aussi dominant dans les formats de notation non-PPR. Avec 322,1 points de ligue standard (dans lesquels les 94 réceptions de la troisième année ne l'aident pas), il est en passe de 368,1 points sur l'année, ce qui serait la cinquième meilleure note de tous les temps (hors QB) et le total le plus élevé depuis la saison épique de Tomlinson en 2006.

29,7 points par match

McCaffrey marque en moyenne deux points de plus que le deuxième meilleur joueur, Lamar Jackson (27,7 par match), et 8,8 points par match de mieux que le non. 2 running back, Dalvin Cook (20,9 par match). Pensez-y juste: McCaffrey a valu plus qu'un touché de plus par match que le deuxième meilleur porteur de ballon de la saison. Si vous comparez ses chiffres au numéro actuel de cette saison. 12 retour en PPR, c'est-à-dire la valeur RB1 la plus basse, Todd Gurley — McCaffrey est encore plus frappante.

Gurley a récolté en moyenne 14,7 points PPR par match cette saison, soit moins de la moitié de celui de McCaffrey. Cela signifiait que brancher le Carolina en cours d'exécution dans votre gamme chaque semaine était essentiellement la même chose que de démarrer deux RB1 bas de gamme dans un seul endroit. La star des Panthers était un joli petit code de triche pour votre équipe fantastique.

96 pour cent

Une partie de la fiabilité fantastique de McCaffrey vient du fait qu'il est un bourreau de travail. Le professionnel de troisième année a joué 95% des snaps offensifs des Panthers cette année (925 au total), troisième de l'équipe derrière seulement les joueurs de ligne offensive Taylor Moton et Matt Paradis et des sommets parmi tous les arrières. McCaffrey a réussi cette année (92 pour cent), à l'exception de 22 des 287 portés de porteur de ballon de l'équipe, et a marqué tous les touchés de précipitation. Il n’y a pas de vautour revenant dans l’offensive de la Caroline.

22 pour cent

En plus d'avoir un quasi-monopole sur le volume de précipitation des Panthers, McCaffrey a également été un facteur majeur dans le jeu de passes de l'équipe. Le meneur de jeu polyvalent a enregistré une part de cible de 22% parmi les meilleurs de la ligue (parmi les contre-offensifs) dans l'attaque aérienne de la Caroline, titubant à 94 positions (16 de plus que le prochain pass-catching le plus prolifique, Austin Ekeler) pour 814 yards et quatre touchés.

Combiné à ses 1 307 verges au sol (troisième de la ligue), McCaffrey a déjà accumulé 2 121 verges de mêlée en 2019 – les meilleures de la ligue. À son rythme actuel, McCaffrey totaliserait 2424 yards de mêlée en 16 matchs, ce qui le placerait troisième sur la liste de tous les temps d'une saison, derrière seulement Chris Johnson en 2009 (2509) et Marshall Faulk en 1999 (2429). Oh, et McCaffrey a marqué un sommet de 18 championnats cette année.

5,7 points par match

C'est déjà assez évident pour quiconque l'a regardé jouer, mais je le dirai quand même: le statut de McCaffrey en tant que dieu fantastique n'est pas uniquement dû au volume d'élite qu'il voit. La mesure de points attendue de Pro Football Focus, qui mesure le nombre de points qu'un joueur moyen marquerait compte tenu de sa charge de travail, fait un excellent travail pour illustrer comment McCaffrey est allé au-delà de la production de numéros d'élite. Avec une combinaison d'explosivité, d'insaisissabilité et de ténacité, la superstar du demi offensif a fait plus que presque tout le monde dans la ligue avec les touches qu'il a obtenues cette année, en moyenne 5,7 points supplémentaires par match de plus que son attente, le meilleur parmi les 25 premiers joueurs en points de fantaisie attendus par match cette année, par PFF. Le mec est spécial.

48,1 pour cent

McCaffrey a été l'un des atouts fantastiques les plus précieux de la ligue cette année, le type de joueur fondateur qui semblait mener ses équipes à la victoire à peu près chaque semaine. Cela n'a pas seulement été le cas pour la saison régulière non plus, et grâce à une moyenne de 31 points au cours des deux dernières semaines, il a mis ces équipes sur son dos et les a également emmenées en ronde de championnat. McCaffrey apparaît dans 48,1% des équipes qui se disputeront le week-end du championnat, par ESPN, et est la pièce fondamentale de 81% des 500 meilleures équipes de la ligue publique sur Yahoo. En d'autres termes, si vous vous êtes retrouvé à marmonner avec colère à un moment donné cette saison qu'un membre de votre ligue «n'a gagné que parce qu'il avait McCaffrey», vous ne vous êtes probablement pas trompé.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer