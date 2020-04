La situation concernant le statut du titre léger de Devin Haney est entièrement expliquée par WBC

RINGSIDE 23/04/2020

📷 Ed Mulholland

Lors de sa 57e convention annuelle de la WBC à Cancún, au Mexique, le Conseil des gouverneurs de la WBC: (a) a désigné Vasiliy Lomachenko comme champion de la franchise WBC; et (2) élevé puis régnant champion WBC par intérim des poids légers Devin Haney à WBC champion du monde des poids légers.

Le WBC a ensuite approuvé le combat le 2 novembre 2019, entre le numéro 5 classé Javier Fortuna de la République dominicaine et Jesus Cuéllar de l’Argentine en tant qu’éliminateur final pour déterminer le challenger obligatoire de la division des poids légers. Fortuna a vaincu Cuéllar et est devenu le challenger obligatoire de Haney.

Le 9 novembre 2019, Haney a battu Alfredo Santiago dans une défense volontaire de ce championnat du monde WBC et a conservé son titre mais s’est blessé.

Le 13 décembre 2019, la WBC a nommé Devin Haney WBC Champion-In-Recess en raison de sa blessure et a ordonné au challenger obligatoire Javier Fortuna de combattre Luke Campbell pour le WBC World Lightweight Championship.

Le 27 janvier 2020, les équipes de Fortuna et Campbell ont officiellement informé la WBC qu’elles étaient parvenues à un accord concernant la lutte contre Fortuna c. Campbell. Le combat a été contracté et devrait avoir lieu le 14 avril 2020. Compte tenu de la pandémie en cours, le combat n’a pas eu lieu.

Le 23 mars 2020, le camp de Haney a officiellement informé la WBC que le champion Haney était complètement rétabli de sa blessure et était prêt, prêt et capable de se battre. En conséquence, et compte tenu du fait que le combat Fortuna v. Campbell n’a jamais eu lieu, ils ont formellement demandé au WBC de rétablir Devin Haney en tant que champion du monde des poids légers WBC.

Le 8 avril 2020, conformément à la demande spécifique de la WBC, le camp de Haney a produit une attestation médicale de la WBC qui confirme que Haney est apte à boxer et à reprendre sa carrière.

Les règles et règlements de la WBC donnent à la WBC la discrétion absolue de désigner des champions et des candidats obligatoires et également de retirer une telle désignation. Plus précisément, la règle 3.16 prévoit ce qui suit:

«3.16 Retrait ou suspension de la reconnaissance. Le privilège de concourir pour une désignation ou un titre WBC, un fonds de commerce, des marques de commerce et d’autres propriétés intellectuelles associées à un championnat ou un droit WBC, les ceintures WBC ou un combat sanctionné par WBC, ainsi que les titres et désignations WBC, appartiennent chacun exclusivement au WBC. Par conséquent, le WBC peut suspendre ou retirer la reconnaissance d’un boxeur en tant que champion, challenger ou concurrent du WBC, comme il peut le déterminer à sa seule discrétion, pour toute raison justifiant la suspension ou le retrait, y compris, mais sans s’y limiter, la violation de la Constitution du WBC ou ces règles et règlements, détenir le titre ou se battre pour une autre organisation sans l’approbation ou la sanction du WBC, ou condamnation et / ou emprisonnement pour un crime impliquant la turpitude morale ou toute autre infraction morale grave. ” (pas d’italique dans l’original)

Conformément aux règles et règlements WBC en vigueur et conformément à celles-ci, et après avoir pleinement examiné les circonstances particulières que la crise sanitaire mondiale actuelle a créées, le Conseil des gouverneurs de la WBC a rendu la décision suivante:

1. Réinstallez Devin Haney en tant que champion du monde WBC des poids légers;

2. Donner au champion Haney une défense volontaire de ce championnat;

3. Sanctionner le combat Javier Fortuna contre Luke Campbell pour le championnat du monde WBC par intérim et le challenger obligatoire de la division; et

4.Commandez le vainqueur de la défense volontaire du champion Haney pour combattre le vainqueur du combat Fortuna contre Campbell immédiatement après que la défense volontaire se déroule sans aucun combat intermédiaire.