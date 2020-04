La situation critique de la WBA s’aggrave alors qu’Oquendo remporte l’affaire Charr

Phil Jay 18/04/2020

L’ancien challenger du titre mondial des poids lourds Fres Oquendo a confirmĂ© Ă WBN une rĂ©cente victoire dans une affaire fĂ©dĂ©rale contre le champion “rĂ©gulier” de la World Boxing Association Mahmoud “Manuel” Charr.

Oquendo a répondu lorsque WBN a publié une histoire indiquant que Charr fait face à un retard de trois ans pour défendre son titre en raison de la crise des coronavirus.

Charr devait se battre contre le détenteur du titre par intérim Trevor Bryan après que le promoteur Don King ait remporté une offre de bourse en mars dernier.

On pensait que Charr vs Bryan serait à toute vapeur lors de la reprise de la boxe plus tard cette année. Oquendo a assuré que ce ne serait pas nécessairement le cas.

“Voici ma commande fĂ©dĂ©rale de mon cas et vous lirez comment la WBA continue de violer mes droits. Cela me donne, ainsi qu’Ă mon Ă©quipe juridique, des atouts majeurs pour les nĂ©gocier », Oquendo exclusivement expliquĂ© Ă World Boxing News.

«Les gens doivent savoir ce qui se passe. J’applaudis WBN pour avoir dĂ©voilĂ© la vĂ©ritĂ© dans les mĂ©dias. »

Inclus dans la décision officielle, une partie de celle-ci était une déclaration décrivant ce qui suit:

«Cette affaire est devant la Cour sur la requĂŞte dĂ©posĂ©e par la dĂ©fenderesse Global Sports Management GmbH (« Global ») pour rejeter la plainte contradictoire concernant le chiffre d’affaires, l’ordonnance de ne pas faire et les dommages-intĂ©rĂŞts dĂ©posĂ©e par Fres William Oquendo (le« dĂ©biteur »).

«Global demande le rejet de la plainte déposée contre elle en vertu de la doctrine du forum non conveniens et de la règle fédérale de procédure civile 12 (b) (6) (rendue applicable aux procédures contradictoires par la règle 7012 (b) des Règles fédérales de procédure de faillite ).

Lire l’intĂ©gralitĂ© de l’ordonnance refusant la motion Ă Dimiss

«1 Global fait valoir que: 1) le for exclusif pour les litiges portĂ©s contre elle en vertu des contrats en cause est Cologne (Allemagne); et (2) la plainte n’indique pas de motif d’action pour rĂ©cupĂ©rer certains fonds entiercĂ©s dans le cadre de ces contrats.

«Pour les raisons qui suivent, la Cour conclut que:

“(1) en raison des circonstances de cette procĂ©dure contradictoire et de la faillite du dĂ©biteur, la clause de sĂ©lection du forum prĂ©voyant que l’Allemagne est le forum exclusif oĂą le diffĂ©rend du dĂ©biteur concernant les fonds entiercĂ©s peut ĂŞtre dĂ©posĂ© ne sera pas appliquĂ©e;

«Et (2) la plainte du dĂ©biteur Ă©nonce de manière adĂ©quate une demande sur laquelle une rĂ©paration peut ĂŞtre accordĂ©e. En tant que telle, la requĂŞte de Global pour rejeter est rejetĂ©e. “

COMPLIQUÉ

Cela signifie qu’Oquendo est de retour en position pour contester la dĂ©cision de la WBA que Charr vs Bryan aille de l’avant.

Mais avec Oquendo devant attendre six ans et maintenant avoir 47 ans, l’horloge tourne fermement.

La WBA fait face Ă un Ă©norme mal de tĂŞte pour aller de l’avant et devra communiquer avec Oquendo et son Ă©quipe sur ce qui se passera ensuite dans ce cas compliquĂ©.

