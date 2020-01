La situation d’Anthony Joshua pourrait tuer Wilder contre Fury II des chances incontestées

Phil Jay 04/01/2020

Anthony Joshua semble √™tre sur le point de quitter l’un de ses titres de poids lourds, tuant les chances d’une unification incontest√©e dans le processus.

Admettant avoir envisag√© de laisser tomber un titre plusieurs fois depuis qu’il a retrouv√© ses sangles, AJ a donn√© l’indication la plus forte, mais le mouvement est sur les cartes.

Avec l’IBF et la WBO faisant pression sur Joshua pour qu’il fasse des d√©fenses obligatoires, il semble que Joshua serait dispos√© √† abandonner la ceinture WBO.

Oleksandr Usyk veut que son opportunit√© lui soit promise par le promoteur Eddie Hear lors de la signature d’un accord avec Matchroom.

Pas encore d’accord pour opposer Joshua √† Usyk pour l’instant, Hearn et le conseiller d’Usky Egis Klimas pourraient √©laborer un plan pour √† un moment donn√© unifier pleinement ensemble.

Pour l’instant, c’est trop t√īt dans la carri√®re d’Usyk. Joshua pourrait √™tre pr√™t √† donner une chance √† l’Ukrainien au championnat vacant.

Cela signifierait que Usyk affronterait Joseph Parker ou Dereck Chisora ‚Äč‚Äčdans les mois √† venir.

Joshua ne pourrait pas affronter le vainqueur de Deontay Wilder contre Tyson Fury II pour chaque bibelot en 2020, mais a promis de retrouver sa ceinture à un moment donné dans le futur.

“J’ai toujours dit que les ceintures ne me repr√©sentaient pas”, a d√©clar√© Joshua √† Sky Sports. ¬ęJe resterai champion, m√™me si je dois en abandonner un.

¬ęCela me donnerait l’opportunit√© d’affronter un autre champion du monde. J’ai battu quatre champions du monde sur mon record maintenant.

¬ęSi j’abandonne une ceinture, cela cr√©e plus d’histoire et de divertissement. Si je le dois, je le donnerai, mais je le r√©cup√©rerai √† nouveau. “

AJ vs WILDER / FURY

Par cons√©quent, Joshua pourrait toujours poursuivre le vainqueur de Wilder contre Fury II afin d’ajouter la ceinture verte et or WBC √† son butin pour la premi√®re fois.

Cela donnerait beaucoup de temps √† Usyk pour s’acclimater √† la division 200 livres plus apr√®s avoir remport√© la couronne incontest√©e chez cruiserweight.

Si Usyk ramasse la WBO vacante et court avec elle pour le reste de l’ann√©e, une √©norme bataille avec Joshua pour toutes les billes pourrait avoir lieu √† l’√©t√© 2021.

Tout ce que Joshua a à faire est de se battre avec quiconque sort au sommet de Wilder vs Fury. Oh, et puis il y a la petite question de garder ses propres titres dans le processus.

Dans ce qui devient un filet de sécurité, Joshua perd contre Wilder ou Fury signifie que Matchroom conserve de toute façon un titre avec Usyk.

2020 s’annonce d√©j√† comme une ann√©e int√©ressante dans la division glamour.

PLAN POSSIBLE AJ / USYK DE POIDS LOURD

Printemps 2020

AJ contre Kubrat Pulev.

Usyk WBO.

Fin 2020

AJ contre Wilder ou Fury.

Défense Usyk.

√Čt√© 2021

AJ vs Usyk incontesté.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News et membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America.