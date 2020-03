La sortie de Muhammad Ali sur le numérique aujourd’hui

RINGSIDE 31/03/2020

Le documentaire Muhammad Ali nominé aux Emmy Awards “What’s My Name” est prévu pour une sortie numérique aujourd’hui. Le programme passionnant de HBO a récemment été nommé dans la catégorie des documentaires de sport exceptionnels.

Dans un communiqué, Warner Bros. Home Entertainment a mentionné le documentaire Ali alors qu’il se prépare à publier plusieurs bibliothèques de contenu prééminentes de la série HBO en mars 2020.

Les consommateurs auront la possibilité de posséder et de louer certaines des meilleures émissions de la chaîne câblée premium, qui seront proposées tout au long du mois à différentes dates de sortie.

La plupart des offres seront disponibles uniquement en numérique. Deux titres seront publiés sur Blu-ray ™ et / ou DVD. Les offres sont les suivantes:

Disponible à la propriété sur le numérique:

The New Pope: Saison 1 – Disponible en version numérique le 10 mars

Avenue 5: Saison 1 – Disponible en version numérique le 16 mars

Déchiré: Séparé à la frontière – Disponible en propriété numérique le 23 mars

Disponible à la location sur Digital:

Quitter Neverland Partie 1 & Partie 2 – Disponible à la location sur Digital le 9 mars

The Inventor: Out for Blood dans la Silicon Valley – Disponible à la location sur Digital le 23 mars

One Nation Under Stress – Disponible à la location sur Digital le 30 mars

Disponible sur Blu-ray ou DVD:

Crashing: The Complete Third Season – Disponible en exclusivité sur Blu-rayTM et DVD le 17 mars

Quel est mon nom: Muhammad Ali – Disponible en possession d’un DVD le 31 mars via Warner Archive

Découvrez la vie extraordinaire de l’une des figures les plus emblématiques du XXe siècle, Muhammad Ali, dans ce fascinant documentaire en deux parties de HBO Sports®. Présenté à travers des images d’archives et des enregistrements de sa propre voix, le film explore les défis, les confrontations, les retours et les triomphes d’Ali dans et hors du ring.

* Produit à révision limitée disponible sur demande (États-Unis uniquement)