La star amateur Isamary Aquino signe avec le manager de boxe Peter Kahn

RINGSIDE 14/04/2020

Isamary Aquino de San Antonio, TX, est devenue une signature professionnelle avec le célèbre manager de boxe Peter Kahn, a-t-on annoncé aujourd’hui.

L’Aquino, âgé de 19 ans, actuellement étudiant à la Texas State University de San Marcos, au Texas, participera au 118 lb. division en tant que professionnelle où elle fera ses débuts professionnels plus tard cette année. Plus récemment, elle a participé aux essais olympiques américains de 2020.

“Au début, j’ai été très déçu de ne pas faire partie de l’équipe olympique américaine de 2020”, a déclaré Aquino. «Cependant, une fois que l’occasion s’est présentée de devenir professionnelle, je me suis définitivement dirigé dans cette direction. Je suis très excité de commencer avec Peter Kahn et j’ai hâte de faire de grands combats pour mes fans actuels et les fans de boxe du monde entier tout en poursuivant mes études universitaires. “

«Quand j’avais cinq ans, mon père m’a emmené au gymnase pour me montrer quelques mouvements d’autodéfense et de boxe. Au moment où j’ai eu 15 ans, j’avais fait l’équipe des États-Unis et je suis vraiment tombé amoureux de ce sport. »

Aquino a eu une illustre carrière amateur avec un record de 80-10, perdant une décision très controversée face à Lupe Gutierrez en demi-finale des essais olympiques américains de 2020. Elle est formée par Arturo Ramos dans sa ville natale.

Peter Kahn a déclaré: «Je suis très heureux de travailler avec Isamary et son équipe. Son succès en tant qu’amateur en compétition pour USA Boxing, y compris les récents essais olympiques et son succès international, illustrent qu’elle a tout ce qu’il faut pour avoir une carrière prospère en tant que professionnelle. Ce qui m’intéresse le plus, c’est que son style de combat passionnant est plus construit pour les rangs professionnels que pour les amateurs et je la vois devenir championne du monde dans quelques années. Isamary sera également une grande ambassadrice des combattantes et je pense qu’elle servira d’inspiration pour les jeunes filles latines et les filles du monde entier. »

En signant avec Kahn, Aquino rejoint une équipe qui comprend le phénomène Xander Zayas, âgé de 17 ans, et les prétendants au classement mondial Emmanuel Tagoe, George Kambosos, Chris Van Heerden, Amir Imam, en plus des vedettes amateurs Aaron Aponte et Trinidad Vargas.

Xander Zayas a déclaré: «Je connais Isamary Aquino depuis les amateurs lorsqu’elle a représenté l’équipe des États-Unis dans plusieurs tournois internationaux. Je crois qu’elle est une excellente boxeuse avec beaucoup d’espace pour grandir et apprendre, elle travaille également avec le meilleur manager du jeu, Peter Kahn. Il va la guider sur la bonne voie pour devenir championne du monde. Je suis très heureux pour elle et pour mon manager Peter. “

Vince Gatti, directeur du Scoutisme amateur de Peter Kahn, a poursuivi: «Nous sommes très fiers de travailler avec Isamary; avoir la possibilité d’ajouter quelqu’un avec son expérience, son QI de boxe et son style de combat passionnant. Avec ses racines portoricaines et mexicaines, je crois vraiment qu’Isamary va être l’une des femmes les plus excitantes à se lancer dans le sport de la boxe féminine depuis longtemps. “

A déclaré Mike Campbell, USA Boxing Events and Operations Manager, “Elle est spéciale pour moi. Mon plus grand événement que j’ai jamais fait dans la Gulf LBC a été le premier championnat du Texas féminin. Isa est venue et a participé à son anniversaire! Elle a affronté une championne nationale et cela représentait beaucoup pour une animatrice de spectacle. »

«Elle a la chance d’avoir un merveilleux système de soutien autour d’elle avec un père attentif. Elle est définitivement devenue meilleure en apprenant ses rudiments de boxe au Ramos Boxing Club de San Antonio, qui a été une véritable salle de sport au Texas produisant les meilleurs athlètes olympiques juniors dans la région riche en talents du sud du Texas, dont beaucoup occupent désormais les rangs des prospects. »