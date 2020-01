La tournée Conor McGregor Comeback définira l’UFC en 2020

L’Irlandais était de retour sous les projecteurs samedi soir, sauf que cette version ne prenait que 40 secondes à regarder. Et contrairement au chef-d’œuvre de Martin Scorcese, les coups de pied dans celui-ci étaient beaucoup plus crédibles.

Il y a une raison pour laquelle les gens voient du vert quand ils voient Conor McGregor. C’est peut-être le drapeau irlandais qui entoure son corps dans ses moments les plus emblématiques. Ou peut-être que c’est le fait que l’homme de 31 ans est un jour de paie à pied. McGregor sécurise le sac comme un étranglement à guillotine autour du cou d’un adversaire. Il est le combattant le plus populaire de l’histoire de l’UFC, et son plus gros sac à main est venu dans un sport dans lequel il n’avait jamais combattu auparavant. Mais il y a aussi des raisons pour lesquelles McGregor est absent de l’Octogone depuis si longtemps. En 2019, il a été nommé dans deux comptes rendus d’agression sexuelle et a plaidé coupable d’avoir frappé un homme dans un pub de Dublin. Il a également été arrêté à Miami Beach et accusé de vol à main armée et de méfaits criminels. (En 2018, il a plaidé coupable de conduite désordonnée.) Il a été interdit par la Nevada Athletic Commission pendant six mois, et beaucoup ont estimé que cela aurait dû être plus long. Il n’était pas clair si ou quand McGregor ferait la une d’un autre combat UFC.

Si vous espériez avoir vu le dernier de McGregor, alors samedi était un sacré revers. Lors de son premier combat depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov en novembre 2018, l’ancien champion de l’UFC à deux divisions, à la bouche haute, n’a pas failli transpirer, et encore moins saigner. Dans l’événement principal de l’UFC 246, il a éliminé Donald «Cowboy» Cerrone en moins d’une minute. McGregor a utilisé son épaule et sa clavicule pour délivrer une série de coups dans le corps à corps avant de déclencher un coup de pied gauche qui a changé l’humanité et qui a attrapé Cerrone au ras du visage. McGregor a lancé 20 frappes en tout; 19 d’entre eux ont atterri. L’arbitre Herb Dean a donné à Cowboy la chance de récupérer sur le tapis, mais McGregor l’a terminé pour gagner le TKO et beaucoup d’argent.

Après le combat, McGregor, qui est passé d’environ 145 livres à 170 livres pour combattre Cowboy, n’a pas tardé à souligner qu’il est maintenant le premier combattant de l’histoire de l’UFC à gagner des arrêts en tant que poids plume, poids léger et poids welter. Tout aussi rapidement, McGregor a annoncé ses grands plans pour 2020, dans l’espoir de se battre jusqu’à trois fois et d’appeler certains des plus grands noms du MMA et de la boxe. Après une si longue mise à pied (il n’avait pas gagné depuis qu’il avait battu Eddie Alvarez en 2016), McGregor devait prouver qu’il avait toujours le même coup de poing pour que ces plans se concrétisent. Si c’est le cas, sa liste d’options et de combats à gros prix serait plus longue qu’une gueule de bois de Proper Twelve.

Tout le monde, de Khabib à Manny Pacquiao en passant par Floyd Mayweather, a été – et sera – mentionné comme un combat potentiel maintenant que McGregor est de retour dans le cercle des vainqueurs. Eux aussi voient probablement du vert en regardant McGregor. Mais l’adversaire le plus évident était déjà assis à côté de l’Octogone à Las Vegas samedi, drapé dans une robe Versace en peluche et envoi de messages, ce qui est exactement ce que le Baddest Motherfucker Alive porterait à un combat qui pourrait faire de lui un homme très riche sans avoir à lever le petit doigt.

Alors que McGregor est indéniablement la plus grande star de l’UFC, Jorge Masvidal a saisi ce titre en son absence, devenant une célébrité du jour au lendemain avec son genou volant KO de Ben Askren, puis une légende certifiée lorsqu’il a survécu à Nate Diaz pour remporter le titre BMF. Comme McGregor, Masvidal revendique cette combinaison indescriptible de talent et de fanfaron, ce qui le rend irrésistible en tant que combattant et personnalité – le type que les gens sont prêts à surveiller pour le paiement à la séance.

Masvidal n’est que le troisième combattant de la division des poids mi-moyens de l’UFC, mais il est incontestablement le combattant le plus précieux de l’organisation non nommé Conor McGregor. Plutôt que de courir après la ceinture de sa division et de défier le champion, Kamaru Usman, Masvidal dit qu’il veut autre chose. Lors d’une interview accordée à l’émission de samedi avant le combat de McGregor, Masvidal a expliqué en deux mots pourquoi il voulait une faille chez McGregor: «L’argent».

McGregor a affirmé plus tôt cette semaine qu’il s’attendait à gagner 80 millions de dollars en combattant Cerrone, mais son salaire garanti de l’UFC n’était que de 3 millions de dollars. McGregor-Masvidal irait bien au-delà, avec un sac à main qui sortirait les deux combattants du lit (bien que, apparemment, pas de leurs robes). Ce serait le plus grand combat de 2020 et fournirait à l’UFC un événement principal de rêve pour construire une carte chargée. Nous ne parlons pas de Mayweather moola (McGregor aurait emporté 100 millions de dollars lors du choc de 2017), mais ce serait la chose la plus proche que l’UFC a à offrir. Autrement dit, à moins que McGregor ne puisse également vaincre Masvidal.

Après avoir enregistré la deuxième victoire la plus rapide de sa carrière, McGregor a indiqué qu’il était heureux de rester au poids welter, bien qu’il ne sache toujours pas où il aimerait être physiquement. Il est difficile de discuter avec lui – il n’y avait pas grand-chose à retenir du combat de samedi, qui était presque décevant pour ceux qui étaient impatients de voir combien McGregor avait encore dans le réservoir. Mais si McGregor a un autre équipement, l’UFC aussi. Si McGregor pouvait vaincre Masvidal, l’organisation pourrait orchestrer un match revanche avec Khabib, qui n’a combattu qu’une seule fois depuis sa victoire sur McGregor à l’UFC 229 et leur fameuse mêlée d’après-combat.

Ou McGregor pourrait zaguer complètement, ce qu’il a mentionné à plusieurs reprises comme une possibilité lors de la préparation à l’UFC 246. Si Mayweather veut vraiment sortir de sa retraite (encore) et mettre son record parfait en jeu (encore), alors les deux pourraient obtenir ridiculement riche (encore) en organisant une exposition qui attirerait des hordes de fans et de dollars. Que ce soit dans un ring ou dans l’Octogone, les gens regardaient. Mayweather n’a pas perdu de temps à tester les eaux et à jeter l’idée sur Instagram, tandis que le président de l’UFC, Dana White, pouvait à peine contenir son excitation lors de son presser après le combat. “Floyd est dans nos plans et nous sommes dans les plans de Floyd”, a déclaré White. “Nous allons faire quelque chose avec Floyd cette année.”

Que ce soit Mayweather, Masvidal, Tony Ferugson, Paul Daley ou à peu près n’importe qui d’autre, le prochain combat de McGregor attirera beaucoup de globes oculaires. Et peu importe si une ceinture est en ligne. Le nom et le talent de McGregor apportent le type de cache et l’attention que l’UFC et ses fans recherchent. Et étant donné le paiement, chaque combattant du monde veut aller contre lui.

McGregor était ému après avoir remporté son premier combat à l’UFC en plus de trois ans, mais pas assez bancal pour manquer une occasion de brancher son whisky de marque tout en tenant en otage le microphone de Joe Rogan dans son interview après le combat. Cela fait partie de ce qui fait de McGregor un tel phénomène. Il vend toujours. Vente d’alcool. Vendre des combats. Se vendre. Lorsque Rogan a demandé à McGregor à qui il pourrait faire face ensuite, McGregor a regardé dans les sièges de la cage remplis de ses camarades de combat et a chanté: “N’importe qui de ces imbéciles pleins de bouche peut l’obtenir.”

Et ils aimeraient bien, parce que lorsque d’autres combattants regardent McGregor, ils voient de l’argent. Et quand McGregor voit de l’argent, il voit aussi du rouge.