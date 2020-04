La trilogie Ali vs Frazier figure aujourd’hui dans le Top 11 heures du marathon ESPN

RINGSIDE 18/04/2020

Ce samedi 18 avril, sera une journée de boxe classique sur ESPN lorsque le réseau diffusera 11 heures consécutives de la douce science à partir de 12 heures HE. Cette présentation spéciale présentera certains des plus grands combats de tous les temps, y compris la trilogie épique entre Muhammad Ali et Joe Frazier.

Ali-Frazier I n’a jamais été diffusé auparavant sur les plateformes ESPN et n’a pas été diffusé à la télévision américaine depuis près de 30 ans (août 1991).

En plus de la télédiffusion linéaire, Ali-Frazier I sera disponible sur ESPN + à partir de samedi, rejoignant les deux autres combats de la trilogie Ali-Frazier. Disponible exclusivement pour les abonnés ESPN +, il s’agit de la première fois que les trois combats historiques sont disponibles ensemble sur demande.

L’initiative de programmation de 11 heures du samedi de ESPN commencera à midi HE avec Ali-Foreman et culminera avec la trilogie Ali-Frazier, à partir de 19 heures. à 23h ET.

La programmation complète est la suivante:

Ali-George Foreman (12 h 00 HE): Ali était un outsider de 4 contre 1 contre Foreman, qui est entré dans le combat à 40-0 avec 37 KO et deux défenses de titre à son actif. Surnommé “The Rumble in the Jungle”, le combat est devenu emblématique après qu’Ali a utilisé la tactique “corde à la corde” pour fatiguer et finalement arrêter Foreman en huit rounds.

Evander Holyfield-Foreman (13 h 00 HE): Holyfield a éliminé Douglas pour remporter le titre des poids lourds et a choisi Foreman, 42 ans et quatre ans après son retour, pour sa première défense du titre mondial. Holyfield a remporté une décision unanime, mais Foreman a poussé le jeune homme pendant 12 tours. «La bataille des âges» a été une épreuve de force pour les poids lourds au fil des âges.

Oscar De la Hoya-Julio Cesar Chavez I (14 h 00 HE): De La Hoya, la superstar américano-mexicaine alors invaincue, cherchait un titre mondial dans une troisième catégorie de poids contre le bien-aimé Chavez, qui a entamé le combat avec un record de 97-1-1. Chavez a perdu son titre mondial super léger en quatre rounds déséquilibrés, car une coupure sévère et un nez cassé causé par des coups de poing De La Hoya ont forcé le médecin du ring à arrêter le combat.

De La Hoya-Felix Trinidad (15 h 00 HE): Trinidad et De La Hoya étaient un combiné 66-0 entrant dans le combat d’unification du titre des poids mi-moyens, qui était à l’époque le concours non-poids lourd le plus lucratif de l’histoire de la boxe. Trinidad s’est imposée lors des tours ultérieurs pour prendre une décision majoritaire controversée, un verdict qui suscite toujours un débat houleux parmi les fans.

Marvin Hagler-Thomas Hearns (16 h 00 HE): Tout simplement, l’un des plus grands combats de l’histoire de la boxe. Le round 1 est peut-être le plus grand round de l’histoire de la boxe, et en moins de trois rounds de brutalité, Hagler et Hearns ont cimenté leur statut de légendes du sport. Hagler a fait 12 défenses du titre mondial des poids moyens, tandis que Hearns a remporté des titres mondiaux dans cinq divisions de poids au cours d’une carrière de près de 30 ans.

Mike Tyson-Trevor Berbick (16 h 30 HE): Le début d’une légende. Tyson a éliminé Berbick en deux rounds pour devenir le plus jeune homme (20 ans) à remporter un titre mondial des poids lourds.

Tyson-Larry Holmes (17 h 00 HE): Dans une confrontation entre la jeunesse et l’expérience, Tyson n’a eu besoin que de quatre rounds pour éliminer Holmes, qui est entré dans le combat n’ayant pas combattu depuis près de deux ans. Holmes a détenu le titre mondial des poids lourds de 1978 à 1985, a réussi 20 défenses de titre et est considéré comme l’un des plus grands poids lourds qui ait jamais vécu.

Tyson-Michael Spinks (17 h 30 HE): Tyson a obtenu le statut de champion des poids lourds linéaire avec sa destruction de 91 secondes contre Spinks, qui a battu Larry Holmes en 1985 pour remporter le titre reconnu des poids lourds. Spinks a devancé Holmes dans leur match revanche de 1986 et a défendu le titre linéaire deux fois de plus au cours des deux années suivantes avant de rencontrer Tyson.

Sonny Liston-Cassius Clay 1 (18 h 00 HE): Le 25 février 1964, l’impensable s’est produit lorsque Muhammad Ali, alors Cassius Clay, est entré dans le ring comme un outsider clair pour affronter le champion du monde des poids lourds Sonny Liston. Clay a remporté la victoire après que Liston, l’un des combattants les plus intimidants de tous les temps, ait quitté son tabouret, après le 6e round.

Trilogie Ali-Frazier (19h00 – 23h00 HE): Dans leur première bataille, depuis lors connue sous le nom de «Combat du siècle» le 8 mars 1971, Ali et Frazier étaient tous deux médaillés d’or invaincus avec des prétentions légitimes au titre des poids lourds dans une nation déchirée du Vietnam quand ils sont entrés dans le ring à Madison Square Garden. Un Frazier vintage bondissant à gauche a planté Ali sur la toile au 15e tour, alors qu’il clôturait le spectacle avec style pour remporter une décision unanime. Ali et Frazier se sont rencontrés à nouveau trois ans plus tard en 1974, Ali vengeant sa défaite dans un match revanche très disputé qui a cimenté la rivalité féroce.

“Thrilla à Manille”, leur troisième et dernier combat, s’est avéré être le combat le plus brutal des carrières d’Ali et Frazier. Ali et Frazier ont partagé leurs deux premiers affrontements, et les deux sont allés à la guerre. Après 14 rounds, l’entraîneur de Frazier, Eddie Futch, a arrêté le combat. Aucun des deux hommes n’était jamais le même, et la plus grande rivalité de l’histoire de la boxe était arrivée à son terme.

ESPN + propose également une bibliothèque de centaines des combats les plus importants de l’histoire de la boxe, ainsi que le récent Top Rank sur les cartes de combat ESPN pour la relecture, le tout en streaming à la demande. Les combats historiques sur ESPN + incluent des affrontements légendaires comme Ali contre Frazier III, Ali contre George Foreman, Joe Louis contre Billy Conn, Tyson contre Holmes, Jack Dempsey contre Gene Tunney, Max Baer contre James J. Braddock, Ali contre Sonny Liston I & II, Wilder contre Fury II et bien d’autres.

Calendrier de boxe ESPN (All Times Eastern)

Matchs date-heure (ET)

Sam., 18 avril 12:00

Muhammad Ali contre George Foreman

13H00

Evander Holyfield contre George Foreman

14H00

Oscar De La Hoya contre Julio Cesar Chavez 1

15:00

Oscar De La Hoya contre Felix Trinidad

16H00

Marvin Hagler contre Thomas Hearns

16H30

Mike Tyson contre Trevor Berbick

17H00

Mike Tyson contre Larry Holmes

17H30

Mike Tyson contre Michael Spinks

18 h 00

Sonny Liston contre Cassius Clay 1

19H00

Muhammad Ali contre Joe Frazier 1

21H00

Muhammad Ali contre Joe Frazier 2

22H00

Muhammad Ali contre Joe Frazier 3