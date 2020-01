La triste fin de carrière d’un phénomène en quatre temps

Phil Jay 14/01/2020

📸 HBO

Six ans et demi après sa retraite, WBN se souvient de l’extraordinaire carrière de «The King of the Four Rounders» – Butterbean.

La merveille de l’embonpoint, de son vrai nom Eric Esch, a fait campagne principalement de 1999 à 2005. Sur ses 77 victoires, 58 sont passées par KO.

Avec 20 victoires au premier tour seulement, Butterbean n’a franchi qu’une seule fois la distance des quatre tours. C’était contre qui? – Le grand Larry Holmes.

Il s’agit du dernier combat de Holmes, âgé de 53 ans, lorsqu’il a battu Butterbean en dix rounds en 2002.

Bénéficiant d’une carrière colorée, Esch était un favori des fans qui frappait constamment ses adversaires et produisait de l’excitation.

Dans la lignée de feu Kimbo Slice lors de sa course de boxe, Esch a mis des clochards sur les sièges malgré les parieurs sachant que le combat pourrait prendre fin à tout moment.

Vers la fin, et comme tant de puncheurs adorés avant lui, Butterbean a continué trop longtemps.

Perdant contre Mitchell Rose en 48 secondes au début de son mandat, Billy Zumbrun en inflige une seconde en 2001 après trois matchs nuls à l’intérieur d’un arrêt de la mise en évidence de la bobine.

Holmes a représenté la troisième défaite avant que les choses ne commencent à tourner pour Esch à l’approche de la quarantaine.

Au terme de sa carrière, Butterbean n’a marqué qu’une seule victoire sur six et a subi trois autres pertes entre 2005 et 2006.

Le plongeon dans la forme a coïncidé avec Esch arrachant une opposition moindre pour se remettre sur la bonne voie avec trois KO jusqu’en 2007.

Dans un geste digne, Butterbean a choisi de s’imposer avec la victoire sur Joe Siciliano. Ça n’a pas duré.

Deux ans plus tard, et le retour a commencé. Malheureusement pour Esch, il ne lui restait plus rien. Des années de mélange de K1 avec la WWE et Pride en plus de sa carrière de boxeur avaient fait des ravages.

Harry Funmaker n’a pas été à la hauteur de son nom pour Butterbean et a obtenu une décision partagée pour faire huit défaites pour la légende américaine.

Un peu plus de deux ans plus tard, Esch était de retour, subissant un autre revers à Curt Allen dans Elizabeth.

ARC FINAL

Restant à l’écart encore 17 mois, Butterbean a donné ce qui s’est avéré être un coup de plus à 46.

Descendre sous la figure culte s’est retiré d’un affrontement avec Kirk Lawton après le deuxième tour avec une plainte à l’épaule.

Cela a donné à l’opprimé Lawton une victoire improbable. Aussie Lawton n’avait combattu que deux fois professionnel et n’avait que cinq ans de moins qu’Esch.

Lawton se battait dans sa ville natale de Newcastle au Entertainment Center. Le favori de la foule avait gagné et perdu lors de ses précédents concours.

Il s’est avéré qu’il n’a combattu une fois de plus qu’après son triomphe le plus célèbre.

L’air gonflé, même selon ses critères, Esch a travaillé pendant sa dernière sortie et a finalement réalisé que le temps de se retirer du sport était arrivé.

Le cogneur divertissant a raccroché les gants avec un dossier de 77-10-4.

Heureusement, Esch a évité la tentation de revenir, mais reste un autre conte de boxe d’essayer de faire reculer les années depuis trop longtemps.

Butterbean ne perdra jamais son héritage en tant que l’un des meilleurs combattants à quatre rounds de tous les temps. Cela devrait lui suffire lorsqu’il informe les petits-enfants.

