La vie après LeBron peut être brutale – il suffit de demander à Kevin Love

Il est généralement avantageux d’être la dernière étoile debout après la chute d’une super équipe, au moins jusqu’à ce que la vraie facture arrive à échéance. Kevin Love l’a découvert à la dure. Quelques semaines à peine après que LeBron James eut quitté Cleveland pour Los Angeles – et un an après que Kyrie Irving eut frayé un chemin hors de la ville via le commerce – Love a accepté un contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans avec les Cavaliers. Presque tout depuis a été une débâcle. Cleveland a remporté moins d’un quart de ses matchs au cours des deux dernières saisons, oscillant à travers de petits pas dans un marathon de reconstruction. L’épreuve a été suffisamment exaspérante pour qu’Amour fasse de véritables crises de colère dans le jeu. En ce moment, Love pourrait évacuer ses frustrations avec l’entraîneur des Cavs John Beilein lors d’un appel de jeu ou rouler des yeux sur un jeune coéquipier pour avoir raté une autre ouverture. Plus fondamentalement, il se bat contre son sort dans une équipe que LeBron a laissée derrière.

Il n’exige pas de calcul très sophistiqué pour expliquer qu’une équipe perdant le meilleur basketteur de cette génération serait pire pour elle. Malheureusement pour des joueurs comme Love, cela ne rend pas la réalité quotidienne beaucoup plus facile à gérer. Construire autour de James est la NBA à ses plus hauts enjeux – une poussée totale qui dépasse les priorités et la trajectoire d’une équipe et remodèle la liste autour des sensibilités d’une superstar. C’est un cadre qui n’a plus de sens à partir du moment où LeBron en sort. Après la décision, Cleveland a dû se débrouiller seul avec Anderson Varejão, Ramon Sessions et J.J. Hickson. Gagner 19 matchs, rétrospectivement, semble être un exploit énorme. Les Heat étaient bien mieux placés pour passer à autre chose lorsqu’ils ont perdu James en 2014. Pourtant, ils ont plongé vers ce qui serait leur pire record sur une période de 12 ans, avec un effet de levier comme ils l’étaient après quatre ans de championnat.

La vie après LeBron signifie souvent recommencer avec une liste vieillissante et une feuille de chapeau gonflée. Cela peut nécessiter qu’une équipe commence une reconstruction sans trop de ressources en projet, étant donné que l’implication même de James s’accompagne de la pression implicite de basculer les futurs choix pour une aide immédiate. Cleveland a résisté à cette envie il y a deux ans, s’accrochant au choix non protégé de Brooklyn au premier tour alors même que LeBron menait une équipe qui avait désespérément besoin d’un jeu secondaire. La différence dépend de votre point de vue sur Collin Sexton, c’est-à-dire que cela dépend de votre appétit pour les délits de malbouffe.

Ce qui nous ramène à l’Amour. Historiquement, jouer aux côtés de LeBron a apporté des titres, de la crédibilité et de nouveaux contrats lucratifs. Il détient également la malédiction de savoir ce que signifie réellement la compétition; une fois que vous avez réussi le plus grand retour de l’histoire de la finale de la NBA, vous avez tendance à perdre patience pour Darius Garland qui regarde ses coéquipiers pour bâcler un coureur difficile. Peut-être qu’Irving, à sa manière arriérée, était sur quelque chose. La seule récompense pour avoir survécu à LeBron est une liste compromise, se dégradant lentement, ou une équipe de prospects intermédiaires bien avant son heure. Tout autour de l’Amour doit empirer pour que tout s’améliore. Il pourrait accepter ce sort – c’est, comme on dit, à quoi sert l’argent – ou il pourrait s’en prendre aux coussins de siège, aux coéquipiers et, semble-t-il, au directeur général de son équipe. Il est possible que l’Amour soit à la fois gêné par la façon dont il se comporte et quelque peu justifié par son mécontentement.

Il est presque antithétique pour un athlète professionnel, après une vie de lutte pour dominer son domaine, de souffrir avec joie des saisons perdues. Certains gèrent, que ce soit par une plus grande perspective ou par une absence totale de celle-ci. L’amour ne semble pas correspondre à l’une ou l’autre catégorie, si ces explosions sont une indication, et c’est très bien. L’amour devrait vouloir plus que cela. Récompensant qu’il est pour une organisation de rédiger et de se frayer un chemin vers une équipe gagnante, le processus est beaucoup plus difficile pour les anciens combattants qui pénètrent dans la trentaine pour aider à le rendre possible. Il y aura toujours quelque chose de gênant avec toute franchise en transition, étant donné que les priorités changent plus rapidement que ne le pourrait une liste. L’amour est un vestige. Cela était déjà clair au moment de la signature de sa prolongation, et confirmé par l’alignement inachevé que Cleveland a entamé la saison 2018-19. L’ajout de Garland et Kevin Porter Jr. ne changerait rien à cela. Embaucher Beilein, qui a déjà trouvé de nouvelles façons excitantes d’aliéner ses joueurs, ne changerait rien. Il existe clairement des moyens pour Love, un vétéran de 12 ans, de mieux aider ses jeunes coéquipiers, mais une bonne citoyenneté n’a aucune incidence sur le fait qu’une star établie et une équipe en développement sont fondamentalement en désaccord.

“Je ne sais pas ce que les prochaines semaines vont se passer, et cela a été une situation frustrante”, a déclaré Love aux journalistes cette semaine, tout en évoquant son comportement récent. «Je sais que c’est une équipe qui se reconstruit et qui veut devenir jeune. J’ai accepté ça. Laissez les jetons tomber où ils le peuvent. »Parlé comme un homme avec 120 millions de dollars de jetons, et aucune autre raison de rester.

