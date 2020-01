La vie extraordinaire et l’héritage de Stuart Scott

En 1993, un présentateur de 28 ans est apparu sur ESPN2. Il avait un fondu haut et une confiance en soi sans fond. Ce dernier était important. Sinon, comment Stuart Scott allait-il entraîner ESPN dans le 21e siècle?

Cinq ans après sa mort d’un cancer, il est facile d’oublier à quel point la télévision sportive Scott a aidé à débloquer. Alors souvenons-nous. Lorsque Scott est arrivé à ESPN, Chris Berman, Dan Patrick et Keith Olbermann avaient déjà fait de l’ancre SportsCenter un journaliste comique fanfaron, un rédacteur de phrases, une figure de la culture pop. Scott a franchi la prochaine étape cruciale. Dans une entreprise branchée sans être particulièrement diversifiée, il a refondu l’ancre SportsCenter à sa propre image.

Scott était la preuve qu’une ancre SportsCenter pouvait parler de ce qui les intéressait, peu importe à quoi ils ressemblaient. Scott a réutilisé des morceaux d’argot qu’il avait entendu grandir en Caroline du Nord (“boo-yah!”). Il a échangé la ironie de Dan et Keith contre l’amour sans limites du sport de Boomer. À la bible de référence du SportsCenter, Scott a ajouté Shakespeare, les prédicateurs baptistes du Sud («Le Seigneur a dit que vous devez vous lever!») Et Pookie et Nuck-Nuck.

Travaillant à un moment où la culture noire devenait une culture de masse, Scott a obtenu une riposte féroce. Dans l’une des nombreuses critiques flétries, un chroniqueur a comparé son travail à une émission du réseau WB. Certains des collègues ESPN de Scott étaient déconcertés. Une fois, Luther Campbell a demandé à Scott d’apparaître dans un clip vidéo, et Scott a apporté une copie des paroles de la chanson à un cadre. En repérant l’expression «grande fête de la volonté», l’exécutif a déclaré: «Ce n’est pas une sorte de concours, n’est-ce pas?»

“Du milieu à la fin des années 90, je suis au lycée”, a déclaré Michael Smith, qui a ensuite accueilli les 18 heures. Centre sportif. «Lorsque vous voyez quelqu’un qui vous ressemble et qui ressemble beaucoup à vous, ou qui ressemble beaucoup aux personnes que vous connaissez et que vous admirez, le message n’est pas seulement: vous pouvez le faire. Le message est le suivant: vous pouvez le faire à votre manière authentique et être vous-même. »

Après que Scott eut gagné cet argument, il est tombé malade du cancer de l’appendice. Au cours des sept années suivantes, il a investi sa confiance en lui dans une autre figure: le guerrier contre le cancer. Scott a transpiré pendant les séances d’entraînement post-chimio et a prononcé un discours entraînant aux ESPY. À l’intérieur, a-t-il admis, il était terrifié. Le cancer allait l’éloigner de ses filles adolescentes, Taelor et Sydni.

«Je déteste le putain de cancer», a-t-il déclaré quelques jours avant sa mort en 2015. «J’ai besoin de plus de temps avec eux. J’ai besoin de plus de temps.”

Cette histoire orale de la vie de Stuart Scott est tirée d’interviews originales avec ses filles et ses frères et sœurs, son partenaire, ses amis et ses collègues ESPN. (Les interviews ont été éditées et condensées.) Cela montre un gars, qu’il soit malade ou en bonne santé, qui était certain qu’il pourrait comprendre les choses. Après son arrivée à Bristol en 1993, Scott n’a pas trouvé sa voix en imitant les ancres actuelles. “Je n’avais aucun rapport avec le gars qui me lisait les partitions”, a écrit Scott dans ses mémoires, Every Day I Fight. «Je racontais que les gars faisaient le score.» C’était juste une chose de plus qui le rendait différent.

Partie 1

Chris Berman, présentateur ESPN: Au Super Bowl XXV, le célèbre avec les Giants and Bills, il est venu vers moi. Il faisait la télé à Orlando. Il a dit: «J’espère pouvoir travailler avec vous dans votre réseau un jour.» Je l’ai regardé dans les yeux et j’ai dit: «Nous vous économiserons un siège.»

Kenny Mayne, présentateur ESPN: Je me souviens très bien de la première fois que je l’ai rencontré. Je suis entré dans cette ancienne grange d’un studio. Stuart me voit. Il prend un papier script et le tamponne et le jette à travers la pièce. Ça me frappe. Je le ramasse et je le lui renvoie. Cela a juste brisé la glace. Oh, il me l’a jeté, je te l’ai jeté. Maintenant, nous sommes des garçons.

Vince Doria, ancien cadre ESPN: Il a été embauché pour faire partie de l’équipe de mise à jour sur ESPN2, principalement sur une émission appelée SportsNight, qui était l’émission phare du réseau.

Keith Olbermann, présentateur ESPN: Pour tout le battage médiatique autour de la créativité et de l’original, le spectacle était un poids mort sur toutes nos épaules. Programmé à un pouce de sa vie. Pas de latitude, pas de style, même si vous êtes entré avec une approche établie.

Mayne: Keith Olbermann était l’ancre d’origine avec Suzy Kolber. Keith est retourné sur SportsCenter avec Dan Patrick [in 1994]. Stuart devait être le prochain hôte.

Suzy Kolber, ancre ESPN: Le spectacle a trouvé son identité une fois que Stuart était assis à côté de moi. Nous nous sommes amusés et avons composé le ton du spectacle.

Mark Gross, cadre ESPN: Les gens me posaient des questions sur lui ici tout le temps. “Quel est le problème avec ce gars?” Je me dis: “C’est un bon gars. Il connaît ses trucs et il est amusant d’être avec lui. »

Scott Van Pelt, présentateur ESPN: Les gens utilisent toujours ces mots de code comme «urbain». Il était noir.

Jemele Hill, ancienne ancre ESPN: La première chose qui a sauté aux yeux était le vernaculaire. Parce que Stuart Scott a dit les mêmes choses que moi et mes amis ont dit – ou, franchement, que beaucoup de Noirs ont dit.

Kobe Bryant, ancien joueur de la NBA: Mec, je le regarderais citer un vers Nas ou un vers Biggie pendant un moment fort. Je suis comme, attends, quoi? Oh. D’ACCORD. D’accord. C’est ce que nous faisons.

Luther Campbell, artiste hip-hop: Je pensais que j’étais le seul à l’obtenir. Mais quand vous alliez au salon de coiffure, tout le monde le comprenait aussi. Ils étaient comme, mec, ce mec est cool comme l’enfer!

Kolber: Lorsque SportsNight est parti, ils m’ont transféré à SportsCenter. Stuart était en quelque sorte mis sur l’étagère. Comme, “Qu’est-ce qu’on va faire de lui?”

Bill Pidto, ancien présentateur ESPN: Certains d’entre nous obtenaient des fissures sur SportsCenter. Stuart ne faisait rien. C’était comme, oh mec, que se passe-t-il ici?

Recevoir Davis, ancre ESPN: Un soir, après que nous ayons fait ensemble un SportsCenter à 2 heures du matin, il m’a demandé: «Combien en avez-vous fait?» J’ai répondu: «Je ne les compte pas. Je n’en ai aucune idée. »Il a dit:« C’était mon 13e. »Il avait du mal à entrer dans la rotation, ce qui semble absurde maintenant.

Michael Smith, ancien présentateur ESPN: Je suis sûr qu’il est quelque part en train de rire à quel point il est universellement aimé. Tant de gens veulent faire partie de l’héritage de Stuart Scott et prétendent avoir été des partisans de Stu alors qu’ils ne l’ont jamais été. C’est comme si c’était le contraire.

Scott est né à Chicago en 1965 et a passé sa jeunesse dans le South Side. En 1972, lui et sa famille ont déménagé à Winston-Salem, en Caroline du Nord, peu de temps après que la ville a commencé un programme de bus scolaire. Enfant, Scott s’appelait des noms racistes mais ne s’est jamais senti en danger, grâce à ses parents, Ray et Jackie. À bien des égards, Scott a été élevé pour prospérer dans des mondes auxquels il n’appartenait pas totalement.

Susan Scott, sœur: Quand j’avais deux ans et demi, mes parents m’ont fait le plus beau cadeau du monde: ma sœur Synthia. Un an et demi plus tard, Stephen est arrivé et j’ai laissé tomber Synthia comme une patate chaude. Alors, oh mon Dieu, Stuart est venu. Il était ma personne. Je pourrais lui dire des choses que je n’ai jamais dites à une autre âme vivante.

Stephen Scott, frère: En 1972, nous avons déménagé de Chicago en Caroline du Nord. Nous avons emménagé dans un quartier tout blanc. Notre maman était éducatrice, nous avions donc une bonne diction. Pendant un moment là-bas, nous ne nous sommes pas tout à fait adaptés aux Noirs parce qu’ils étaient un peu méfiants. Et à ce moment-là, nous ne nous sommes pas tout à fait adaptés aux Blancs. Je pense que cela nous a permis de comprendre qui nous n’étions pas en nous basant sur la vision d’un étranger de qui vous devriez être.

Susan Scott: Nous entendions: “Oh, vous êtes si éloquents.” C’est tellement de code pour les Noirs. L’une des choses que Mère nous dit, elle et mon père ont convenu que l’anglais du roi allait être la monnaie du pays dans notre maison.

Fred Tindal, ami et colocataire de l’université: Je pensais que Stuart jouerait au football dans la NFL ou deviendrait une star de cinéma. Il aimait les comédies musicales. Il me faisait m’asseoir et regarder toutes sortes de comédies musicales. Et je détestais les comédies musicales.

Michael Eaves, présentateur ESPN: Vous dites simplement “West Side Story” et vous vous asseyez là et l’écoutez en parler pendant une demi-heure. Jersey Boys? Il aimait tout ça.

Andrew Copeland, guitariste de Sister Hazel: Il était fan de musique, point final. Peu importait le genre ou l’artiste. Il y avait plusieurs fois à plusieurs endroits où Stu se levait et chantait des chansons avec nous. Le gars n’avait pas la meilleure voix du monde, mais il n’avait aucun problème à monter sur scène et à le faire sortir.

Jeff Gravley, ancien présentateur et ami du WRAL: Ma femme était photographe de presse. Elle a travaillé avec Stuart. Ils traverseraient un aéroport ou un centre commercial et il tomberait. Juste pour obtenir les réactions des gens. C’était un fou.

Gus Ramsey, ancien producteur ESPN: Nous sommes allés voir le film Renaissance Man au théâtre. Nous entrons et les bandes-annonces jouent déjà. Stu crie: «Ahhh!» Et il aime cinq sauts périlleux qui roulent dans l’allée.

Tindal: Stuart avait un zeste quand il était au lycée. Il a travaillé jour et nuit sur différentes thérapies. Je me réveillais chaque matin dans cette boombox du dortoir, avec lui disant: “Comment, maintenant, wow, pow.” Quelle que soit la leçon qu’il prenait pour se débarrasser du lisp.

Synthia Kearney, sœur: À un moment donné, ma mère l’a emmené chez un orthophoniste. La dame est revenue et lui a dit: «Je ne peux pas vraiment vous aider avec lui en ce moment.» Ma mère a dit: «Que voulez-vous dire?» Elle dit: «Il voit ce problème des gens qui ne le comprennent pas comme le problème de l’auditeur. . Ce n’est pas son problème. “

En tant que receveur à l’échelle du secondaire à Winston-Salem, Scott était assez bon pour recevoir des offres de bourses. Seules deux greffes de cornée – la première de plusieurs chirurgies oculaires que Scott a subies de son vivant – l’ont empêché d’essayer de marcher à l’Université de Caroline du Nord. Mais même en tant qu’ancre du SportsCenter, Scott se comportait comme un récepteur large et croyait qu’il pourrait encore en devenir un. Ce n’est pas pour rien que son film préféré était Rocky.

Charles Barkley, ancien joueur de la NBA: Je pense qu’il avait l’impression d’être un joueur.

Van Pelt: Il me disait qu’il pouvait courir un 4.6 40. Il ne mentait pas. C’est comme un mensonge Costanza. Ce n’est pas un mensonge si vous y croyez.

Merril Hoge, ancien analyste ESPN: Il m’a un jour incité à jouer au flag-football. Il a les yeux noirs. Bandes de poignet. Il est éparpillé. Je pensais que nous allions sortir et lancer un peu la balle.

Jay Harris, présentateur ESPN: Ce frère arrive avec des lunettes, un bandana, des gants et un pantalon de compression. Nous étions comme, “Mec, nous jouons le service de police de Bristol. Ce qui ne va pas avec vous?”

Taelor Scott, sa fille: Il n’a pas laissé ses petits enfants gagner des matchs.

Sydni Scott, sa fille: Jamais. Pas une.

Taelor Scott: Si l’un de nous conduisait dans la voiture de ma mère et que l’un de nous conduisait dans la voiture de mon père, il dirait: «Je vais prendre un chemin différent. Nous allons y arriver avant ta maman et ta sœur. “

Rich Eisen, présentateur du réseau NFL: Il allait en affectation au mini-camp des Jets pour une histoire sur ce que c’était que d’essayer d’être un récepteur large. Il m’a dit qu’il allait faire les Jets. Je me dis: “Faites les Jets?” Il m’a regardé et il a dit: “Je vais faire les Jets.”

LaDainian Tomlinson, ancien joueur de la NFL: Il était très sérieux. Au Pro Bowl, Stuart a attrapé Drew Brees et moi. Il a dit: «Vous êtes mes amis. J’ai besoin de vous tous pour aller dans un champ. Drew, je veux que tu me jettes. LT, je veux que tu me couvres. Je vais parcourir des itinéraires. “

Mary Frances Bonvini, ancienne bibliothécaire de la bande vidéo ESPN: Ça l’a brûlé que beaucoup d’athlètes lui disent: “Tu parles de sport parce que tu ne peux pas le faire toi-même.” Quand ils l’ont laissé aller au minicamp, il était comme, “Regarde ça.”

Leslie Wymer, producteur ESPN: Il était à la pratique Jets et il travaillait avec cette machine Jugs. Un ballon de football a traversé ses mains et l’a frappé à l’œil. Il m’a dit: “Mon œil a explosé et était sur ma poitrine.”

Eisen: Il avait littéralement deux yeux inférieurs à ce point.

Stephen Scott: Je lui ai demandé une fois: “Si vous aviez fait la coupe …” Il dit: “J’aurais quitté ESPN en une seconde.”

Scott pensait que les dirigeants d’ESPN l’avaient gardé à bord du Deuce pour une raison: ils pensaient qu’il n’était qu’un simple “slogan”.

Le Scott qui a rayonné de la télévision dans les petites heures – et, surtout, sur les répétitions qui ont duré toute la matinée – était bien plus gros que boo-yah. Scott a travaillé sur sa copie pour qu’elle atteigne la qualité de la parole extemporanée – pour qu’elle sonne comme si elle n’était pas du tout écrite. Ses slogans – «Appelez-le simplement du beurre parce qu’il est sur une lancée», «Peace!» – lui ont permis de transformer une série de pièces en une mini-histoire de triomphe et d’humiliation. (Il prévoyait un tweet dans le jeu d’une décennie.) De plus, lorsque vous avez écouté Scott livrer un moment fort, vous avez réalisé qu’il avait résolu le problème le plus épineux de la télévision sportive. Il ressemblait à lui.

Eisen: On ne nous a jamais dit que nous formions une équipe. Nous l’avons supposé parce que chaque fois que nous nous asseyions dans une salle de réunion – oh, il y a Stuart. Oh, il y a Rich.

Rob Guijarro, producteur ESPN: Il est 2h30 du matin, heure de l’Est. Peu importe comment vous ajustez votre horloge biologique, il est toujours 2 h 30 du matin. Pendant les pauses, il se mettait toujours en marche. Il chanterait.

Eisen: Il verrait la vénération que j’avais pour Dan et Keith. Il disait: “Je comprends qu’ils sont vraiment bons. Mais nous sommes meilleurs qu’eux. Nous parlons à un public différent, un public plus jeune. “

Pidto: Le compromis pour faire la nuit était que vous étiez toute la matinée. Quand un jeune enfant s’est levé et a pris son petit déjeuner à cette époque, il a vu Stu Scott tous les jours.

“Vous constaterez que tout le monde vous dira qu’il était du côté d’encourager Stuart à faire ce qu’il a fait. La moitié d’entre eux mentent. »—John Skipper, ancien cadre d’ESPN

Bryant: C’était un rituel. Je me levais, je l’allumais, j’allais à l’école. Normalement, avec des faits saillants, l’action elle-même était divertissante, mais ce que les commentateurs disaient était une merde vraiment ennuyeuse. Ils ne disaient pas boo-yah ou plus frais que l’autre côté de l’oreiller. Ils ne le rendaient pas amusant ou divertissant pour le spectateur – dans ce cas, moi. J’avais 12, 13 ans. J’ai adoré.

Hoge: J’ai commencé à cueillir son cerveau un jour. Il a dit: «Merril, voici comment je le fais. Quand cette caméra vient à moi, c’est mon émission. C’est comme ça que je pense. “

Susan Scott: Il a dit: “Susan, quand je m’assois à côté d’eux, oui, c’est mon partenaire. Mais je suis là pour les baiser parce que c’est mon émission. Je vais être le plus méchant assis sur le plateau. “

Eisen: Il sauterait dans mes faits saillants. Je devrais comprendre: est-ce que je dis: “Hé, mec, je ne te fais pas ça. S’il vous plaît, ne me faites pas ça. “Ou est-ce que je risque de retarder notre chimie? Je passais par cet exercice mental et parfois j’étais consommé par lui. Je ne pense pas qu’il pensait cela du tout. Il était juste Stuart. C’est lui et c’est son coup et c’est ce qu’il va faire.

Davis: Lui et moi avons fait le bombardement olympique. Nous étions allés de 1 h 30 jusqu’à ce que je veuille dire midi. Je crois vraiment que cette nuit a changé la façon dont Stuart était perçu. Avant cela, il était perçu comme un très bon showman. Après cela, il a été perçu comme un grand showman qui pouvait également gérer des choses qui portent une certaine gravité.

Laura Okmin, journaliste et amie de Fox: J’adore les slogans. Le nom de mon chien est Boo-yah. Mais ça me décevait beaucoup quand il s’agissait de «boo-yah» et de «l’autre côté de l’oreiller». Stuart était un putain de grand écrivain.

Sage Steele, ancre ESPN: Dans l’entreprise, vous savez si quelqu’un lit une feuille de prise de vue en surbrillance ou fait son truc et raconte sa propre histoire avec. C’est ce qu’il a fait. C’était évident pour moi bien avant de le rencontrer.

«C’est presque comme si vous le regardiez découvrir qui il était sur le plateau devant des millions de personnes sur SportsCenter chaque nuit.» —Jay Jennings, photographe et ami de WRAL

Steve Levy, présentateur ESPN: Je n’ai jamais travaillé avec quelqu’un qui était meilleur sans téléprompteur. Il pouvait parfaitement faire une entrée de 45 secondes. C’est arrivé une fois. Nous sommes à Miami au Super Bowl et le souffleur devient noir. Il n’a jamais tâtonné ses mots. Écoutez, sans téléprompteur, la moitié des gens de notre industrie ne pourraient pas travailler, d’accord?

Taelor Scott: Nous ne pourrions pas regarder une interview sans qu’il ne critique l’intervieweur.

Sydni Scott: Il dirait: “Non, non. Ce n’est pas la question à poser. “

Harris: J’ai fait un show avec Stuart. C’était comme regarder une classe de maître. Tout d’abord, la préparation. Il prenait une feuille de plan et la parcourait avec un peigne à dents fines, retirait tout ce qui était étranger, ajoutait des citations, ajoutait des pépites de recherche, ajoutait le slogan particulier qu’il jugeait le mieux adapté au moment. J’ai regardé ça de près et c’était fascinant parce que c’était de la poésie.

Forgeron: Ce mec a parlé sur SportsCenter. Allez donc. Mot parlé.

Ramsey: Il a fait un point culminant Warriors comme une confiture de poésie. Pour lui, prendre un jeu qui s’est terminé peut-être deux à trois heures avant et écrire un poème pour exécuter un point culminant du jeu est ridicule. C’est fou.

Colline: Stuart avait certaines phrases qui faisaient partie du lexique. Je veux dire, tout le monde sait “boo-yah”.

Tindal: M. Gilbert – ou M. G, comme nous l’appelions – vivait dans la rue [in Winston-Salem]. Il était aveugle. Une fois, M. Gilbert a dit: «Hé, Stu. Avez-vous entendu cet orage hier soir? C’était horrible. C’est allé crack crack crack crack crack crack… boo-yow! »Moi et Stuart éclatèrent de rire. L’orthographe s’est transformée en boo-yah, mais c’est boo-yow.

Bryant: “Plus frais que l’autre côté de l’oreiller.” C’est mon préféré. Cette merde est lisse, mec.

Tomlinson: J’aimais juste quand je bougeais quelqu’un et il disait: «LT, ce n’est pas bien.»

Davis: Tout le monde à cette époque de SportsCenter cherchait le prochain grand slogan, et parfois vous tiriez sur l’aine en essayant de le faire. La chose qui s’est toujours distinguée chez Stuart est que cela a toujours été dans sa personnalité.

Cole Wright, présentatrice du réseau NFL: Je ne me souviens pas à qui la référence était destinée. Mais il a dit que cette personne était “plus excitée que le clan Wu-Tang sous stéroïdes”. Pour moi, cela a résonné.

Eaves: J’avais l’impression que quelqu’un que je connaissais faisait du sport.

Prélèvement: Le seul désaccord que nous ayons eu est venu dans un cadre public, et j’étais un peu gêné. Nous avons fait un gros plan médiatique jusqu’au premier spectacle sur le nouvel ensemble SportsCenter. Quelqu’un doit avoir posé des questions sur le style de Stuart. J’ai dit: “Vous savez, Stuart a tenté sa chance ici, non?” Stuart est intervenu et a dit: “Steve, ce n’est pas vrai. Il n’y avait aucun risque. Il n’y avait aucune approche. On n’essayait pas d’être différent. Mon style, c’est qui je suis. »

Scott Organ, ami: Ce qui l’a aidé à réussir, c’est qu’il n’était que lui-même. Il n’y aura jamais de jour où il n’aura pas réglé le personnage.

Don Bell, ancre KYW et ancienne ancre ESPN: J’ai dit quelque chose sur ma bande de curriculum vitae et il a dit: «Pourquoi parlez-vous ainsi? Ce n’est pas comme ça que tu parles. Parlez comme vous le feriez normalement. »

Forgeron: Les Afro-Américains tout au long de l’histoire de ce pays se sont fait dire que nous devions nous conformer, nous assimiler. Que nous devions être moins street, moins hip hop, moins hood. Soyez juste moins. Il fallait être moins soi-même pour que la majorité se sente à l’aise. Pour que Stuart se présente et soit tout aussi bon et professionnel, aussi pointu, aussi poli que n’importe quel diffuseur, mais toujours capable d’être aussi authentique et connecté et représentatif de la culture qu’il l’était – c’était tout simplement incroyable.

Eisen: Certaines personnes pensaient qu’il était faux sur l’air, qu’il ferait un personnage. À ce jour, si quelqu’un pense cela, cela me met en colère. Parce qu’il était juste authentique.

Jay Jennings, photographe et ami du WRAL: C’est presque comme si vous le regardiez découvrir qui il était sur le plateau devant des millions de personnes sur SportsCenter chaque nuit.

Michael Irvin, analyste du réseau NFL: J’ai fait le compte à rebours du lundi soir avec Stu. Quand les gars font des reflets, parfois je veux sauter et faire de la couleur. Je n’ai jamais ressenti le besoin, l’envie de sauter avec Stu. J’avais l’habitude de dire: «Ne gâchez pas ce Picasso qu’il peint! Ne vous trompez pas en mettant votre pinceau sur la toile! “

Bryant: Je serais curieux de voir si son patron à l’époque était comme “Hé, Stuart, tu dois rappeler cette merde.” Ou s’il l’était, “D’accord, vas-y et cours avec.” Parce que Je ne peux pas imaginer qu’ils disent: «Ouais. C’est génial. “Je suis sûr qu’il devait avoir un putain de repoussage quelque part.

Scott a été repoussé de partout. C’était la fin des années 90. Lorsqu’une institution comme ESPN a changé de voix, même légèrement, un certain segment de la population a perdu la raison.

Scott a été attiré par les écrivains sportifs. Les téléspectateurs ont laissé des messages vocaux l’appelant le N-mot. Ce qui a dérouté Scott, c’est le refoulement qu’il a reçu d’une poignée de collègues. C’est comme s’ils étaient tellement enfermés dans un style particulier de SportsCenter qu’ils ne pouvaient pas comprendre ce qu’il essayait de faire.

Mark Gross, cadre ESPN: Les gens ne savaient pas quoi penser de lui quand il a commencé ici. … La seule entreprise, quoi, 13, 14 ans? Nous n’avions jamais entendu “boo-yah”.

Ramsey: Je suis dans la salle de contrôle et j’entends des gens faire des commentaires. Je vois des gens rouler des yeux. Parfois, je disais quelque chose et parfois je le mettais dans la poche arrière.

Eisen: J’ai fait une référence à Seinfeld. Il s’agit de ’97 ou ’98. Nous allons à la pause commerciale. Il me regarde et dit: «Qu’est-ce que c’était?» Je me dis: «Ça vient de Seinfeld.» Il dit: «Les frères ne regardent pas Seinfeld.» Par cela, il voulait dire: ici, votre référence Seinfeld est louée et apprécié. Les références que je fais et ce que je fais ici, les gens demandent: “Pourquoi faites-vous cela?” C’était le sous-texte.

Bonvini: Je ne me souviens pas exactement de quel exécutif il s’agissait. Mais je me souviens d’être dans le couloir avec [Stuart] et l’exécutif lui disait: “Je ne comprends pas ce que vous faites et je ne comprends pas ce que vous essayez d’exprimer. Je ne comprends même pas vraiment certains des mots que vous dites. “

Cloche: Maintenant, les lignes sont floues. Il y a eu suffisamment d’appropriation où la culture noire a imprégné à peu près tout ce que nous voyons en termes de divertissement et au-delà. Ensuite, certaines lignes étaient encore très clairement définies. Vous gardez cette conversation hip-hop là-bas, vous savez?

John Skipper, ancien cadre ESPN: Vous constaterez que tout le monde vous dira qu’il était du côté d’encourager Stuart à faire ce qu’il a fait. La moitié d’entre eux ment.

Susan Scott: Norby [Williamson] l’a écrit. Il a contesté ses scripts. C’était horrible. Les gens ne savent vraiment pas à quel point c’était horrible. … Stuart était désespérément frustré.

Norby Williamson, cadre ESPN: Stuart Scott est l’un des cinq meilleurs talents en ondes de l’histoire d’ESPN et j’ai été honoré et reconnaissant de l’appeler un ami et un collègue. … Nous nous sommes mis au défi, nous nous sommes encouragés et avons appris les uns des autres. Comme des millions de fans de sport, il me manque.

Stephen Scott: Je ne sais pas si Stuart a été blessé autant que de dire: «Si Berman peut le faire à sa façon, et Dan Patrick peut le faire à sa manière, c’est ma façon. C’est juste une manière différente. Ce n’est ni mieux ni pire. “

Tindal: Il s’est adressé à moi et m’a dit: «Je pense que les gens pourraient ne pas aimer ça. Mais je ne fais rien de mal mais être moi-même. Je ne peux pas aller en ondes et être autre que moi. “

Gerry Matalon, ancien cadre d’ESPN: Dans ses moments les plus profonds – du moins ceux qu’il a partagés avec moi – il a réfléchi: Pourquoi ne m’aiment-ils pas? Qu’est-ce que je fais qui est si mal que les gens parlent mal de moi, même les gens qui travaillent avec moi?

John Wildhack, ancien cadre d’ESPN: Certaines personnes ont dit: «Nous avons besoin de lui pour se conformer à nous.» Non, non, non. C’est l’inverse.

Susan Scott: J’ai littéralement envoyé [phone] scripts à mes amis à travers les médias partout dans le pays. Chaque semaine, un script différent avec un numéro de téléphone pour la ligne de communication d’ESPN disant une version de “Je suis fou de Stuart Scott et Rich Eisen.” … Je l’ai fait pendant environ sept mois. Il fallait que le système fonctionne pour lui.

En fin de compte, Scott a suivi le plan de match élaboré par Berman, Patrick et Olbermann et d’autres ancres qui avaient été renversées par les cadres. Scott a gardé les costumes à distance, a conquis le public et a rendu ses sceptiques hors de propos. Mais, en attendant, Scott a proposé une stratégie ingénieuse. Il a gardé une trace du nombre de statistiques utilisées par d’autres ancres SportsCenter dans leurs faits saillants. Scott s’est assuré d’en utiliser au moins un de plus. Dans ses faits saillants, ses statistiques sont devenues aussi voyantes que ses slogans. Si Scott devait être jugé différemment, il montrerait qu’il avait fait plus de devoirs que quiconque.

Van Pelt: C’était la terreur de Stuart. Il dirait: “Combien de matchs de multi-home-run Jed Lowrie a-t-il eu contre les Reds?” Vous vous demandez: “Comment je suis censé le découvrir dans cette pause commerciale?”

Ramsey: Son point culminant a lu sur le jeu de 81 points de Kobe – il s’agit d’un point culminant de deux minutes, et il contient 14 ou 15 informations différentes. Il est le seul point d’ancrage à ESPN que j’ai jamais ressenti comme vous pourriez dire de réduire [the research] un petit peu.

Mayne: Je pense qu’il le faisait parfois presque comme – comme on l’appelle ces jours-ci – à la traîne.

Kolber: Quelque part en cours de route, il a cliqué. Tout le monde l’a compris. Cela ne fonctionne pas seulement, c’est hors des graphiques.

Stephen Scott: Ce n’était pas tellement «j’ai gagné». C’était comme «j’avais raison.»

Davis: Cela a ouvert les yeux sur le fait qu’il y a tout un public là-bas qui ne s’est pas contenté de mentionner les références d’Animal House.

Mayne: Vous ne l’avez pas toujours. Eh bien, c’est à vous en tant que consommateur de comprendre ce que le putain de mec voulait dire, non? Cherchez-le.

.

En 2008, Scott avait remporté une victoire presque totale. Autre que Berman, il deviendrait le visage de facto de ESPN, accueillant les 23 heures. SportsCenter et le Monday Night d’avant-match et remise du trophée à la fin des finales NBA. Barack Obama lui a dit: “Nous avons passé beaucoup de nuits ensemble dans des chambres d’hôtel, vous et moi.”

Campbell: C’était comme, j’ai découvert de la merde ici. Je dois avoir ce mec dans une vidéo. Parce que je sais qu’il va être hors de la stratosphère et il ne voudra pas faire ma vidéo.

Barkley: Nous l’avons regardé comme l’un des nôtres. Il n’y a pas beaucoup de journalistes que nous regardons, Oh, il est l’un de nous.

Taelor Scott: Il disait à ma mère: “Asseyez-la devant la télévision lorsque mon émission est diffusée.” Elle m’a dit un jour – j’avais environ 2 ou 3 ans – que j’ai dit: “J’en ai assez. Pouvons-nous regarder le papa de quelqu’un d’autre? “

Kearney: Tous ces autres diffuseurs ont commencé à presque l’imiter, essayant de lui ressembler davantage. Au début, c’était non, nous n’aimons pas votre style. Maintenant, tout d’un coup, tout le monde essaie d’utiliser son style.

Prélèvement: À l’exception de Chris Berman, Stuart Scott serait peut-être le visage, le nom et la voix les plus reconnaissables de la grande histoire d’ESPN. Vous pourriez même entrer dans un argument sur la chose Berman.

Colline: Il attirait également un public entièrement nouveau. Cela ne veut pas dire qu’avant Stuart Scott, les Noirs ne regardaient pas ESPN. C’est pour dire qu’en raison de la popularité de Stuart Scott, il a amené un grand nombre de Noirs qui ne considéraient pas ESPN comme un produit sympa ou qui ne le vérifiaient pas vraiment.

Eisen: C’est le match All-Star NBA 98 au Madison Square Garden. Nous faisons le SportsCenter à 11 heures et nous avons décidé: “OK, allons à New York après.” Il est une heure du matin. Nous marchons vers l’ouest entre le Lincoln Tunnel et le Madison Square Garden dans les années trente. C’était Elvis entrant dans le bâtiment. Quelqu’un dit: «Oh mon Dieu, Stuart Scott! Je t’aime! Tu es incroyable! “Puis il se tourne vers moi et dit:” Et… le gars blanc. Je t’aime! »Stuart n’arrêtait pas de rire. Le gars blanc. Il a adoré ça.

Partie 2

Si Scott était en partie jock, il avait également une capacité désarmante d’accéder à ses émotions. Ce côté de lui est sorti quand il a parlé de ses filles, Taelor et Sydni. En 2007, Scott était dévasté par le fait que le divorce de son ex-femme, Kim, avait ébranlé leur sentiment de sécurité. «C’est la pire sensation au monde de se sentir incapable de protéger votre enfant des blessures et de la peur», a-t-il écrit. “Vous voulez améliorer tout cela, mais vous ne pouvez pas.”

Kolber: C’était comme une plaisanterie courante. Il me disait toujours: “Quand vas-tu avoir un bébé?”

Taelor Scott: Il voulait vraiment avoir des filles. Quand j’avais 2 ans, il me disait: “C’est la chanson sur laquelle nous allons danser à votre mariage.”

Sydni Scott: Il avait l’habitude de dire à quel point il était excité à l’époque, hypothétiquement dans le futur, lorsque nous avons ramené un garçon à la maison pour la première fois. Il a dit qu’il porterait un batteur pour répondre à la porte.

Taelor Scott: Nous avions tous les deux des lunettes et des bretelles. Personne ne nous parlait. Nous nous disions: “Je vais vous croire sur parole.”

Kearney: Sydni est un athlète, comme lui. Il aimait cette partie d’elle. Taelor, c’est une danseuse, mais elle est aussi très cérébrale. Il aimait son intellect. Ils auraient peu de blagues privées.

Chris LaPlaca, directeur d’ESPN: J’entraînais le football des jeunes. Taelor s’est retrouvé dans mon équipe. Il a dit: «Écoutez, je ne sais pas si elle aime vraiment le sport. Pouvez-vous l’aider? »Premier match, je l’ai à gauche. Elle marque un but. Je me suis retourné et Stu était introuvable. Il était dans les bois. Il pleurait, il était si heureux.

Organe: Nous étions trois au Chili. Une autre maman nous a vus et a fait un commentaire du genre: «Oh, tu gardes les enfants.» Cela l’a vraiment bouleversé. Nous ne nous considérions pas comme une figure parentale occasionnelle qui pourrait enlever les enfants des mains de maman pendant quelques heures.

Sydni Scott: Il n’y a jamais eu une seule fois où il a dit: “Je te le dirai quand tu seras plus vieux.” Il nous l’a dit alors. Peut-être que nous l’avons, peut-être pas. Mais cela signifie que maintenant, dans nos vies, nous avons tout ce qu’il aurait pu vouloir nous apprendre.

Susan Scott: Stuart a toujours été une petite personne émotive. Il était toujours en contact avec ses sentiments et voulait toujours parler de ses sentiments. Je suppose que cela fait partie de ce qui l’a libéré juste pour être lui-même.

Deedee Hagner, amie: Parce qu’il était sur SportsCenter à 11 heures, il appellerait à 12 heures. Il n’y avait rien qui était interdit. Je le considérais comme mon meilleur ami. Mais, curieusement, cela ressemblait beaucoup à une relation féminine. Cela a-t-il du sens?

Kristin Spodobalski, petite amie: Je me souviens avoir parlé de lui peu de temps après son décès. J’ai dit: «J’espère que je retrouverai l’amour. Mais je ne trouverai jamais quelqu’un qui me demandera sept fois pourquoi je les ai étreints en haut des escaliers mais pas en bas. “

Le 26 novembre 2007, Scott était à Pittsburgh pour accueillir le compte à rebours du lundi soir. He felt a pain in his stomach—an odd sensation that made him feel like he had to go to the bathroom. Scott checked himself into a hospital. For the next seven years, the face Scott showed the world was one of almost unwavering bravado. “Fuck cancer,” one of his T-shirts said. But in Pittsburgh, the first sensation Scott felt was fear. “I was scared as hell, man,” he said later. “I’m going to die. Cancer’s going to kill me.”

Kolber: I was already at the stadium and I was preparing for my hit on the pregame show. I was told I was not tossing to Stuart. He had been rushed to the hospital.

Skipper: He had been diagnosed with appendicitis. They’d taken his appendix. They did a biopsy.

Brian Gallagher, friend: One o’clock the next afternoon he called me, still groggy. That’s when he said, “They found cancer.” It was like, Oh shit.

Wymer: When he called to tell me he was sick, he was my emergency contact. If something bad happened to me, they were going to call him.

Susan Scott: What struck me about [his reaction] was his sheer panic. Here’s a guy who kept it together in the face of all kinds of struggles, right? He calls and he is manically hysterical. I let him rail for about a minute and a half. Then I said, “Stuart, this is ridiculous. When you’re 90 and I’m 97, I’ll deliver your eulogy.”

Organ: Something that I found very interesting about the way he handled his diagnosis was he said, “I don’t need to know all the details.” I asked him about it, and he shared with me, “I don’t want to hear a guess about what it might be.” I think part of what really helped him was he purposefully chose not to look for bad news or numbers.

Taelor Scott: How do you tell your kids you have cancer? Everyone knows what cancer is. Cancer kills people.

Sydni Scott: I remember being in the family room at mom’s house. Honestly, that might’ve been a time when he said it came back.

Taelor Scott: I was 12. … I feel so, so bad for him in that moment. Because if his role is as a protector, that has to be the greatest blow. To say: “I’m fallible in this way and the future is uncertain.”

Okmin: The girls. It was always about the girls.

Gallagher: He wanted to see his daughters get married. He wanted to see his daughters live, have babies, and he becomes a grandfather. God, he would have been the best grandfather.

Organ: His fight, his battle, and the energy he brought to it—I think he was just trying to show them how much he loved them.

Taelor Scott: It was your parents that told you there’s no monster under the bed. Then, you have to step into that role for them, except the monster is real. It was a very abrupt coming of age.

When he started cancer treatment, Scott felt he had one big advantage. It was the same irrational physical confidence that let him think he could make the Jets. After a four- or five-hour chemo session, Scott would head to the gym with Brian Gallagher, bench-press 225 pounds, and snap off 100 push-ups. He later got into P90X and MMA. During workouts, Scott actually talked to his cancer, trying to dominate it like he once had fellow anchors on the set of SportsCenter. He wasn’t just venting frustration. He was trying to reestablish control over his life.

Barkley: I’d send him a text: “Yo, man. What are you doing?” “Oh, I’m on my way to boxing.” I’m like, “Damn, dude.”

Stephen Scott: It was his eff-you to cancer. He said, “I feel like shit anyway.”

Darin Reisler, MMA trainer: He started working out with me when he was in remission the first time. Whenever we would train, he’d say, “OK, what’s the detail I’m missing out on? Where are my hips supposed to be at? Is my center of gravity right?” Every move was as detailed as a golf swing. He was an athlete. Just a straight athlete.

Hill: He did a podcast with me and Mike. He wanted to give Mike a demonstration about what MMA was like. Mike was not—let’s just say he was not working out regularly. I was like, “When an older black man says they want to demonstrate something on you, your answer should be no.” Mike didn’t listen, and Stuart put a move on Mike. He turned red and he tapped out.

Steele: The one time I was actually there and witnessed him getting chemo, he finished up and he’s like, “OK, I’m going to do P90X.” I’m like, “Are you insane?” He’s like, “They just put this shit in my veins. I got to get it out. I got to sweat it out.”

Gallagher: He would immediately leave the treatment and hit golf balls. Wherever he was. Just drop a golf ball and swing to say, “I got this.”

Steele: I was like, “Good lord, your six-pack. That’s not even right.” He was flexing with his scars everywhere. He even showed my kids that, the scars from his surgeries.

Reifert: He had a chemo port in his chest. Doing mixed martial arts with a chemo port is, I’m assuming, not something a doctor is going to tell you you should do. We were as careful as we could be with it, but you’re still rolling around on the ground trying to choke people.

Organ: We didn’t talk about cancer a lot. I think he really appreciated me coming over and watching a UFC fight or coming over and playing board games. Talking about anything but cancer. Not coming over with puppy dog eyes.

Hill: He didn’t want to burden people with his problems. I don’t know if he understood that none of us would have ever considered that a burden.

Okmin: He would call and constantly ask about me. When I would try to turn it to him and to cancer, he wouldn’t go there. The agreement we came up with was, he was allowed to ask me questions for a certain amount of time. But we didn’t hang up until I got one question and one follow-up. That was the negotiation.

In November 2010, doctors removed three new cancerous tumors from Scott’s stomach. But even when his PET scans came back clean, Scott rarely enjoyed a truly cancer-free moment. “Every little cramp, pain, and twinge triggers the thought: Is that cancer?” he wrote. Yet less than a month after his diagnosis, Scott was back hosting SportsCenter, pairing stats with catchphrases. He remained there into the final year of his life, when he hosted the show 46 times. “If I’m too weak to work,” Scott noted, “I’m admitting that I’m too weak to live.”

Van Pelt: Even ill, he didn’t arrive unprepared to be Stuart Scott on television. It was like his superpower. That red light would come on and all of a sudden he was the big Luigi.

Levy: Not all SportsCenters are created equal, right? There’s the big Sunday-night show at 11. And then there’s Tuesday night after a terrible college basketball game. That’s where Stuart pumped it up the most. He treated those lesser shows as big shows. I really think that inspired other people to do the same thing.

Hoge: I understand why he did it. One of the things that can spiral you out mentally is not just the wait of it. It’s having no purpose. And having a purpose matters in that process.

Hannah Storm, ESPN anchor: When I think of him, I don’t think of him as being sick. The image in your mind is that smile of his, the jokes, the one-liners, the stories.

Stephen Scott: Cancer wasn’t who he was. It was just something that he had. His thinking was, Cancer is going to have to work around what I do. I’m not going to make what I do work around cancer.

Van Pelt: After a show, we’d always say, “Hey, Stu. How’s your fake cancer?” Because it’s easier to make jokes and not address it. But we also had some talks, real talks, late at night in the hall. That’s what I miss, the part that was just me and him talking about his girls. We’d get deep. We talked about relationships, we talked about loss, we talked about kids. Do I miss sitting out there and yammering about sports? Not as much as I miss 1:30 in the morning.

Matalon: Folks were frustrated that he wasn’t working in the newsroom. He goes, “I don’t want to frustrate people. But a lot of times, when I’m in my office prepping for the show, I’m taking a nap so I have energy for the show.” I said, “Really? Where are you napping in your office?” He goes, “I nap on the floor.” I asked him, “Would you be bothered if I looked into getting you a futon?” Years later, I had one put in John Saunders’s office as well.

In July 2012, Scott walked into a restaurant in West Hartford and saw Kristin Spodobalski, who worked at an insurance company. He was 46; she was 25. “A young, beautiful woman with a kind face and an outgoing, cheery disposition,” he wrote. They began a relationship that would last the rest of his life.

Spodobalski: It was his birthday weekend. He asked me for my number. I’m like, “Don’t you want a piece of paper and pen or your cellphone, maybe?” He’s like, “No, I’ll remember it like I remember jersey numbers.” I said my phone number and he started telling me what jersey numbers it was, like that meant something to me. Later, he texted me and said, “Oh ye of little faith.”

Gallagher: When they traveled, you could see it in their eyes and hear it in their voices. It was pure love. Watching them holding hands—it was the way love should be. I hadn’t seen him feel that loved in a long time. A real long time.

Spodobalski: We always had to be matching. I’m saying, every day. If he’s going to wear jeans and a gray sweater, then I’ve got to find jeans and a gray sweater. … We had a basketball tournament once. It was me and Stuart against my sister and my dad. We went to Dick’s and we got LeBron’s sneakers and Nike everything gear.

Stephen Scott: I adore Kristin. I told her, “You have a big brother for life.”

Steele: Kristin is one of my heroes for what she did every single day. She doesn’t get the credit she deserves. She is an angel.

Five months after Scott and Spodobalski started dating, doctors found a tumor on Scott’s prostate. He started receiving chemo again.

Gallagher: They had to have that tough talk. She’s a young woman. Do you really want to be around for me when I get sick?

Spodobalski: He would always say, “Go be 25.” In his mind, a normal 25-year-old is out at a club drinking and partying and enjoying their friends. I was like, “You’re crazy if you think I’m going anywhere else. I’m not going to run from the man that I love.” That never crossed my mind.

Okmin: For so many years, he was about, “This is who I am, take me or leave me.” What cancer did to him was he asked the people he cared about, “Am I giving you what you need?” That’s a big change. I just had never seen him more vulnerable, ever.

Steele: I have a picture—I saw it yesterday—of the day we moved out of our house in Canton, Connecticut. He and Kristin came over. My son Nicholas—he was 10—had to say goodbye to his best friend across the street. He was sobbing. Stuart could hardly walk, but he walked over and he’s like, “I got it.” He put his arm around Nicholas and sat with him for 20 minutes. In pain, as he’s dying, he took care of my boy. That’s imprinted in my brain forever.

Spodobalski: We sort of made a pact to live, whatever that meant, on a daily basis. If we had the opportunity to travel, we traveled. We went to Puerto Rico—Dorado Beach. We would go to Laguna Beach, or take Sydni on vacation. We went to Hawaii. When we went to Rome, it was after a Monday Night game. We left directly from there to Rome in the morning. We hired a tour guide and we did all of Rome in three days.

Taelor Scott: When your time is limited, I think that that makes the things that you do—you focus on them so much more.

Spodobalski: We went to Florida. We got his closest friends together. We had two rules for the five days that we were together. No one was to speak of cancer, period. And we were supposed to drink a lot of great wine.

Doug Ulman, former CEO of the Livestrong Foundation: At breakfast the first morning we were there, he did his trip-on-the-carpet joke. He falls down, gets up, and says, “Oh my God, look at this seam in the carpet! You could really hurt somebody!” The hostess in the hotel restaurant, she was mortified. And he doesn’t tell her!

Reisler: At one point in time, he was asked, “Do you ever ask yourself Why me?” His response without hesitation was, “I have two girls that I love. I have a wonderful job that I love getting up for every day. Why not me? I’m about due.” He was dying when he said that, and I’m sure part of him knew that.

Spodobalski: He wanted to continue working. He wanted to be able to do that with the comfort of having not only myself by his side, but for me to have all of the history and the medical knowledge in case something happens so that we were ready to take charge at any point. So I wrote my letter of resignation [from her job]. I don’t regret a second of it.

Van Pelt: In breaks, he used to sit back, arms folded, eyes closed. It was sort of Zen.

Levy: I don’t think he was sleeping. But I was concerned. So when the guy in my ear would say, “Back in 30,” I’d give him a little tap on the hand. Bam. He was right back like Stuart Scott.

Barkley: You know how you call a guy to cheer him up and then, by the time the conversation’s over, you’re like, “Is anything wrong with that dude?” I never saw the dude in a bad mood.

Roy Williams, University of North Carolina basketball coach: I called him periodically just to touch base. I said, “How you doing?” He said, “OK, OK. I’m fightin’ it. How’s your team?” He wanted to talk about the Tar Heels.

Spodobalski: If we woke up and it was a good day, then maybe cancer was way, way at the back of the stadium. If we woke up and there was pain or a stomachache, then maybe cancer was sitting in the orchestra that day. We lived with it as it showed up.

Tindal: One time I said, “Man, Stuart, I wish there was some way we could take half of your cancer and just give it to me.” He goes, “I wouldn’t let you do it. I got it.”

Ulman: There’s a text from late July 2014. I said, “Just checking in. How you doing today?” He wrote back: “Hey, brother. Truth? I’m tired. Exhausted. Probably depressed for the first time in my life. In pain. Starting radiation Thursday. I’m beat to hell.”

During the last few years of Scott’s life, something amazing was happening at ESPN. A new group of anchors had come into the network. Some were black, some were white; there were men and women. These anchors had watched Scott’s rise and, now, found themselves working with the elbow room he helped create for them. Just like ESPN had a Dan and Keith generation, now it had a Stu generation.

Bell: I remember using some of those catchphrases in the high school cafeteria. It became part of the culture. It became part of your regular vernacular. To see him do it at the level he did it, it gave you hope. It actually planted a seed in my head.

Harris: There’s a guy that looks like me—that was my first thought. My second thought was, Hey, I just said that yesterday with my buddies.

Smith: He normalized it. He normalized seeing an unapologetic, authentic African American man in a high-profile position on television.

Hill: When we had His & Hers, Stuart used to leave messages and text us all the time. He said, “They’re going to try to change you. Don’t change.” He warned us. He told us we were about to go through something we didn’t even see coming. He was right about all of it.

Steele: He would tell me things like, “Look at you. You’re talented. You can do this and this and this. You’ve got to believe in yourself.” I didn’t. Stuart Scott believed in me long before I believed in myself.

Okmin: Every time we talked about me being a woman, he would always say to me, “Stop it. You’re not great for a woman sports broadcaster. You’re a great sports broadcaster.”

Steele: “You do you.” We heard him say that. “You do you.”

Harris: And: “Don’t think that everyone’s going to like it, because they’re not. Because a lot of people didn’t and don’t like me.”

Smith: Stuart wasn’t just an inspiration for black people. Stuart was an inspiration for anybody who just wanted to be themselves. We like to say, “Scott Van Pelt can come to the cookout.” Scott is very much a product of Stuart.

Van Pelt: I looked at him and I figured, If I’m going to fail, I’d rather fail being me than being some version of Dan or Keith or some person that came before me.

Smith: A lot of what I’ve tried to do in terms of fusing sports and entertainment, it was all inspired by Stu. But inspired in ways that you don’t even really know because that’s just how you saw it done. I was raised on “boo-yah.” I was raised on “cool as the other side of the pillow.” That was normal for me to hear in a sports conversation. So why would I be anything other than myself? Why would I have any fear?

In July 2014, Scott found it funny that ESPN was giving him the Jimmy V Award. At the ESPYs six years earlier, Scott had handed out the award as a model cancer fighter. Now, just standing onstage seemed almost impossible. Scott’s life was becoming a maze of hospital stays. The week before the speech, a clinical trial led to four surgeries and kidney failure. As he began his speech on July 16, Scott’s friends and family listened closely, because it was clear that Scott was telling them something he hadn’t said out loud.

Steele: We’re at the Finals in San Antonio and he’s like, “Can you be there in July for it?” I was like, “I know I have summer League in Vegas.” He’s like, “I don’t think I’ve ever really told you I need you for something. I need you there for that.”

Skipper: We debated internally about whether we could give it to somebody who worked for the company. The consensus became, who could be unhappy with this? The second thing was, we had a high level of awareness that if we don’t do it this year, we will never be able to do it.

Stephen Scott: There had been times that week before when it was like, will he make it through the week? We weren’t really sure he would be going until that Sunday when he flew out.

Spodobalski: If it weren’t for ESPN, we probably wouldn’t have. They chartered one of the Disney planes just for us. I needed him to have a bed. We were able to actually rest and lay down. He was still bandaged up in order to be on stage.

Okmin: He let me throw a party to just let us celebrate him and love on him. We sat outside and he let Kristin put a blanket over him, and he sat with the blanket. He wouldn’t have done that before. It was the first time I saw just how tired he was, and he wasn’t fighting it. He couldn’t muscle through that.

Storm: Then he gets onstage and delivers this incredible, incredible, iconic speech.

Steele: “When you’re weak, have somebody else fight for you.” That’s when it hit me that he knew. That’s what he’s trying to tell me. This is my goodbye.

Eaves: As much as I hated to admit to myself, it was a goodbye speech.

Okmin: The night after, I looked at my husband—who was my boyfriend at the time—and said, “He just wrote his eulogy.” We all knew how sick he was. But I don’t think I understood it until that night.

Kolber: I don’t think a lot of people realize the ESPYs speech—which he ended, “Have a great rest of your life”—was the last time he was seen on TV. That took so much out of him. I’m not sure his body ever really recovered after that.

In seven years battling cancer, Scott had had 58 chemotherapy treatments and more than a half-dozen surgeries; his colon had been resected; he had a wound VAC. But as Spodobalski noted, for a long time Scott’s mind was much like someone who has just been diagnosed—who asks, “How do I beat this, doc?” In September, he began a 75-day hospital stay in New York.

Spodobalski: September 12th to the Tuesday before Thanksgiving. I came with flip-flops and left with borrowed winter coats and earmuffs.

Gallagher: He couldn’t be there for Syd’s first soccer game. It was killing him. I refused not to let him see it. I FaceTimed the whole game to him. He said, “It’s the greatest day I’ve ever had in the hospital.” Syd had a freaking hat trick.

Taelor Scott: I was in school in New York, so I reduced my class load at the time so I could go down and see him in the hospital. I got to really ask him any questions uninterrupted. That was very valuable. I hadn’t spent time like that with him since I’d gone to college. That’s something I am very grateful for.

Gallagher: They came to visit him. He always bounced up. It was like an adrenaline rush to him. He protected them by showing how strong he was.

Okmin: You know what else he was doing? He was taking on [Twitter] trolls. He’d be lying there in the hospital bed and he’d be taking them on.

Gallagher: He was just about to be released. We watched one of Syd’s games. He said, “You OK?” I said, “I’m good.” And he fell asleep holding my hand. It was the most comforting thing.

Kolber: The last season [of Monday Night Countdown], I was always waiting for him to come back. I always said I was filling in for him. That’s how I started every show: “Sitting in for Stuart Scott …” Because it was his show. It was still his show.

Tindal: We were outside throwing the football around one day. He said, “Hey, man. I think I’ve got one more left in me.” I said, “One more what?” He goes, “I want to run a pattern. Hit me.” He ran a perfect route. Of course, I overthrew him. He just sat on the curb. I walked over there, picked him up, and walked him back inside.

Susan Scott: About five days before Thanksgiving, he called and said, “What if you and Synthia and Stephen and I spend Thanksgiving together here?”

Kearney: He wasn’t giving up the fight by any means, but I do think that he knew a natural progression was happening. He knew this might be one of the last times that we would see each other.

Stephen Scott: He said to me, “I’m tired. And I’m tired of being tired.”

Hagner: In true Stuart fashion, his biggest thing was, “I’m not going to know how Homeland ends.” Like, really, dude? You’ll know. You can find out. Honestly, I haven’t been able to watch Homeland since then. So I don’t know how it ends, either.

Van Pelt: One night, I went home and sent him a text. I said, “I have no idea why I feel you should know this, but I just want you to know that I’m praying for you and I’m thinking of you.” The next morning I get this long text and it said, ‘You have no idea what a gift this is. I had a procedure this morning and I was skirred. We do feel that shit from wherever away. I can feel people praying for me. I can feel the love for me and that really matters. But this was a gift. I needed this.”

Kolber: I woke up and I said to my daughter, “There’s only one thing I want to do today. Let’s go see Stuart.” We drove up to his house. Kristin answered the door and said, “He’s asleep.” I said to her, “I just want to be here.” I was just so glad I had been there, because two weeks later he was gone.

Tindal: He called me up in December 2014. Actually, Kristin did. She said, “Fred, if you want to see Stuart alive, you need to come now. He wants you and Laura Okmin.”

Okmin: I lost my mom when I was younger. If I pass away tomorrow, everybody will say, “Oh, her mom’s there waiting for her. There’ll be some peace in that.” Because his parents were still alive, I said to him, “I don’t know who’s waiting for you.” He said, “I was going to ask you about this. Do you think your mom will know what I look like?”

Ramsey: I remember Suzy Kolber telling me right before Stu died that he was going home for Christmas. Because I was so confident he was going to be OK, I thought, Oh, that’s great. He’s doing well enough to go home. It never occurred to me that he was going home to spend one last Christmas with his daughters.

Sydni Scott: Usually, Christmastime was when he was running around the house with the cape made of tinsel or something. He was very tired. He participated in the gift exchange. He wanted a hat and gloves.

Taelor Scott: Chemo made him very sensitive to cold.

Sydni Scott: We hadn’t been able to get it. So my mom printed out this little picture of it. She was like, “It’s been ordered. It’ll come.” I think he sort of had the understanding that there was a chance that he wasn’t going to be able to get that gift in the end.

Gallagher: It was New Year’s Eve. We went over and we were watching football. He had just had lunch with Taelor. It was a beautiful lunch.

Taelor Scott: It was in the morning, and I was like, “I would like a crepe with ice cream.” He’s like, “Yes!” I think it’s a little bit sad, that Yes. Because parenting is No. Parenting is, “There are things that you are supposed to do. Ice cream is not breakfast.”

Gallagher: It’s the first time I saw him break down. He was like, “I fucking hate cancer. I need more time with them. I need more time.”

Spodobalski: Toward the end, we would be in the house. No matter where I was, or no matter where he was, I’d just hear, “Babe?” I’d say, “Yeah, babe?” He’d just say, “Love you.”

Scott died on January 4, 2015. It’s probably as close as a sportscaster’s death will ever come to being an affair of state. Barack Obama issued a statement. The NFL observed a moment of silence before playoff game games. Michael Jordan and Ludacris chipped in tributes; a newspaper used Scott’s catchphrases for its sports-page headlines; a mural was painted in Los Angeles.

Van Pelt: I came in that night and did a show with Steve Levy. I remember we walked off the set and we left a chair lit for Stuart. An empty chair for a guy that filled it and filled the studio. It just felt impossible that that energy didn’t exist in human form. Impossible to me. I don’t know what people believe but I refused to think that whatever was behind that energy, that just went poof and was gone.

Gross: Tiger showed up at his funeral. I was like, “Wow, Tiger Woods is here.”

Harris: There was an opportunity to view his body. We did not stay in the room very long because that body was not Stuart. Everything that we’re talking about is Stuart. Everything that continues on is Stuart. That was just a shell in a nice suit.

Smith: Let’s not even get it twisted. The way Stuart left us, that also adds to a lot of people viewing him differently than those same people might have in life. But regardless, I’m happy he’s getting his flowers.

Berman: Stu, he was in our blood. All of us. Whether on the air or whether you were behind the scenes. ESPN lost a friend. We lost a friend and someone we came to love because of his uniqueness.

Eisen: I see Dan and Keith get back together. I see other people who used to be on ESPN and they go back. I’d kill to do another show with him. That would be amazing. But my partner’s gone.

Tindal: I’m not finished grieving. I don’t have another best friend. I don’t have that turn-to guy. I called Stephen a couple nights ago, just because it was the closest thing I had. I said, “Stephen, I just miss Stuart so much.”

Spodobalski: There aren’t very many people that lose their significant other at 27. … I have since started working for a caregiver’s concierge. I never tell people who my partner was, but some of them know who I am before I walk in. I always tell them, share my story. I actually share it on a daily basis.

Okmin: When someone dies, people say, “When you need them, you can find them. You have their voice in your head.” The hardest thing with Stuart is I can’t do that. Because I never knew what he was going to say. I can’t tell you how much I appreciate having someone in my life that was that authentic, that real, that you can’t even conjure up what they would say.

Steele: I talk to him a lot. I just—I hope he’s proud. That’s all. I’m pretty sure he would be. I just want him to be proud that I’ve done it the way he said I should, which is to be me.

Van Pelt: I don’t want to get overwrought. But Taelor and Sydni—you see them grow up to be these amazing women and it just sucks so fucking bad that they won’t have him and that he doesn’t get to see that.

Taelor Scott: It feels like it cheapens every accomplishment because the person who would have cared the most and cheered you the most isn’t there. All the colors in the world are desaturated a little bit.

Sydni Scott: There are definitely times when I miss him in a way that is a very overwhelming sadness. But I think there are also times when it’s like, This would’ve been so funny. It can also be this very simple thing like, I really wish I could let you listen to this song because I think you’d like it a lot. It’s something that can be as simple as that.

Spodobalski: I think about him in my quiet moments. On days like today where I’m just replaying every single that happened the day before he passed away. When I eat really crispy bacon and Belgian waffles. When I think of love and all its complexities. When I have the most in-depth, soul-searching conversations. I think about him every time my stomach hurts. When do I think about him? All the time.