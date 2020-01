La WBO va-t-elle à nouveau oublier Gilberto Ramirez?

Publié le 21/01/2020

Par: Shane Willoughby

Gilberto Ramirez est à 175 livres depuis environ un an mais n’a toujours pas été autorisé à remplir ses obligations obligatoires pour le titre WBO.

Ramirez était le champion WBO à 168, mais a abandonné la ceinture pour passer au poids lourd léger. L’une des règles que la WBO applique est que l’un de ses champions deviendra obligatoire s’il décide de passer à une autre catégorie de poids.

24 janv.2015, Broomfield, Co. – Gilberto “Zurdo” Ramirez, de Mazatlan, au Mexique, invaincu n ° 2 mondial des super-moyens, remporte une décision unanime en 10 rounds contre Maxim Vlasov, de Russie

, Samedi, au 1STBANK Center à Broomfield, Co. – Crédit photo: Chris Farina – Top Rank (aucun autre crédit autorisé) copyright 2015

Cela dit, comment se fait-il que Ramirez n’ait toujours pas pu se battre pour le titre. Lorsque Kovalev était champion WBO, il avait un mandataire en place avant que le Mexicain ne fasse le saut.

Cependant, après que Kovalev ait dépassé Anthony Yarde, Ramirez a été contraint d’attendre à nouveau en raison du classement WBO Canelo Alvarez devant lui, malgré le fait qu’Alvarez n’a jamais été champion avec le conseil d’administration et n’avait jamais combattu à 175 livres.

Maintenant, la ceinture est libre après que Saul Alvarez a libéré la sangle, il semble que Ramirez soit à nouveau négligé. De nombreux noms ont été jetés dans le chapeau pour se battre pour le titre vacant; mais pas Gilberto Ramirez.

La rumeur veut que Joe Smith Jr, Dmitry Bivol, Anthony Yarde, Sergey Kovalev se battent tous pour la ceinture devant l’ancien champion. Maintenant que la ceinture est vide, c’est une occasion parfaite pour unifier la sangle avec l’un des titres.

Donc Bivol vs Ramirez ou même Beterbiev vs Ramirez serait fantastique mais extrêmement improbable. Peu importe qui est l’adversaire de Ramirez tant qu’il a la possibilité de se battre pour la ceinture et que la WBO s’en tient aux règles qu’ils ont fixées.

Il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles Ramirez pourrait chercher à racheter son contrat avec Top Rank, est-ce la raison pour laquelle il n’a pas eu sa chance? Nous savons tous que l’oncle Bob a de bonnes relations avec la WBO. Ou pourrait-il vouloir partir parce que Top Rank n’a pas livré son tir au titre?

Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent mais peut-être que le combat entre Dmitry Bivol et Gilberto Ramirez est plus probable que nous ne le pensons. Parce que si les rumeurs sont vraies que le Mexicain veut quitter le Top Rank, il est probable qu’il rejoindra DAZN.

Avec le grand nombre d’abonnés mexicains qu’ils ont généré grâce à Canelo et maintenant Mickey Garcia, cela semble être une maison parfaite pour Ramirez et le fait que Bivol soit également avec DAZN, cela peut le rendre plus attrayant pour Ramirez.