La World Boxing Association dévoilera ses plans de reprise de la boxe

23/04/2020

La World Boxing Association (WBA) a tenu une réunion spéciale de direction afin de discuter de plusieurs points d’intérêt pour l’organisation, y compris la possibilité de reprendre l’activité de boxe, même à huis clos.

Dirigés par son président, Gilberto Jesús Mendoza, les membres de la direction se sont réunis virtuellement pour évaluer différents aspects et mécanismes pour activer la boxe dans les plus brefs délais et conformément aux normes internationales et aux précautions nécessaires au milieu de la pandémie de Covid-19.

Parmi les différentes propositions évaluées pour mener à bien l’activité, plusieurs tournois à huis clos étaient prévus, les détails seront annoncés dans quelques jours.

La commission médicale a été très importante pour la réunion, car elle jouera un rôle clé dans la réactivation de la boxe. Il a été convenu qu’ils devraient envoyer toutes les suggestions nécessaires pour activer le plan et qu’il devrait être organisé et responsable du point de vue de la santé.

Le conseil d’administration a également parlé des classements et des combats obligatoires. Ils ont conclu qu’une étude approfondie est nécessaire pour prendre des décisions et des résolutions afin de faciliter le retour après cette crise.

D’autre part, Jesper Jensen a été nommé directeur adjoint de WBA Europe, tandis que Luis Vargas a été nommé directeur du comité des communications.

Les directeurs travailleront sur différents aspects cette semaine et la semaine prochaine ils auront une autre réunion pour discuter des progrès dans les différents domaines.