L’accord Dick de Mike Vrabel a peut-être déjà décidé du Super Bowl de cette année

Si l’histoire de la course des Eagles de Philadelphie au Super Bowl LII était l’histoire de Big Dick Nick, alors l’histoire de la course des Titans du Tennessee au Super Bowl LIV sera l’histoire de Dick Mike volontairement rompu.

En juillet, l’entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, a diffusé un podcast animé par le joueur de ligne offensive du Tennessee Taylor Lewan. Lewan, naturellement, a demandé à son entraîneur s’il couperait son propre pénis pour assurer une victoire au Super Bowl des Titans. Vrabel était enthousiaste à l’idée, disant: “Ouais, probablement”, avant de commencer. Comme Vrabel l’a expliqué, il est marié depuis si longtemps qu’il n’a plus besoin de pénis. (Qui savait que vous avez cessé de faire pipi une fois que vous êtes marié depuis un certain temps?) Dans une autre information alarmante sur la maison Vrabel, la femme de Vrabel, Jen, était tout aussi enthousiaste:

À l’époque, c’était une histoire hors saison décalée. Je me suis demandé comment tout cela pourrait se passer: Vrabel se présenterait-il un jour dans les vestiaires du Tennessee, sans bite, et espérait-il que cela aurait inspiré son équipe à la victoire? Ferait-il affaire avec un médium et / ou un chirurgien en coulisses? C’était amusant de plaisanter, car bien sûr, les Titans ne gagneraient pas le Super Bowl.

Mes amis, les Titans sont à deux matchs de remporter le Super Bowl. Après être allé 2-4 pour ouvrir cette saison, le Tennessee est allé 9-3, remportant la sixième et dernière place dans les séries éliminatoires de l’AFC et bouleversant le champion en titre du Super Bowl Patriots et les Ravens tête de série consécutifs. Derrick Henry est devenu le meilleur porteur de ballon de la NFL, dominant un adversaire après l’autre en jouant aux défenseurs à un rythme historique. Ryan Tannehill, initialement relégué au poste de remplaçant après un passage médiocre avec les Dolphins, a pris le relais en tant que quart-arrière partant de la semaine 7 et a mené la ligue au classement des passants. La défense a fermé Tom Brady et Lamar Jackson.

D’où vient ce revirement? Les analyses le montrent clairement: cela découle de la promesse de Vrabel qu’il troquerait son ding-a-ling contre une bague.

J’ai été particulièrement intrigué par l’affirmation de Vrabel, en raison de mon habitude de plusieurs années de menacer les mutilations génitales auto-infligées chaque fois que quelque chose de mal arrive à mes équipes sportives. Par exemple, lorsque le football du Nord-Ouest a perdu face au Michigan en prolongation en 2012, j’ai tweeté: «J’ai besoin de me tirer une balle dans la bite.» Lorsque les Knicks ont échangé la star en herbe Kristaps Porzingis pour un espace de capuchon qui a finalement été utilisé pour signer un non -star Julius Randle, j’ai écrit dans notre chaîne Slack société, “Tirez-moi dans la bite avec un pistolet à rail.” Je n’ai jamais analysé pourquoi je fais cela, mais je pense que ce que j’essaie de dire est la suivante: Mes sports l’équipe me cause tellement de douleur qu’elle serait en fait atténuée par l’ablation de mon pénis.

Cependant, la situation avec Vrabel est différente. Il veut que son pénis soit retiré à la suite d’une bonne chose qui est arrivée à son équipe sportive, une victoire qui le cimenterait à jamais en tant qu’entraîneur champion. Vrabel redoute-t-il secrètement la course miraculeuse des Titans à travers les séries éliminatoires, sachant que son jour de dépotage doit venir? Ou attend-il avec impatience son émasculation festive? Examinons la légende du Lombardi Lop-off.

Quelles sont les conditions générales?

Cela a fait l’objet de nombreux débats en ligne. J’ai vu plusieurs personnes mal citer la promesse de Vrabel, suggérant qu’il prévoyait de lui couper le pénis si les Titans remportaient le championnat. Ce n’est pas ce que Vrabel a dit. Il a dit qu’il couperait son pénis pour un Super Bowl. Pas si. Pour.

C’est une distinction critique. Vrabel ne coupera pas son pénis à la suite d’une sorte de pari perdu. Ce n’est pas une question de hasard. Il y a une cause et un effet distincts ici, dans lesquels la coupure du dong mène directement au championnat.

À mon avis, nous pourrions avoir affaire à l’un des trois scénarios suivants:

1. Dans le premier scénario le moins intéressant, Vrabel énonçait simplement une hypothèse. “Bien sûr, si quelqu’un s’approchait de moi et offrait votre échange standard de pénis contre Super Bowl, je dirais oui” – mais aucune offre de ce genre n’est venue, et les Titans se sont rendus au match de championnat de l’AFC de leur propre gré, sans Vrabel devant lui couper le pénis.

2. Dans le deuxième scénario, Vrabel a conclu une sorte d’accord pour couper son pénis en échange d’un Super Bowl, mais n’aura pas à payer jusqu’à ce que les Titans triomphent. Ce scénario est similaire au principe du pari perdu discuté ci-dessus, mais il y a un quid quo pro impliqué, dans lequel quelqu’un – le diable ou Bill Belichick, si vous pensez que ces deux entités sont différentes – a garanti la gloire du Super Bowl tant que le pénis est couper.

3. Dans le troisième scénario, Vrabel doit couper son pénis à l’avance, ouvrant ainsi la voie aux Titans pour remporter le championnat. (Il y a du pouvoir dans le sang d’un entraîneur!) Dans ce cas, le pénis de Vrabel a disparu depuis longtemps, et la course des Titans est le résultat de ce sacrifice.

Alors, Vrabel a-t-il déjà coupé son pénis?

Nous ne pouvons enquêter sur le deuxième scénario qu’après le Super Bowl du 2 février. Cependant, c’est notre devoir moral et journalistique d’enquêter sur le troisième, et lorsque nous comparons des photos de Vrabel du début de la saison avec des photos de Vrabel de la ronde de division contre les Ravens, il semble que peu de choses aient changé:

Photo de Brett Carlsen / .





































Photo de Todd Olszewski / .

Vrabel a abandonné sa moustache plus tôt dans la saison, mais il y a toujours un renflement pelvien. Malheureusement, “Mike Vrabel se rase la moustache pour gagner le Super Bowl” n’est pas un titre sur lequel vous auriez cliqué.

Par conséquent, il semble plus probable que nous ayons affaire au scénario no. 1 ou 2. Si ce n’est pas le cas. 2, je m’attends à ce que l’enlèvement du pénis de Vrabel soit un moment fort du défilé du championnat des Titans, diffusé en direct sur ESPN pendant que Booger McFarland explique ce qu’est un pénis.

Qu’arriverait-il à Vrabel s’il coupe son pénis?

En discutant d’un compromis hypothétique sur le podcast, Lewan a suggéré que Vrabel “ rentrerait simplement avec un sac de glace ”, ce qui implique que l’entraîneur se séparerait et traiterait la zone qui était sa virilité avec quelque chose comme des pois surgelés. Espérons que Vrabel n’emprunte pas cette voie, car la perte de sang et le risque de choc d’une opération amateur pourraient être mortels.

Cependant, les médecins peuvent effectuer et effectuent des pénectomies. (Ne cliquez sur ce lien que si vous êtes prêt.) Ils ne sont pas courants, mais ils sont nécessaires pour certains types rares de cancers, ainsi que pour la gangrène Fournier. Les médecins insèrent un tube qui permet d’uriner. Les hommes qui subissent des pénectomies éprouvent souvent des sensations fantômes.

Je suppose que l’accord de Vrabel peut avoir quelque chose en petits caractères qui stipule qu’il n’a pas à garder son pénis fermé. Dans ce cas, il pourrait lui couper le pénis et le remettre en place, ce qui est chirurgicalement possible si le pénis n’est pas parti trop longtemps. Donc Vrabel pourrait théoriquement remplir les termes de l’arrangement et continuer à vivre avec un pénis – mais qu’est-ce que ce gars, un lâche?

Alors, Vrabel va-t-il couper son pénis?

Après avoir battu les Ravens 28-12 samedi soir dernier, Vrabel a déclaré à Charlotte Wilder de Sports Illustrated qu’il venait de plaisanter pendant l’intersaison pour rendre son apparence de podcast plus amusante pour les auditeurs. “Écoutez, je ne voulais pas décevoir Taylor et [former Titan] Volonté [Compton] quand je suis allé sur le podcast. Je savais qu’ils allaient me demander des choses qui, probablement, si je me collais, [the show] ne serait pas très amusant. J’ai donc essayé de le rendre aussi amusant que possible. »

Une explication raisonnable, bien sûr. Dites toujours «oui, et…» – Les cours d’improvisation de Vrabel ont vraiment porté leurs fruits. Mais le podcast de Lewan aurait toujours été amusant même si Vrabel avait vigoureusement nié qu’il retirerait son pénis pour la victoire. Honnêtement, la tentative de Vrabel de minimiser le commentaire si rapidement me rend suspect.

Je pense qu’il cache quelque chose. Vrabel veut que le crédit public pour la course improbable des séries éliminatoires des Titans aille aux joueurs. Il veut que les gens croient qu’il est bon en entraînement, pas que sa course vers la gloire a été alimentée par une opération du pénis surnaturel.

Cela dit, nous connaissons les joueurs de la liste de Vrabel. Son quart-arrière est Ryan Tannehill. Son premier receveur large est une recrue repêchée au deuxième tour. Sa superstar en cours d’exécution n’a pas été une superstar pour ses trois premières saisons et demie dans la NFL.

Quoi de plus probable: que RYAN TANNEHILL se soit soudainement transformé en un dieu de son propre gré, ou qu’une sorte de suppression démoniaque de bite ait perturbé la saison de la NFL? Je cherche à ce que les Titans terminent leur remarquable course au Super Bowl, même s’il est possible que Vrabel ne le soit pas.