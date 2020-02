L’adversaire de Dave Allen, Dorian Darch, se fait entendre sur des revendications de “ solution de combat ”

Nouvelles de boxe du monde 10/02/2020

📸 Dave Thompson

Le poids lourd Dorian Darch a répondu à plusieurs affirmations des fans concernant un éventuel accord avec Dave Allen sur la fin de leur combat.

Les accusations ont volé sur les médias sociaux après qu’Allen ait travaillé pendant deux rounds contre Darch avant d’exploser dans la vie.

Certains ont examiné les schémas de paris pour le combat et ont conclu leur propre opinion que quelque chose n’allait pas avec la conclusion de l’affrontement.

Le fait que le chef de boxe de Sky Sports, Adam Smith, ait également confirmé que le couple s’était rencontré à l’hôtel avant que le combat ne se passe mal avec les détracteurs.

Se déroulant sur le projet de loi Kell Brook vs Mark DeLuca à Sheffield, Allen a finalement mis fin à l’argument avec peu de bruit.

Darch a depuis répondu aux déclarations choquantes des fans concernant le concours.

Fix? Si c’est le cas, je veux une coupe plus grande? Beautés twitter x pic.twitter.com/FQc7Mo7JQP

РDorian darch (@dorian_darch) 8 f̩vrier 2020

«Je ne me résume pas à répondre à la moitié d’entre eux. S’ils parlent de façon ordonnée et sensée, je réponds. Je l’ai regardé en arrière et j’ai été stupide de ne pas descendre après le crochet gauche et encore moins de le pousser et de se relever », a déclaré Darch.

“Je dis juste que j’ai été battu juste et carré par un homme meilleur et j’ai essayé. La boxe est mon fond de vacances mais j’essaye toujours. »

NOVICE

Concernant les critiques concernant Allen passant de David Price à Darch, qui en avait perdu sept d’affilée, le Gallois a déclaré: «Donc, juste en essayant d’expliquer (que) vous perdez mal, vous revenez à être égalé comme un novice.

“Réparer? – Si oui, je veux une coupe plus grande?

“Quoi qu’il se soit passé ce week-end, j’ai été présenté comme le Dorian ‘Dark Fruits’ Darch par David Diamante. (Quelqu’un) Qui j’ai interrogé auparavant. Pourquoi les annonceurs du ring américain sont-ils utilisés sans leur parler, alors qu’il était aussi fek.

“Je me suis donc trompé et j’ai été renvoyé par un homme meilleur. Retour à la construction des routes et des maisons (lundi).

«Comment auriez-vous enlevé le premier crochet gauche d’un boxer de 19 pierres? – (Je) ne déteste pas simplement demander.

“(C’est) Juste difficile de se mettre la tête quand tu te réveilles en noir et bleu, (que) les gens pensent que tu es tombé. Je le laisse juste dépasser ma tête maintenant », a-t-il ajouté.

Allen a déjà été défendu par le champion du monde Billy Joe Saunders, qui a interrogé ceux qui pensaient que “Le rhinocéros blanc” serait impliqué dans un tel événement.

Le joueur de 27 ans est de retour dans la colonne des victoires après quelques mois torrides. Allen peut maintenant poursuivre sa quête d’un titre britannique.