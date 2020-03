L’AIBA attend de nouvelles dates pour reprogrammer le calendrier olympique de boxe pour Tokyo 2020

RINGSIDE 27/03/2020

Le président par intérim de l’AIBA, le Dr Mohamed Moustahsane, a déclaré que l’organisation attendait des informations du CIO pour pouvoir mettre en place un nouveau plan pour les événements majeurs 2021.

«La décision de reporter les Jeux Olympiques 2020 en raison de la pandémie était attendue.

Comme toutes les autres Fédérations Internationales, nous sommes également blessés par l’épidémie de coronavirus. La santé de nos athlètes et aussi des entraîneurs ainsi que des officiels est cruciale. C’est la priorité absolue pour nous en gardant à l’esprit que l’âge des entraîneurs les expose également à un risque potentiel élevé de conséquences fatales s’ils sont touchés par le coronavirus. Mais la santé de l’AIBA est également extrêmement importante. Le Congrès extraordinaire de l’AIBA et l’une des principales réformes, les amendements aux statuts, ont également été reportés en raison de cette flambée.

Nous avons entamé un processus de réforme en AIBA et nous sommes parvenus à un accord avec des sponsors et des villes pour accueillir les grands concours de l’AIBA. Et maintenant, la tâche la plus importante est de savoir comment la reprogrammer en raison du nouveau calendrier olympique. Ce n’est pas un processus facile non seulement pour les villes hôtes mais aussi pour les athlètes et leur préparation.

Par conséquent, nous ne pouvons pas attendre trop longtemps pour avoir les nouvelles dates des Jeux olympiques 2020. Nous aurions dû les recevoir dans les plus brefs délais pour continuer sur la voie de la progression.

Je ressens du chagrin pour les boxeurs et entraîneurs de Turquie et de Croatie qui ont été testés positifs pour le coronavirus après les qualifications olympiques à Londres. J’espère qu’ils pourront guérir rapidement sans complications pour continuer leur carrière. J’ai demandé à la commission médicale d’enquêter s’il y a plus de cas à Londres.

Le comité exécutif de l’AIBA discutera de ces sujets importants lors d’une téléconférence le samedi 28 mars. Ensemble, nous trouverons une solution sur la façon de continuer à avancer malgré toutes les questions », a déclaré le Dr Moustahsane.