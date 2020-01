Lamar Jackson, Patrick Mahomes et la nouvelle garde des QB d’élite remodèlent la NFL

La dernière fois qu’un match de championnat de l’AFC n’a pas présenté Tom Brady, Peyton Manning ou Ben Roethlisberger, c’était après la saison 2002. Lamar Jackson venait d’avoir 6 ans. Il y a si longtemps que le quart-arrière gagnant, Rich Gannon, était à la retraite depuis 16 ans, et l’autre équipe était les Jets. Brady, Manning et Roethlisberger, incidemment, ont représenté l’AFC dans le Super Bowl pendant tout sauf un an depuis 2003 – la seule année étant celle où Joe Flacco a comblé le vide. Bien sûr, il est étonnant que Flacco soit le seul joueur qui ait brisé la mainmise, mais il est encore plus étonnant que trois joueurs aient monopolisé une conférence entière pendant près de deux décennies.

C’est fini maintenant. Il reste quatre quart-arrière dans les séries éliminatoires de l’AFC. Aucun d’eux n’a joué dans un Super Bowl, et l’un d’eux a joué et perdu dans un match de titre de conférence. C’est là que vous en apprendrez plus sur le talent des quarts et comment construire autour de lui. La NFL en est à sa 100e saison, et dans chacune d’elles, le moyen le plus court et le plus simple de constituer une excellente équipe a été d’avoir un quart-arrière d’élite. Ce que nous avons appris des séries éliminatoires de l’AFC, c’est que les choses changent. Brady est sorti; Manning est à la retraite et Roethlisberger est blessé. Flacco est Flacco. Deshaun Watson, Patrick Mahomes, Lamar Jackson et Ryan Tannehill sont ici à la place.

Le récit vieux contre jeune n’est pas si propre: les anciens participants au Super Bowl Aaron Rodgers et Russell Wilson prospèrent tous les deux de l’autre côté du support dans la NFC, et Brady et Brees ont encore quelque chose dans le réservoir. Mais vous ne pouvez pas regarder les premières séries éliminatoires de la nouvelle décennie sans savoir qu’il y aura un changement de garde au quart-arrière. Les Forever Quarterbacks, un groupe repêché au début et au milieu des années 2000, ont remporté les Super Bowls, puis ont changé la courbe de vieillissement des quarts en s’épanouissant à un âge avancé plus que toute génération précédente – maintenant, ils font du vélo. Eli Manning va probablement prendre sa retraite, Philip Rivers est confronté à des questions sur son avenir avec les Chargers et Roethlisberger a raté la majeure partie de la saison 2019 avec une blessure. Brees et Brady étaient tous les deux suffisamment talentueux pour guider leurs équipes vers les séries éliminatoires cette année (et dans le cas de Brady remporter le Super Bowl l’année dernière), mais leurs équipes ont perdu le week-end d’ouverture. Brady sera assis à domicile pour la ronde de division pour la première fois en dix ans.

Ce week-end ne devrait pas déclencher une nécrologie pour toute cette génération – au moins un ou deux membres continueront de prospérer dans la nouvelle décennie. Brady a déjà dit qu’il reviendrait au football l’année prochaine et Brees’s Saints était à un jeu de progresser. Au lieu de cela, la ronde divisionnaire sert d’annonce de la façon dont la nouvelle génération va refaire le sport. Comme l’a souligné Spencer Hall de la Banner Society, une bonne partie des passeurs de football universitaire les plus doués de tous les temps a été concentrée au cours de la dernière décennie – des joueurs comme Watson, Jackson, Baker Mayfield et Mahomes. Cela, a déclaré Hall, est dû à l’offensive, aux concepts de passes modernes et aux joueurs plus spécialisés dans la position. Au niveau de la NFL, il est utile que les entraîneurs et les dirigeants cessent d’être si arriérés dans leur réflexion sur les quarts universitaires. Ce n’est qu’au cours des trois dernières années que l’infraction de propagation a été largement acceptée par les pros.

Avant la saison dernière, l’entraîneur de l’Oklahoma, Lincoln Riley, m’avait dit que le Super Bowl des Eagles-Patriots ressemblait à un match des Big 12, et que la ligue revenait enfin sur des plans universitaires. En 2018. Si une autre industrie était aussi mauvaise pour aider les jeunes employés à s’adapter que les équipes de la NFL ont développé des quarterbacks répartis, il y aurait une sorte de calcul. Les équipes de la NFL ont généralement ignoré cela, et une fois le problème résolu, elles ont rapidement évolué. L’insistance générale de la ligue à installer des chevilles carrées dans des trous ronds au cours de la décennie précédente lui a coûté une génération de quarts – et cela a probablement aidé certains des quarts Forever à dominer plus longtemps qu’ils n’auraient dû. Ces quarts ont été à la barre pour un boom de passage massif, aidé par des changements de règles favorables à l’offensive, qui ont réécrit les livres de records au début de la dernière décennie. Ces mêmes livres sont en train d’être réécrits par de jeunes quart-arrière. L’incapacité de la NFL à s’adapter est, heureusement, surtout terminée maintenant. En ce qui concerne le point de vue de Riley sur la NFL qui ressemble au Big 12: le quart-arrière des Titans Ryan Tannehill est devenu le deuxième Big 12 QB à remporter un match éliminatoire la semaine dernière. Le premier était Mahomes l’année dernière.

Il reste huit quarts dans les séries éliminatoires, et mis à part leur jeunesse générale (Jackson est plus jeune que Joe Burrow des LSU), ils ont très peu en commun. C’est très instructif. Ils représentent bien l’époque précisément parce qu’il n’y a pas de ligne de passage entre eux. Ils sont payés différemment, ils jouent différents styles et leurs équipes utilisent différentes stratégies de consolidation d’équipe autour d’eux. Il y a quelques regroupements: Trois des quatre équipes NFC restantes ont des influences Mike Shanahan. Rodgers, Wilson et Mahomes sont tous d’élite pour terminer les passes en profondeur. Mais vous ne pouvez pas regarder les huit derniers passants et voir une cohérence. C’est une bonne chose. Il n’y a pas de règles pour les quarts-arrière. Telle est la leçon. Il n’y a pas de «style pro»; il n’y a pas de prototype. Il n’y a que des talents et des équipes qui savent l’utiliser.

C’est un bon week-end pour apprendre des leçons sur les quarts. Jackson est un joueur aussi dynamique qu’il y en a dans la ligue. Mahomes est toujours parmi les grands, même si son nombre a baissé. Josh Hermsmeyer de FiveThirtyEight a fait valoir que les performances de Mahomes dans des mesures stables, comme QBR à l’intérieur de la poche, sont généralement comparables à la saison dernière, tandis qu’il est plongé dans des mesures instables telles que les performances de la zone rouge. Le résultat ici est que Mahomes est essentiellement aussi habile qu’il l’était il y a un an quand il était le meilleur joueur de football. Tannehill n’est pas aussi bon quart-arrière que les trois autres partis à l’AFC, mais son équipe l’a entouré de meneurs de jeu, d’un coordinateur offensif créatif et d’un porteur de ballon qui intimide les gens. Tannehill a été l’un des meilleurs passeurs de ce sport cette année avec une note de 117,5.

Les tendances s’inversent rapidement dans le football: il est possible que certains de ces quarts soient remplacés par Burrow du LSU, Tua Tagovailoa de l’Alabama ou, dans deux ans, Trevor Lawrence de Clemson. Mais ce qui définit cette année, c’est une fraîcheur que l’on ne voit pas dans les séries éliminatoires depuis des années. L’ancienne génération n’est pas terminée, mais la nouvelle génération rend les choses très difficiles.

Que pouvons-nous lire sur les luttes des Forever Quarterbacks? Kevin Cole, de Pro Football Focus, a abordé le sujet cette semaine et a déclaré qu’il était difficile de trouver des indicateurs statistiques d’un déclin progressif parmi l’ensemble des passants plus âgés, car les déclins ne sont généralement pas graduels: «Les joueurs ne diminuent pas autant avec l’âge qu’avec le temps. susceptibles de tomber d’une falaise plus ils sont âgés. La plus grande conclusion a été qu’il est difficile d’identifier une accalmie dans la production depuis le début de la fin – au moment où vous reconnaissez que c’est fini, il est généralement trop tard. »Pour radier Brees ou Brady, ou même un Roethlisberger sain, c’est prématuré. N’importe lequel d’entre eux pourrait faire une course en 2020. Mais il est impossible de ne pas considérer Jackson, Mahomes, Watson ou même Burrow comme les passants d’élite du futur. Ils sont ici.

La meilleure chose à avoir est un excellent quart-arrière bon marché et la deuxième meilleure chose est un excellent quart-arrière cher. Le fossé entre ces deux choses est assez grand – si vous êtes les chefs ou les corbeaux et que vous avez un passeur de niveau MVP et obtenez 20 millions de dollars supplémentaires à dépenser pour d’autres joueurs, c’est l’un des plus grands avantages compétitifs du sport. Mais il y a une raison pour laquelle les quarts talentueux sont chers: ils valent généralement un investissement. C’est plus vrai cette année dans la NFC: Kirk Cousins, Russell Wilson, Jimmy Garoppolo et Aaron Rodgers se classent tous dans le top 10 des coups sûrs de quart de salaire, et tous les quatre sont toujours en vie dans les séries éliminatoires. Cela ne veut pas dire qu’ils sont la seule raison pour laquelle leurs équipes sont ici – en fait, seul Wilson pourrait être considéré comme un talent parmi les 5 meilleurs cette année – mais les équipes gagnantes avec des quarts à prix élevé sont un moment d’enseignement pour beaucoup de mauvais directeurs généraux. autour de la ligue qui ne peut pas.

Si vous cherchez des leçons de team-building, commencez ici: payer de bons quarts est une éventualité. Alors, rendez-le aussi indolore que possible. Personne ne perd parce qu’il a payé un quart, il perd parce qu’il a payé un quart alors qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il fallait faire par la suite. Le directeur général des Chiefs, Brett Veach, m’a dit plus tôt cette année que l’équipe envisageait la méga-extension de Mahomes avant même qu’il ne devienne starter. Les Packers et Niners ont donné beaucoup d’argent à leurs quarts, mais ont structuré les accords pour pouvoir dépenser sur d’autres joueurs. Les Packers ont donné à Rodgers 66,9 millions de dollars en espèces en 2018. Après un ajustement cette saison, ils devraient lui donner 7 millions de dollars en espèces en 2020, et son plafond sera de 21,5 millions de dollars. Garoppolo, de même, a reçu 41,9 millions de dollars en 2018 pour un plafond de 37 millions de dollars, mais son nombre de plafonds gérables est d’au moins 10 millions de dollars inférieur à celui de chaque année restante. Toutes ces équipes ont bien rédigé, ce qui est essentiel. Nick Bosa et George Kittle de San Francisco sont des joueurs vedettes dans le cadre de bonnes affaires de recrue. Il en va de même pour Jaire Alexander de Green Bay. Mais ces équipes ont toujours utilisé le libre arbitre et les échanges à bon escient malgré leurs gros quarts: le directeur général des Packers, Brian Gutekunst, a signé deux des signatures de la saison avec les défenseurs Za’Darius Smith et Preston Smith, qui ont aidé à refaire la défense de Green Bay. San Francisco a augmenté sa liste avec des vétérans comme Richard Sherman et Emmanuel Sanders. L’an dernier, les cinq quarts les mieux payés n’ont pas participé aux séries éliminatoires. Cette année, il n’y a pas une telle tendance. Les quarts-arrière de sous-sol sont ici, mais sont aussi les plus chers, la leçon étant que vous ne pouvez pas faire des excuses de style Ryan Grigson pour payer votre quart-arrière tout en formant une équipe. Vous pouvez gagner avec n’importe quel prix.

Les Vikings ont signé Cousins ​​pour le plus grand contrat entièrement garanti de l’histoire de la NFL, un contrat de 84 millions de dollars sur trois ans, il y a deux ans. Ils ont aussi une liste empilée de vétérans. Lorsque j’ai parlé au directeur général Rick Spielman plus tôt cette année, il a dit qu’il pensait que la continuité était l’un des aspects les plus importants du sport. “La plupart des gars que nous avons signés, même les Joseph Linval du monde, leur deuxième année, ils connaissent mieux le système et ils semblent prospérer”, m’a dit Spielman. “C’est presque comme une recrue: vous voyez ce saut dans leur deuxième année.” Cousins, dans sa deuxième année avec l’équipe, a amélioré ses verges par tentative d’un verge complète, a une cote de huit points de plus, et, surtout, fait les séries éliminatoires. En tant que quart-arrière dans une équipe dotée d’un talentueux corps d’accueil comprenant Adam Thielen et Stefon Diggs, il a contribué à créer le bouleversement de Brees’s Saints. Il a même ressuscité un slogan populaire. Il affrontera Garoppolo samedi, un autre quart-arrière qui n’a jamais été aussi loin en séries éliminatoires. Le jeu de titre NFC aura un nouveau nom. Il y en a beaucoup cette année.

