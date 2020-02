Lance Cooksey vise à prendre de l’avance sur la sortie du 14 mars

RINGSIDE 13/02/2020

Lance Cooksey est prêt à décoller les plaques en «L» et à mettre ses titres de compétences britanniques à l’épreuve contre un spécialiste des KO.

Le super poids plume de 29 ans dit qu’après 11 victoires consécutives, il est temps d’intensifier et de se battre dans le show du manager Mo Prior à Cardiff le samedi 14 mars en disant qu’il fait face à un sort de rupture dans son carrière.

Cooksey est jumelé à Anama Dotse, un Ghanéen dont les combats se terminent généralement tôt. Sur ses 20 combats, il en a remporté 16 par KO et en a perdu trois à distance.

Cooksey a déclaré: “Une fois que vous avez eu 10 combats, vous devez vraiment commencer à intensifier et c’est ce que je fais.

«J’ai terminé mon apprentissage maintenant et les deux prochains combats détermineront où je vais.

«J’espérais une chance de remporter le titre gallois, mais le champion en a retiré le prix. Il semble que je contournerai le titre gallois et qui sait ce qui se passera si je gagne mon prochain?

«L’ambition est le titre britannique et je crois que j’ai la capacité d’y parvenir. Il ne restera plus qu’à obtenir les bons combats au bon moment – et un peu de chance. »

Cooksey est formé par Tony Borg et possède un pedigree amateur impressionnant ayant remporté de nombreux titres gallois au cours de sa carrière de 70 combats.

Il dit qu’il a un style passionnant et convivial qui conviendra bien aux longues distances. “Je suis connu pour ma vitesse de main et ma vitesse de travail”, a déclaré Cooksey. «Les gens qui viennent me voir s’attendent à me voir s’avancer en jetant beaucoup de coups. Maintenant, je boxe sur les manches plus longues, je pense que vous me verrez obtenir plus d’arrêts. “

Cookey dit que lorsqu’il se bat, le village où il vit est désert!

Il vit à Rhoose, près de l’aéroport de Cardiff, et a déclaré: «Tout le monde dans le village me connaît et la plupart viennent quand je me bats. Ils s’amusent! C’est toujours bruyant quand je boxe! “