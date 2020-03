L’ancien boxeur Jamie Conlan, 33 ans, nommé vice-président de MTK Global

Ringside 19/03/2020

Après une carrière illustre au cours de laquelle il a remporté plusieurs ceintures et a défié le titre de champion du monde des poids mouches IBF, Jamie a passé deux ans à travailler en étroite collaboration avec les combattants MTK en tant que coordinateur du développement professionnel de l’entreprise.

Cette période lui a donné de l’expérience dans tous les domaines et à tous les niveaux de la boxe, faisant du natif de Belfast, âgé de 33 ans, le candidat idéal pour un rôle qui le placera à la pointe de l’expansion continue de MTK à travers le monde.

S’exprimant lors de l’annonce, Jamie Conlan a déclaré: «C’est vraiment un honneur pour moi de devenir vice-président.

«J’ai vu combien MTK a fait pour façonner un avenir pour la boxe, ouvrant la porte à de réelles opportunités, en particulier pour la boxe irlandaise, partout dans le monde, donc c’est un moment très fier pour moi et je suis à 100% déterminé à continuer charge.

“Grâce à un cœur pur et à la détermination, MTK a changé le jeu de la boxe, plaçant le combattant en premier et en tant que personne qui a commencé mon voyage en tant que boxeur, c’est ma plus grande motivation pour réussir dans ce rôle.”

Le président de MTK Global, Bob Yalen, a déclaré: «C’est un honneur et un privilège de travailler avec Jamie en sa nouvelle qualité de vice-président.

«Il est facile de le voir passer d’un formidable combattant à un formidable cadre. Jamie comprend non seulement le métier de boxeur, mais aussi le métier de boxeur, ce qui lui confère un avantage que la plupart des cadres dans leur domaine n’ont pas, une expérience pratique et réelle combinée à de l’empathie et du bon sens.

«Jamie fournit un autre exemple de la volonté de MTK de traiter les boxeurs non seulement comme des marchandises mais comme des membres de l’équipe. Mes félicitations à Jamie pour une promotion bien méritée. »

Sandra Vaughan, PDG de MTK Global, a ajouté: «Jamie a fait de grands progrès dans le domaine des affaires de la boxe depuis sa nomination en tant que coordinateur du développement professionnel il y a deux ans.

«Il a conjugué sa passion et ses connaissances pour réaliser les meilleures opportunités pour nos combattants tout en renforçant les relations dans l’industrie mondiale pour MTK. Il est donc tout à fait approprié qu’il soit nommé vice-président alors que nous continuons à élargir notre réseau sur les marchés internationaux et je avoir sans aucun doute va ajouter une richesse de profondeur au rôle. “