L’ancien champion britannique Gary Sykes se dirige vers une cure de désintoxication pour des problèmes d’alcool

20/01/2020

📸 Lawrence Lustig

L’ancien double champion britannique de super poids plume, Gary Sykes, a confirmé un séjour en réadaptation après une bataille en cours contre la dépression et l’abus d’alcool.

Le joueur de 35 ans de Dewsbury souffre depuis qu’il a annoncé sa retraite du sport en 2016.

La défaite contre Luke Campbell dans un combat pour le titre du Commonwealth à Sheffield Arena a marqué la fin d’une décennie de carrière pour Sykes.

Comme beaucoup de boxeurs qui raccrochent leurs gants, Sykes a eu du mal. Premièrement, Sykes a sombré dans une profonde dépression, dont il a parlé ouvertement l’année dernière.

«Le point culminant de ma carrière de boxeur est survenu en 2010 lorsque j’ai remporté la ceinture de Lonsdale. C’était l’aboutissement de nombreuses années de dévouement, d’entraînement, de régime, d’abstinence, de sueur et de douleur », a déclaré Sykes à batleynews.co.uk en octobre dernier.

«Je n’aurais rien échangé contre quoi que ce soit au monde. D’amateur enthousiaste, j’avais gravi les échelons professionnels, où j’étais payé pour faire ce que j’aimais. Je n’aurais pas pu rêver mieux.

“Je n’ai pas été le premier sportif professionnel à souffrir de ce traumatisme après sa retraite et je ne serai pas le dernier.”

Ajoutant l’alcool au volant dans le mélange, Sykes a été laissé à contempler ce qui aurait pu être après un accident.

«Le point le plus bas de ma vie est survenu après la retraite, lorsque ma routine et ma structure quotidiennes se sont effondrées, à cause de l’alcool, de la dépression et d’une crise d’identité.

«La retraite signifiait que je n’avais pas d’objectifs sur lesquels me concentrer et le point le plus bas de tout était quand on m’a laissé dégriser après avoir écrasé ma voiture ivre.

«J’étais tellement soulagé que personne n’ait été blessé.

«J’ai raté la joie de voir mes jeunes filles grandir. J’ai rendu la vie difficile aux personnes les plus proches et les plus chères à moi. Je dois vivre avec ce fait. “

DÉSINTOX

S’adressant aux médias sociaux pour révéler sa douleur persistante, Sykes espère maintenant changer sa vie.

“Sheeet comment est-il arrivé à cela ???

«Se préparer pour un séjour de quelques mois à Rehab. Trier ce problème énorme que j’ai eu depuis que je me suis retiré de la boxe.

“Voyons ce que je peux devenir sans alcool dans ma vie parce que quand je serai de retour il n’y aura pas de retour!

“Seeya de l’autre côté!”

WBN souhaite bonne chance à Gary.