L’ancien champion du monde Michael Bentt donne son avis sur les retombées de Deontay Wilder

Dans une interview spĂ©ciale sur le Black Eye Barber Shop Show, l’ancien champion du monde des poids lourds Michael Bentt a discutĂ© des retombĂ©es de Deontay Wilder.

Bentt, qui a battu Tommy Morrison pour le titre WBO en 1993, a récemment évoqué les excuses et les critiques de Wilder aprÚs le combat.

“The Bronze Bomber” a Ă©tĂ© retirĂ© en sept rounds par Tyson Fury au MGM Grand et a immĂ©diatement invoquĂ© une troisiĂšme clause de combat.

Prenant le temps de discuter avec les hÎtes de Black Eye, Johnny Nelson et Richard Poxon, Bentt a également parlé de son rÎle dans le populaire documentaire Netflix «Losers».

Le poinçon maintenant retraité avait beaucoup à dire.

Synopsis:

Michael Bentt rejoint Johnny Nelson et Anothony Crolla via Skype. Il discute des retombées de Wilder vs Fury II en Amérique, avec dans le documentaire Netflix «Losers». Travaille également avec Will Smith sur le film Ali. Et plus.

Bentt partage ses rĂ©flexions sur les excuses que Wilder a faites aprĂšs avoir perdu le combat et s’il pense qu’il peut battre Fury dans le 3e combat aprĂšs avoir dĂ©clenchĂ© la clause de revanche.

