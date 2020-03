L’ancien ennemi Tabiti prévient Dorticos qu’il ne peut pas battre Briedis aux points à Riga

RINGSIDE 01/03/2020

📷 WBSS

Andrew ‘The Beast’ Tabiti est prêt pour un retour et pense que Mairis Briedis remportera le trophée Muhammad Ali lors de la finale WBSS cruiserweight contre le champion IBF Yuniel Dorticos le 21 mars à l’Arena Riga.

“Je vois cette finale faire la distance avec une victoire à l’unanimité de Briedis”, a déclaré Tabiti qui a été stoppé par Dorticos au 10e tour avec un coup droit à sa demi-finale en juin dans la capitale lettone.

«La seule chose que Dorticos a est une chance de puncheurs. Il essaie d’être agressif mais Briedis doit s’en tenir à la boxe et appliquer une pression. Je souhaite bonne chance aux deux combattants. »

Tabiti a devancé le Russe Ruslan Fayfer en quart de finale à Ekaterinbourg en Russie avant que Dorticos ne détruise son rêve de remporter le trophée Muhammad Ali.

«Je tiens à remercier le WBSS pour cette opportunité. J’ai eu une expérience incroyable pendant le tournoi », a déclaré l’Américain de 30 ans résidant à Las Vegas.

La défaite brutale n’a pas freiné les ambitions d’un homme considéré autrefois comme l’une des perspectives les plus excitantes de la division. Tabiti voit toujours un brillant avenir pour lui-même.

“The Beast” sera bientôt de retour sur le ring et je reste prêt donc je n’ai pas à me préparer!

“Celui avec qui je suis dans le ring verra une” Bête “nouvelle et améliorée! Prendre une défaite a été une expérience humiliante, mais cela m’a seulement rendu meilleur et plus confiant et dangereux! Je vais être champion du monde sans aucun doute! Je veux toutes les ceintures et je viens les chercher. “

Les billets pour l’incroyable épreuve de force Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy le 21 mars sont en vente à partir de 29 € via bilesuserviss.lv.

La finale sera diffusée en direct sur DAZN aux États-Unis. Les fans peuvent visiter DAZN.com ou télécharger l’application DAZN sur leur appareil connecté préféré.