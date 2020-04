L’ancien entraîneur de GGG croit qu’il pourrait être gravement blessé contre Canelo

Publié le 19/04/2020

Par: Hans Themistode

Chaque fois que le nom de Gennadiy Golovkin figurait sur le calendrier de boxe, les fans et ses adversaires pouvaient s’attendre à une chose. Douleur, et beaucoup d’elle.

Contrairement à la plupart des matchs de boxe où les deux hommes pouvaient facilement blesser l’autre, lorsque Golovkin s’est battu, la douleur était toujours à sens unique. Combat après combat, Golovkin s’est retrouvé sur la bobine de mise en évidence du Centre sportif.

KO au cinquième tour, arrêts au deuxième et nombreux TKO au premier. La bande saillante de Golovkin a tout pour plaire.

Mais ce n’était pas seulement que Golovkin distribuait des coups à gauche et à droite, mais il n’a pas reçu autant qu’une cicatrice. En 350 combats amateurs, soit 345 d’entre eux, soit 41 compétitions professionnelles, Golovkin n’a jamais touché le sol et encore moins a été visiblement blessé.

Mais comme on dit, Father Time est invaincu et Golovkin, maintenant âgé de 38 ans, semblait un peu vulnérable récemment. Lors de sa dernière apparition sur le ring contre Sergiy Derevyanchenko, Golovkin semblait blessé par un tir au corps au cinquième tour avant de finalement remporter le concours par décision controversée.

On pensait qu’un match revanche serait sur les cartes ensuite, mais à la place, Golovkin obtiendra le combat qu’il attendait.

Grâce à deux combats avec Canelo Alvarez, beaucoup pourraient affirmer que Golovkin devrait être 2-0 au lieu de 0-1-1. Et bien que les deux aient été des combats compétitifs, cela pourrait changer. Avec Canelo maintenant dans la fleur de l’âge et Golovkin clairement à l’arrière, cela semble être une recette pour un désastre.

“Celui-ci fera peut-être mal”, a déclaré l’ancien entraîneur de Golovkin Abel Sanchez. “Pas parce que je ne suis pas avec lui, mais [this time it could] blessé parce qu’il est blessé. [The trilogy is] non seulement le plus important, mais aussi le plus dangereux parce que vous parlez d’un gars qui est à son apogée maintenant et qui croit qu’il peut faire la même chose à Gennadiy qu’il l’a fait à Kovalev. “

“[Canelo] appâté, appâté, appâté et attendu ce bon moment et c’était destructeur. Je détesterais voir Gennadiy s’engager dans ce combat… ou je préférerais ne pas voir le combat plutôt que de voir Gennadiy succomber à quelque chose comme ça, sans être préparé physiquement et mentalement. »