L'année où l'USWNT ne cesserait de gagner

Imaginez ce que cela doit être de devenir le meilleur au monde à quelque chose, seulement pour découvrir qu'être le meilleur ne suffit pas pour certaines personnes. Imaginez que vous passez votre vie entière à travailler pour atteindre le sommet de votre domaine et faire taire les ennemis, seulement pour que ceux-ci continuent d'essayer de minimiser vos réalisations même après l'avoir fait. Imaginez-vous en écoutant les gens essayer de saper votre succès en disant que votre concurrence était faible, ou que votre domaine est impopulaire et non pertinent, ou que vous avez mal agi. Que feriez-vous en réalisant qu'il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas être satisfaits, même si vous parvenez à être le meilleur possible, le meilleur que quiconque au monde puisse être?

C'était un problème auquel l'équipe nationale féminine de football des États-Unis a été confrontée en 2019, mais pas un nouveau – ces femmes ne sont pas simplement devenues les meilleures au monde. Ils ont été classés non. 1 dans le classement mondial de la FIFA pour la plupart des 12 dernières années, l'Allemagne passant brièvement devant pour trois courts séjours. Ils ont remporté quatre des six tournois olympiques de football et quatre des huit Coupes du monde. En 664 matches, ils ont devancé leurs adversaires par un total combiné de 1 616 buts. La victoire est leur état de repos.

En fait, ce qui distingue cette équipe n'est pas qu'elle a remporté la Coupe du monde, mais qu'elle a de nouveau remporté la Coupe du monde. Bien qu'il s'agisse du quatrième titre de l'USWNT, cet été a marqué la première fois que les Américains participaient à l'événement en tant que champions en titre et ont répété. Leur victoire 5-2 sur le Japon lors de la finale de 2015 a été le match de football le plus regardé de l'histoire américaine. Cette fois-ci, ils avaient une cible sur le dos, et le reste du monde s'est montré impatient de les abattre. La compétition était censée être meilleure que jamais, et ils ont donc pris une grande joie à esquiver chaque hache lancée dans leur œil de bœuf.

Du début à la fin, leur performance en Coupe du monde a été un triomphe. Cela a commencé par une démolition 13-0 de la Thaïlande, un aperçu à couper le souffle de ce à quoi cela ressemble lorsque les meilleurs joueurs d'un sport font essentiellement ce qu'ils veulent pendant toute la durée d'un match.

Cela a culminé avec une victoire 2-0 sur les Pays-Bas et une virée multi-continentale, ce dernier a été documenté par la gardienne Ashlyn Harris dans ce qui est aux Instagram Stories ce que Citizen Kane est au cinéma.

Leur victoire était totale. Les Américaines ont établi des records de Coupe du monde féminine pour les buts (26) et le différentiel de buts (plus-23). Ils n'ont jamais traîné et ont marqué dans les 15 premières minutes de chaque match, sauf le championnat. Ils sont devenus la première équipe à aller 7-0-0 en Coupe du monde féminine. (L'équipe des États-Unis a obtenu une fiche de 6-0-0 lors de l'édition inaugurale en 1991, à l'époque où l'événement était appelé «Championnat du monde de football féminin pour la Coupe M&M», car la FIFA voulait que les mots «Coupe du monde» soient réservés aux hommes. ) Ils étaient tout ce que les meilleures équipes peuvent être: dominantes en déroute et inébranlables en temps de crise; confiants qu'ils gagneraient et pourtant complètement ravis quand ils l'ont fait; individuellement brillant mais cohérent. Parfois, chaque joueur américain était meilleur que chaque joueur de l'équipe adverse. Cela aurait pu être cruel. Avec les États-Unis, cela ressemblait à une célébration de l'excellence.

En cours de route, cependant, les femmes ont rencontré une quantité incroyable de contrecoups nationaux contre une équipe qui se dirigeait vers la victoire en jeu international. Ils ont été critiqués pour avoir trop marqué ou célébré trop fort. Ils ont été appelés antipatriotiques, même s'ils ont remporté un grand concours au nom de l'Amérique. Lorsque les joueurs ont eu le culot de proposer qu’ils soient payés autant que l’équipe de football américaine, on leur a dit qu’ils ne le méritaient pas, car ils étaient moins populaires, alors même qu’ils obtenaient de plus grands succès devant un public plus large. Il semblait que cette équipe ne pouvait rien faire qui ne mettrait pas une grande partie de la population en colère.

Le moins gêné par tout cela: les femmes de Team USA. Ils furent suivis d'une cavalcade de hurlements inutiles presque partout où ils allaient, comme de la poussière suivant Pig-Pen. Et ils prospéraient toujours. Ils ont non seulement retrouvé le sommet de leur sport, mais ont également trouvé le temps de rire de ceux qui ne trouvaient pas de joie dans leur succès. Et au lieu de laisser les pires arguments contre eux mettre un frein à leur titre, ils ont recentré cette conversation sur une fin significative.

Il y avait beaucoup de choses pour lesquelles on pouvait à juste titre critiquer Team USA pendant la Coupe du monde de cette année. Il n'y a aucune raison qu'un alignement aussi talentueux que celui-ci aurait dû jouer dans trois matchs consécutifs d'un but dans les huitièmes de finale. Mais l'entraîneure-chef Jill Ellis – qui fait l'objet d'un coup d'État en 2017, le fléau du football Twitter et, heureusement, maintenant retraitée – semblait déterminée à laisser certains de ses meilleurs joueurs sur le banc, ou à les utiliser dans des circonstances inhabituelles. Le gardien de but Alyssa Naeher s'est avéré un excellent bloqueur de tir, mais a parfois passé le ballon directement aux attaquants adverses. Et l'équipe a profité de décisions d'arbitrage discutables contre l'Espagne (ce penalty!), La France (ce non-penalty!) Et l'Angleterre (cette décision hors-jeu VAR!), Remportant chaque match par un but. Les États-Unis étaient clairement la meilleure équipe sur le terrain, mais semblaient étrangement intéressés à maintenir leurs matchs à élimination directe compétitifs.

Ce n'étaient pas des points de discussion majeurs. De manière choquante, aucun blogueur de droite n'a essayé de le frapper avec des articles comme: «La décision de Jill Ellis de laisser Lindsey Horan hors du XI de départ prouve-t-elle qu'elle déteste l'Amérique?» célébrations. Lorsque les femmes américaines ont répondu à cette critique en remplaçant leurs célébrations exagérées par des célébrations en sourdine, elles ont également été critiquées pour cela. Cela a continué même après leur victoire. Je dirais que c'est généralement une bonne chose dans la vie si le plus gros problème des gens avec vous est de célébrer trop dur.

Les critiques les plus sévères ont été réservées à Megan Rapinoe, la star la plus audacieuse de l'équipe. À la fois créatrice magistrale de l'aile gauche et plus proche du point de penalty, elle a mené tous les joueurs du tournoi avec six buts et 27 passes complétées dans la surface de réparation (personne d'autre dans le tournoi n'en avait plus de 16). Et elle l'a fait malgré deux matchs sur sept en Amérique. Elle a remporté le Golden Boot remis au meilleur buteur de la Coupe du monde, le Ballon d'or remis au meilleur joueur de l'événement et le Ballon D'Or 2019 remis au meilleur joueur du monde. (Je ne sais pas comment les Français font la différence entre le Ballon d'Or et le Ballon d'Or, mais ce n'est pas la question.) Rapinoe a inscrit les deux buts de l'Amérique en huitièmes de finale contre l'Espagne, les deux buts de l'équipe en quart de finale contre France, et a marqué en finale contre les Pays-Bas. Voyons la pose.

Et pourtant, Rapinoe était régulièrement fustigé. Il y avait l'indignation à son sujet en disant qu'elle ne visiterait pas la Maison Blanche si elle était invitée, rejoignant la longue liste d'Américains que les partisans de Trump doivent détester virulemment même s'ils font la gloire en Amérique. Après avoir remporté le titre, elle a été accusée d'avoir piétiné le drapeau américain lors des célébrations d'après-match. (Une interprétation plus réaliste de ce qui s'est passé: Rapinoe peut-être, un peu effleuré un drapeau dont elle ne semblait pas se rendre compte qu'il était sur le terrain, entre deux célébrations avec divers autres drapeaux non sur le terrain.) point où elle a même été critiquée pour se tenir silencieusement pendant l'hymne national – ce que… je pensais que c'était OK? N'est-ce pas ce que 90% d'entre nous font lors d'événements sportifs? N'est-ce pas considéré comme respectueux?

Rapinoe n'a jamais semblé dérouté par la critique. Elle ne l'a pas ignoré, comme beaucoup d'athlètes de renom qui prétendent le faire. Elle est allée et a dominé la plus grande scène de son sport, puis a donné des réponses honnêtes et frappantes lorsqu'on lui a posé des questions sur n'importe quel sujet. Elle a utilisé sa plateforme Ballon D'Or pour encourager les stars masculines à lutter contre le racisme et le sexisme dans le sport. Elle a utilisé son discours d'acceptation du Sports Illustrated Sportsperson of the Year pour souligner le manque de diversité dans les médias. Elle a parlé avec conviction et clarté de la façon dont le président des États-Unis cible les citoyens non blancs et LGBTQ. (Soit dit en passant, l'équipe n'est jamais allée à la Maison Blanche.)

Les femmes de l'équipe des États-Unis ont recentré la conversation autour d'elles sur leur tentative de gagner des années autant que les joueurs de football américains. Ils ont parlé de l'écart salarial à voix haute et sans relâche. Cela a été si efficace que les foules ont scandé «EQUAL PAY» dans les stades de la Coupe du monde et ont hué le chef du football américain lors d'événements publics organisés pour célébrer la victoire de la Coupe du monde.

L'argument contre l'égalité de rémunération est toujours que l'équipe masculine est tout simplement plus populaire. En 2019, c'était clairement faux. Cela va au-delà de l'écart de succès, car les femmes américaines sont championnes consécutives de la Coupe du monde tandis que les hommes n'ont pas réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du monde et ont récemment perdu contre le Canada pour la première fois en 34 ans. Une expérience amusante consiste à se rendre sur la page YouTube de U.S. Soccer et à consulter le nombre de vues des vidéos récentes sur les équipes masculines et féminines. Une vidéo de la série «Behind the Crest» du compte sur un match amical de septembre contre l'USWNT a été visionnée à 75 000 exemplaires; une vidéo de la série publiée le même jour sur l'USMNT jouant au Mexique – leurs archivages! – moins de 7 000. La finale de la Coupe du monde féminine a attiré 16 millions de téléspectateurs malgré sa diffusion à 11 heures, heure de l’Est; l'équipe masculine qui a disputé la finale de la Gold Cup le même jour a attiré 9 millions de téléspectateurs en prime time. (Je soupçonne également que de nombreux téléspectateurs regardaient pour voir le Mexique.) Les ventes de maillots pour l'équipe féminine étaient les plus achetées de toutes les équipes nationales de l'histoire américaine, quel que soit le sexe. L'équipe masculine a régulièrement joué devant moins de 15 000 fans; L’équipe féminine a battu un record en jouant devant près de 50 000 personnes et a régulièrement joué devant 30 000 personnes. L'équipe féminine, euh, a généré plus de revenus que les hommes. Il n'y a aucune métrique imaginable permettant à quelqu'un d'examiner l'équipe nationale masculine de football des États-Unis et l'équipe nationale féminine de football des États-Unis et de conclure que plus de gens se souciaient des hommes que des femmes en 2019.

L'USWNT a réussi sur le terrain malgré la façon dont U.S. Soccer l'a traité. Et les femmes ont exploité l'attention qui accompagnait leur grandeur sur le terrain pour attirer l'attention sur la façon dont elles ont été traitées injustement. L'équipe n'a toujours pas gagné son combat pour l'égalité de rémunération – un procès est prévu pour mai – mais sa capacité à se concentrer sur ce mouvement va au-delà de quelques joueurs de football, ce qui pourrait augmenter leur salaire. L'USWNT est loin d'être les seules femmes de ce pays à être moins bien payées que les hommes qui font le même travail. Mais étant donné que leurs réalisations, leur popularité et leurs revenus sont accessibles au public aux côtés de ceux de leurs pairs masculins, et étant donné qu'ils battent ce groupe masculin dans toutes les catégories et en reçoivent toujours moins, leurs efforts ont déclenché un appel au changement. Ils ont donné la parole à des femmes dans des situations similaires dont les succès ne sont pas rendus publics.

Je ne sais pas comment je réagirais si j'atteignais le sommet de mon domaine et qu'on me disait que ce n'était pas suffisant. Mais Rapinoe et l'équipe américaine de football féminin l'ont parfaitement géré. Ils ne se sont jamais inquiétés des gens qu’ils ne plairaient jamais et ont plutôt cherché à améliorer leur sport et leur pays. Alors que le reste du monde cherchait des lacunes pour démolir leurs réalisations, ils se sont appuyés sur ces réalisations pour remédier aux lacunes rencontrées. Les champions américains ont convenu qu’il n’était pas suffisant d’atteindre le sommet de leur sport. Ils ont remporté leurs victoires exaltantes et ont toujours estimé qu'ils avaient plus à faire.

