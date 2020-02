L’anticipation se prépare avant les débuts américains du cruiserweight Rashid Kodzoev

RINGSIDE 29/02/2020

Des niveaux élevés d’anticipation continuent de croître parmi la communauté de la boxe alors que les débuts américains de Rashid Kodzoev (7-0, 4 KO) approchent rapidement.

Après avoir récemment signé avec Uprising Promotions, le poids lourd russe invaincu s’attend à ce que son prochain combat soit annoncé dans les prochaines semaines.

“Nous pensons vraiment que Rashid Kodzoev est un matériau de championnat”, a déclaré Ronson Frank, président d’Uprising Promotions.

«Il a exactement le type d’état d’esprit que nous voulons chez nos combattants, et nous nous attendons à ce qu’il ait une sorte de matériel d’ici la fin de l’année. Rashid nous a fait savoir dès le début qu’il était prêt à bouger le plus rapidement possible, et nous sommes ravis de le présenter comme une piste pour notre promotion. »

Au cours de sa carrière professionnelle, Kodzoev n’a combattu qu’un seul adversaire qui n’avait pas de record de victoires. Il a remporté des victoires comme Tamas Polster, vainqueur en 21 combats, Kostiantyn Dovbyshchenko, alors invaincu, et Andrei Kniazev, vainqueur de 16 combats.

En seulement son cinquième concours professionnel, il est également devenu le premier homme à terminer l’Ukrainien Vitaliy Nevesiliy, nécessitant moins de deux tours pour gagner l’arrêt. Plus récemment, il a combattu le vétéran de 14 combats Juan Ezequiel Basualdo à Estosadok, éliminant l’Argentin dans le premier match.

Connu comme un boxeur-boxeur qui a du pouvoir dans les deux mains, Kodzoev a mené une campagne amateur accomplie dans sa Russie natale avant de se tourner vers les rangs professionnels en 2016.

Actuellement, des négociations sont en cours pour que Kodzoev démarre plusieurs fois sous la bannière Uprising Promotions dans les prochains mois.