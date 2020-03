L’arbitre Andrew Golota (x3) qualifie Tyson Fury de «DIRTIEST fighter» de sa carrière

Phil Jay 17/03/2020

Sur le dos de l’ex-adversaire Steve Cunningham, d’accord avec une campagne sur les réseaux sociaux contre Tyson Fury, l’Américain dispose désormais d’un soutien sous la forme d’un arbitre respecté Eddie Cotton.

Cunningham a partagé plusieurs messages acceptant le fait que Fury ait peut-être fait quelque chose à ses gants pour le combat Deontay Wilder. Des allégations très peu étayées auxquelles Fury n’a pas encore pleinement répondu.

Dans un suivi et une tentative évidente de ratifier son point de vue, Cunningham a partagé un post de la nuit où il a combattu Fury en avril 2013.

‘USS’ a lâché Fury au deuxième tour du concours Madison Square Garden avant d’être submergé par le plus gros.

Un récent post vidéo a vu Cunningham dire à ses fans qu’il était sur le point de remporter une certaine victoire contre Fury jusqu’à ce que des tactiques sales soient utilisées. Cotton, l’arbitre à l’époque, était d’accord avec ce point de vue dans une vidéo supposée perdue.

Tito Garcia de Boxing Socialist a partagé le court clip en 2016. Trois ans après la fin du combat.

Il a maintenant refait surface pour donner à Cunningham des munitions supplémentaires pour ses vues.

Dans ce document, Cotton dit: «Je l’ai averti plusieurs fois à un moment donné. Mais au cours de mes 24 années en tant qu’arbitre professionnel, il est l’un des combattants les plus sales que j’aie jamais connus. »

Interrogé par Garcia, le fils de l’ancien combattant Eddie Cotton Jr. a répondu: “Tout droit!”

Sur ce qu’il a dit à l’équipe de Fury, le responsable a ajouté: «Le cornerman est venu me voir et a dit qu’il pensait que je favorisais Cunningham. Parce qu’il a dit: “Quel est mon problème?”

«Nous ne nous disputions pas. C’était une petite discussion. »

Fury avait un point déduit dans le cinquième, ce que Cotton a ensuite expliqué.

«Le point que j’ai retenu concerne de nombreuses violations. Un coude. Coup de tête, une épaule.

Une fois de plus poussé à confirmer sa citation, Cotton a terminé en disant: «(Le plus sale) des combats que j’ai eu. Et j’ai eu Andrew Golota trois fois. Cite ça! “

Golota est connu pour être le compétiteur de première division qui aimait donner des coups intentionnels aux ennemis, ce qui signifie que la déclaration de Cotton est assez choquante.

Cotton a pris en charge l’affaire de rematch 1996 avec Riddick Bowe. Cela s’est terminé de façon ridicule au neuvième tour.

WILDER

Fury a lui-même fait l’objet d’un examen minutieux lors du premier combat avec Deontay Wilder, bien que de nombreuses allégations haussant les sourcils puissent facilement être rejetées.

Cette dernière déclaration ne fera cependant qu’ajouter du poids au coin Wilder. Cela survient alors que les théories du complot continuent de tourbillonner avant un combat de trilogie.

Juillet était prévu pour que Fury vs Wilder III arrive cette année pour régler la saga une fois pour toutes. L’épidémie actuelle de coronavirus pourrait voir que repoussé au moins quelques mois.

Pour Cunningham, ses propres croyances sont là pour que tout le monde puisse le voir, alors que le souverain à deux reprises en cruiserweight change son air sur son vieil ami.

À un moment donné, Fury et Cunningham semblaient être amis. L’évolution récente pourrait voir la situation se modifier considérablement à l’avenir.

