L’arbitre Kenny Bayless et Teofimo Lopez discutent avec Deontay Wilder et Keith Thurman

MÉDIAS SOCIAUX 10/03/2020

📸 Mikey Williams

Un tour d’horizon des récents événements à Sirius XM apporte des mises à jour sur Deontay Wilder de Kenny Bayless et Teofimo Lopez, ainsi que Keith Thurman à son retour.

Wilder a massivement été dans les nouvelles récemment et World Boxing News a repris une interview précédemment manquée avec l’arbitre de combat Tyson Fury Kenny Bayless.

Bayless a abordé le match revanche avec Gerry Cooney et Randy Gordon le 25 février, trois jours seulement après que Fury ait démonté de manière impressionnante l’Américain.

Voici ce que Bayless avait à dire ci-dessous:

Que pensait et voyait l’arbitre Kenny Bayless pendant # WilderFury2? Il parcourt @gerrycooney et @CommishRandyG à travers les coupures et les blessures de Wilder et la fin du combat.

🔊🔊 SON SUR🔊🔊

Dans une discussion plus récente, Teofimo Lopez est apparu sur «The AK and Barak Show» pour donner son avis sur le débat «Wilder costaud».

Écoutez ci-dessous:

«Je pense que le truc, c’est qu’ils l’ont attrapé au mauvais moment. Vous savez, laissez l’homme pleurer. ” – @TeofimoLopez sur la controverse entourant Deontay Wilder + son costume de débrayage pour # WilderFury2.

Pas plus tard qu’hier, la star des poids mi-moyens Keith Thurman a parlé de son intention de revenir de sa perte contre Manny Pacquiao.

Écoutez ci-dessous:

