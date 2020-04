L’arbitre parle d’une décision d’arrêt pour Diego Corrales contre Jose Luis Castillo I

Nouvelles de boxe du monde 13/04/2020

📸 Showtime

Pendant la quarantaine COVID-19, de plus en plus d’entretiens sont menés par liaison vidéo. L’un d’eux était l’arbitre qui a pris en charge le premier combat de la série inoubliable de deux combats entre Diego Corrales et Jose Luis Castillo.

S’exprimant le MATIN KOMBAT avec Brian Campbell, Weeks a rappelé l’action de ce qui fut plus tard appelé Fight of the Decade.

Ayant lieu il y a quinze ans ce 7 mai, personne n’avait une vision plus proche de l’action non-stop que Weeks.

“Je n’ai jamais rêvé que le combat atteindrait le niveau qu’il a atteint”, a déclaré l’officiel expérimenté.

L’analyste vétéran des sports de combat et la moitié de l’émission télévisée numérique de SHOWTIME Sports MORNING KOMBAT AVEC LUKE THOMAS ET BRIAN CAMPBELL ont posé des questions sur le rôle de Weeks dans le combat de l’année de 2005, accordant à Corrales un point pour avoir craché son porte-parole.

En outre, sa décision en une fraction de seconde d’intervenir et d’arrêter le combat au 10e tour.

La

Regardez l’interview ci-dessus.

Sur Corrales contre Castillo I, Weeks a ajouté: «Quinze ans plus tard, je pense toujours à ce combat tous les jours.

«Quel honneur de faire partie de l’histoire. Les deux combattants ont fait tout le travail et j’ai fait ce pour quoi j’étais formé.

«Cela m’a vraiment frappé quand je suis rentré chez moi et je reçois tous ces appels téléphoniques pour des entrevues, ou des gens me félicitant pour un excellent travail.

“C’était comme,” Qu’est-il arrivé? “Quand j’ai eu la chance de vraiment m’asseoir et de le regarder et de le voir, c’était comme,” Wow! Quel combat. “”

CORRALES

Corrales et Castillo se sont à nouveau rencontrés cinq mois plus tard, ce dernier complétant la série à 1-1. Castillo a marqué un arrêt de quatre rounds imprévu au Thomas & Mack Center.

Un match en caoutchouc n’a jamais été convenu car Corrales a pris un an et a ensuite eu du mal à gagner 140 livres.

Lors de sa dernière sortie, Corrales a pesé 149 livres face à Joshua Clottey. Il n’a combattu que trois fois en deux ans après le premier concours avec Castillo.

Tragiquement, Corrales est mort un mois après la défaite de Clottey et exactement deux ans jour pour jour, il a arrêté Castillo dans son triomphe le plus célèbre.