Larry Holmes donne à la radio d’initié de boxe son point de vue sur Wilder vs Fury 2

Publié le 27/02/2020

Tout le monde a une opinion, mais tout le monde n’est pas qualifié pour donner une opinion éclairée.

Lorsque le champion Lineal Heavyweight et nouvellement couronné titlist WBC Tyson Fury a détruit l’ancien détenteur de la ceinture Deontay Wilder le week-end dernier, non seulement il a commencé ce qui pourrait être un long règne pour lui-même, mais il a aussi apparemment donné naissance à une quantité sans précédent de soi-disant experts comme bien.

À partir du moment où les deux grands hommes sont entrés sur le ring à la MGM Grand Arena, à Las Vegas, Nevada, quelque chose ne tournait pas rond chez Wilder. Son style agressif de présentation était introuvable. Le pouvoir ridicule qui l’a mené à travers chacun de ses combats précédents, a apparemment pris des vacances dans la nuit.

Wilder avait l’air instable, découragé et incertain de lui toute la nuit. Des mots qui ne sont généralement pas associés à l’ancien champion. Pendant les quelques instants où il a pu monter un peu d’offense, peu de choses ont été rassemblées. La main droite a atterri, mais elle avait l’air ordinaire.

Tout au long de la carrière de Wilder, ses compétences ont toujours semblé normales. Peut-être même inférieur, mais son pouvoir l’a toujours mené à bien. Mais pas cette nuit.

Avec Wilder incapable de faire quoi que ce soit de remarquable toute la nuit, il était essentiellement impuissant car Fury l’a envoyé sur la toile à deux reprises avant que son corner ne finisse par mettre fin au combat à la septième.

Les fans du monde entier sont instantanément devenus des experts de la boxe. Beaucoup croyaient que rien ne clochait avec Wilder, tout en louant Fury pour être le meilleur boxeur de la nuit.

Il serait injuste de retirer du crédit à ce que Fury a pu accomplir, mais il serait également injuste que les signes évidents que Wilder ait plus qu’une mauvaise nuit soient passés sous silence.

Les opinions de ceux qui regardaient le combat en marge sont toujours les bienvenues. Mais les points de vue de ceux qui ont franchi le ring et ont concouru au plus haut niveau le sont encore plus.

Tout au long de l’histoire de la boxe, peu de gens peuvent se comparer à la perspicacité que l’ancien champion des poids lourds et boxeur du Temple de la renommée Larry Holmes peut fournir.

Lors d’une récente interview avec Boxing Insider Radio, Holmes s’est arrêté pour donner à l’équipe un peu de son temps et un aperçu de ce qui n’allait pas pour Wilder cette nuit. Holmes, à la voix généralement douce, ne retenait absolument rien.

“Wilder ne s’est pas entraîné correctement ou il a surentraîné parce qu’il n’avait pas d’énergie”, a déclaré Holmes sur Boxing Insider Radio. «Il a des gars qui travaillent avec lui dans son coin et qui doivent encore prendre des cours de boxe. Il a mis Mark Breland dans son coin mais il ne lui dit pas vraiment quoi faire. Mark savait comment se battre mais il n’a jamais combattu au Heavyweight, il a combattu les petits gars. Je lui en veux donc. Il y a beaucoup de choses que je pensais qu’il aurait dû faire, mais il ne l’a pas fait. “

La critique de Breland était dure de la part de Holmes, mais ce n’était que la pointe de l’iceberg.

«Mark Breland doit apprendre à enseigner aux gens. Il n’a pas mis d’eau sur la tête pour le garder au frais. Wilder saigne de son oreille et il n’a rien mis dedans pour en faire sortir le sang. Wilder avait probablement un problème d’équilibre à cause de cela. Personne ne lui disait rien. »

Contrairement à la plupart des critiques qui n’ont rien d’autre à fournir que des mots creux, Holmes était un ancien champion qui est universellement reconnu comme l’un des meilleurs à le faire.

Non seulement Holmes a blâmé Wilder et son équipe, mais il a également donné son avis sur les ajustements que Wilder devrait apporter à l’avenir.

“Je lui dirais bon homme, vous devez piquer, il ne sait pas piquer. À un moment donné, j’essayais de lui apprendre à piquer quand il était ici, mais il n’a jamais appris. Il doit apprendre à lancer des coups de poing et à sortir le gars de là. Plus important encore, il ne peut pas se surentraîner parce que si vous regardez le combat, il était fatigué après le deuxième ou le troisième tour. “

Quelque chose d’aussi simpliste que le jabing est ce sur quoi Holmes a bâti sa carrière. Les commentaires de surentraînement sont également un point intéressant. Wilder est en fait sorti à plat au tout début du concours et était apparemment à court d’essence dès qu’il a lancé son tout premier coup de poing. Holmes attribue ces problèmes à un entraînement excessif, tandis que Wilder, d’autre part, pense que son costume d’avant combat était trop pour son corps saule.

L’hommage de 40 livres au mois de l’histoire des noirs a attiré l’attention. S’il y avait un moyen de rendre Wilder encore plus intimidant qu’il ne l’est réellement, alors il l’a certainement trouvé. Pourtant, dès que le masque, la robe, la plaque de poitrine et les piles (oui, il fonctionnait sur piles) ont été retirés de son corps, il était une coquille de son ancien moi.

Récemment, Wilder a révélé que le costume était beaucoup trop lourd. Lorsque l’on considère la longue attente de Fury pour se rendre sur le ring avec sa propre promenade sur le ring, qui comprenait un rappeur récitant plusieurs vers avant que Wilder ne soit même arrivé sur l’île, Wilder a fait son chemin vers le ring sans rien.

Issu d’un combattant qui n’a utilisé aucune excuse pour ses propres lacunes dans le ring, Holmes a bouché les deux oreilles comme pour se protéger des explications inutiles de Wilder.

“Je ne veux pas entendre ça. Quand j’ai combattu tous ces gars-là, j’ai gagné parce que j’avais lancé les bons coups. Combien de coups a-t-il lancés? Il n’en a pas jeté. Si vous revenez en arrière et regardez les enregistrements de quand j’ai combattu Ernie Shavers, Ken Norton et tous les gars que j’ai combattus, je ne suis pas resté là pour me faire frapper avec les coups de poing. Ces gars prennent les coups de poing pour prouver quoi? Que tu es dur? Non, tu n’es pas dur. Vous êtes dur quand vous gagnez et gagnez et gagnez. ”

Gagner, gagner, gagner a été quelque chose que Holmes a fait au cours de ses 30 ans de carrière. Le Temple de la renommée détient après tout le troisième plus grand nombre de défenses de titre dans l’histoire de la boxe des poids lourds avec 20 consécutifs.

Wilder, quant à lui, visait sa 11e place.

Aussi grand que Holmes ait été au cours de sa carrière, il a dû faire face à de nombreux revers.

Tout comme Wilder qui non seulement s’habillait d’un costume ridicule de 40 livres, il portait également un manteau d’invincibilité. Holmes a perdu son avantage et son illusion d’indestructibilité après avoir commencé sa carrière 48-0. Les pertes consécutives à Michael Spinks ont envoyé Holmes dans une retraite temporaire. Une fois de retour sur le ring, il a été rapidement renvoyé dans sa maison de retraite aux mains d’un gars du nom de Mike Tyson.

Après trois ans d’absence du sport, Holmes est revenu une fois de plus et cette fois, s’est battu pour devenir un prétendant légitime au titre. Son histoire sonne presque comme un conte de fées. Mais l’histoire de Wilder est un peu différente.

Il n’y a pas exactement de direction claire dans laquelle l’ancien champion peut aller. Le seul autre champion sur lequel il pourrait se tourner est Anthony Joshua. Mais avec deux mandats obligatoires et une longue liste d’autres candidats, ce concours semble douteux.

Même si la boxe était privée de politique et de rues qui séparaient les combattants, une compétition entre Wilder et Joshua serait douteuse. Pas parce que Joshua ne serait pas d’accord, mais surtout à cause de la façon dont il était dominé.

Les pertes ne sont pas difficiles à récupérer. Tout le monde y perd. Mais tout le monde ne se fait pas botter le cul.

Avec Wilder imposant déjà son rematch immédiat contre Fury, Holmes n’a qu’une question. Pourquoi?

“Non, troisième combat pour quoi?”

Pour quoi? Vengeance bien sûr.

À ce stade, la vengeance semble pratiquement impossible, car Wilder, Joshua et tous les autres poids lourds semblent mal équipés pour faire face à Fury. Mais qu’en est-il de Holmes?

Non, à 70 ans, il ne fera pas son cinquième retour sur le ring. Mais s’il était à son apogée, il ne fait aucun doute comment un match de rêve aurait pu se jouer entre eux.

«J’aurais assommé Fury. Je l’aurais frappé au corps, la tête puis tourné. Frappez-le avec les mains droites et les crochets gauches. Je ne vais pas rester là et faire du commerce avec lui comme l’a fait Wilder. “

Peu importe le sport, il semble toujours que les athlètes du passé seront toujours incrédules de croire que la nouvelle génération pourrait rivaliser avec la leur. Les choses étaient plus difficiles à leur époque, n’est-ce pas? La compétition a été plus rude et rien ne leur a été remis. Poser à Holmes la question de savoir comment la compétition d’aujourd’hui se compare à la sienne n’est pas vraiment une question du tout.

“Ce n’est pas un match. Vous pensez qu’Ernie Shavers aurait été là-bas et aurait démissionné? Muhammad Ali démissionnerait? Non. Joe Frazier a démissionné? Non. Kenny Norton quitterait? Non, aucun de ces gars ne démissionnerait. Ils vous combattraient jusqu’à ce que vous n’ayez plus aucun combat en vous. Mais Wilder a démissionné. Il a démissionné parce que ses oreilles saignaient. »

Faites ce que vous voulez à un boxeur. Poussez-le dans un escalier, poignardez-le avec un couteau de cuisine ou poussez-le hors d’une voiture en mouvement. Tout ce qui précède serait approprié. Il suffit de ne pas les appeler un abandon.

Pourtant, Holmes a doublé sa déclaration de démission.

«Il voulait arrêter. Il ne voulait plus y aller. Il a quitté l’homme. Le gars a démissionné. “

La sévère prise de l’ancien champion ne s’est pas arrêtée à la critique de cette nouvelle génération de boxeurs. Cela s’est également étendu au sien.

«Lennox Lewis n’aurait jamais dû quitter la boxe, il devrait être champion poids lourd en ce moment. Mais il n’a pas de cœur. “

Pour l’instant, il ne semble pas que Holmes recule devant aucune de ces déclarations, peu importe la pression qu’il reçoit du public. L’ancien champion semble porter une grande partie de ce même feu qui l’a aidé à se tailler une carrière au niveau du Temple de la renommée.

Si Wilder veut calmer ses sceptiques, y compris Holmes, alors il n’y a qu’une chose à faire.

Battez Tyson Fury.

