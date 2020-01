The Rewatchables a été rejoint par l’invité spécial Quentin Tarantino pour un trio de podcasts, avec la finale sur le classique King of New York de 1990, avec Christopher Walken. Pendant le podcast, Tarantino a révélé qu’il avait initialement écrit le rôle emblématique de Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction, Jules, pour l’acteur du roi de New York Laurence Fishburne. Fishburne a refusé le rôle, qui est ensuite allé à Jackson, créant un moment hollywoodien de portes coulissantes.