LaVonte Earley se bat pour un promoteur / mère alors qu’elle lutte contre le cancer

RINGSIDE 29/02/2020

Un espoir invaincu des poids mi-moyens LaVonte Earley (10-0, 5 KO) se bat pour plus qu’une place sur la liste d’élite des combattants.

En fait, toute récompense qu’il recevra peut-être juste une cerise sur sa motivation réelle.

Le joueur de 25 ans, professionnel depuis quatre ans, est motivé par son promoteur, qui se trouve être sa mère, Lavonda.

Lavonda a reçu un diagnostic de cancer du foie de stade quatre en 2011. Cela a incité Lavonda à s’impliquer davantage dans les efforts de ses enfants, notamment la carrière de boxe de LaVonte, qui a commencé à l’âge de 15 ans.

Lavonda a commencé Vegas Grand Promotions et LaVonte a été un incontournable de ces émissions.

«Je ne fais que le promouvoir pour l’instant, car nous avons l’intérêt de plusieurs promoteurs bien connus et plus établis. À cause de mon diagnostic, je sais que je ne pourrai pas continuer à financer sa carrière, alors mon objectif est de le préparer à passer à une scène plus grande », a déclaré LaVonda.

«Ma mère littéraire a tout abandonné pour m’aider dans ma carrière, ce que je ne pourrai jamais vraiment lui rembourser. C’est super, super important pour moi que non seulement je fasse ce que je suis censé faire, mais je peux la rendre fière et lui donner quelque chose à se vanter à l’église », a récemment déclaré Earley à Fox 46 News à Charlotte.

LaVonte sera de retour au jeu le 28 mars à l’école secondaire Rocky River.