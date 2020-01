Le 5th Street Gym se lance dans les «bananes» pour l’amortisseur du titre Jeison Rosario

RINGSIDE 20/01/2020

Cela fait environ 60 ans depuis l’ouverture du 5e St. Gym. 40 ans depuis qu’Ali y a été formé et environ 8 ans depuis le décès d’Angelo Dundee.

17 champions du monde avaient été entraînés au 5th St. Gym et par Angelo. Depuis sa reprise par Dino Spencer et Tom Tsatas, et sa réouverture en 2010, une décennie plus tard, le gymnase a son 20e champion du monde et son 1er véritable champion complet en 25 ans.

Au cours du week-end, Jeison Rosario a arrêté choquant son adversaire Julian Williams de manière spectaculaire pour les ceintures WBA, IBF et IBO de 154 lb. Ce fut un bouleversement et un choc évidents.

«C’est toujours un effort d’équipe», affirme le copropriétaire, entraîneur-chef et entraîneur du 5e St. Gym ainsi que le meilleur entraîneur de conditionnement, Dino Spencer. Spencer n’est pas bien connu du grand public mais il n’est pas étranger à la boxe.

Il est surtout connu comme entraîneur de célébrités et ancien artiste martial, mais a probablement travaillé plus de coins en boxe et travaillé avec plus de champions que quiconque dans le sport.

David Haye, Bernard Hopkins, Paulie Malignaggi, Chris Algeri, Luis Ortiz, Fres Oquendo, James DeGale et Kid Chocolate ne sont que quelques-uns des pros, challengers et champions avec lesquels il a travaillé.

Il est actuellement entraîneur en chef de plusieurs combattants classés et invaincus, Danielle Scardina, Mateo Papa, Charley Hoy et Christian Thun. Le gymnase a de sérieux combats et attire les meilleurs combattants du monde.

Apprenant son métier sous Freddie Roach et Angelo Dundee, “Stallion” tel qu’il est connu de ses amis les plus proches (pour son amour de Rocky et son héritage italien) a fait ses débuts dans les combats de combat à l’âge de 5 ans.

Il a commencé à s’entraîner au Shaolin Kung-Fu et à l’âge de 13 ans, il enseignait aux nouveaux étudiants comme ceinture noire. Il a finalement été formé par Arlene Limas, la première femme à remporter une médaille d’or en TaeKwon-Do aux Jeux olympiques de 1988 en Corée.

Un ancien joueur de football professionnel est entré un jour dans la salle de sport, ce qui a amené Spencer à se tourner vers la boxe quand il a réalisé que le boxeur avait du talent.

Il a appelé son meilleur ami et collègue stagiaire Tom Tsatas pour l’aider et ils étaient partis. Dix-sept ans depuis ce jour, ils ont ressuscité la carrière de Fres Oquendo et lui ont fait décrocher un titre à l’âge de 41 et 46 ans.En cours de route, il a formé un champion des poids lourds de l’UFC, Andre Arlovski, qui a ouvert le plus célèbre gymnase de boxe au monde avec Angelo Dundee. meilleurs amis avec leur mentor Muhammad Ali, et ont depuis formé des combattants, des champions, des célébrités et des gens réguliers.

Ce n’est pas par hasard que leur premier vrai champion du monde de gymnastique arriverait le lendemain de l’anniversaire d’Ali et Tsatas, et à Philadelphie. “C’est très révélateur”, dit Spencer, qu’une telle coïncidence se produirait.

Tom et Muhammad ont toujours célébré leurs anniversaires et pour une raison quelconque, Toms ne serait jamais sur le devant de la scène », plaisante Spencer. “Et c’est arrivé, ici, dans la ville natale de Rocky, c’est juste la cerise sur le gâteau et c’est très approprié.”

Spencer continue de dire que c’est toujours une équipe. »L’entraîneur Luis est également responsable de ce que le gymnase a accompli. Il est calme, discret mais sa passion et son engagement pour le sport, les combattants et le gymnase sont sans précédent. Un vrai puriste de la boxe », explique Spencer.

Le partenaire de Spencer, Tom Tsatas, résume les choses: «Il nous a fallu près d’une décennie de travail acharné, de persévérance et de dévouement pour arriver ici. À mon avis, et sans aucun manque de respect pour les autres entraîneurs ou gymnases, je pense que 5th St. Gym, Dino, Chiro et toute notre équipe ici sont les meilleurs du monde.

“Nous ne pouvons pas être à l’intérieur du ring avec le combattant, c’est sa volonté, son cœur et son âme qui sont dans ces cordes. Mais nous sommes ceux qui s’assurent qu’il a les bons outils une fois qu’il les a intercalés. Juste au cas où vous vous demanderiez à nous tous ici au 5th St. Gym, nous allons faire des bananes. »