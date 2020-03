Le boeuf Spence-Brook va trop loin, Deontay Wilder peut-il s’adapter?

Nouvelles de boxe du monde 07/03/2020

Les chances de Deontay Wilder de faire les ajustements nécessaires pour vaincre Tyson Fury dans leur combat de trilogie ont été discutées dans les retombées.

Dans l’épisode 3 du «Black Eye Barber Shop Show», les co-animateurs Johnny Nelson et Richard Poxon se sont assis avec l’ancien champion du monde Anthony Crolla pour passer en revue les moindres détails.

Wilder a non seulement été battu mais dominé par Fury le 22 février. L’Américain n’avait apparemment pas de plan B. En fin de compte, aucune réponse à ce qui lui arrivait.

Fury a opté pour la jugulaire dès le départ, laissant tomber Wilder trois fois sur le chemin d’une victoire significative dans l’histoire de la boxe des poids lourds.

Devenant un double dirigeant du monde à 200 livres et plus, Fury a obtenu l’un des plus grands retours de l’histoire.

Avec un troisième combat maintenant sur les cartes, Nelson, Poxon et Crolla ont rejoint le débat de savoir si Wilder l’a dans son casier pour défier le règne de Fury.

Les commentaires ont commencé avec Nelson exécutant la règle sur la promesse de retour émotionnel de Wilder dans un post Instagram la semaine dernière.

Regardez la discussion ci-dessous:

La

Dans un autre chat, les récents messages sur les réseaux sociaux impliquant Errol Spence appâtant Kell Brook ont ​​fait sensation sur les réseaux sociaux.

Spence a accusé Brook d’être dans le placard, entre autres, alors que des mots enflammés passaient sous la ceinture.

Regardez le clip ci-dessous:

Regardez tous les épisodes de «Black Eye Barber Shop» sur YouTube ICI

Suivez World Boxing News:

TWITTER.

FACEBOOK.

INSTAGRAM.

Abonnez-vous sur YOUTUBE.