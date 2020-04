Le boxeur interdit Liam Cameron étonne, décrit le traitement de l’affaire

Nouvelles de boxe du monde 23/04/2020

L’ancien boxeur champion Liam Cameron a révélé des détails choquants entourant sa suspension de drogue en cours par l’Agence britannique antidopage.

Cameron de Sheffield, qui détenait le titre de poids moyen du Commonwealth jusqu’à son interdiction en 2018, pense qu’il a été suspendu pour sécher.

Gagner la peine maximale pour ce qui a été décrit comme «un dixième de la ligne ou la cocaïne récréative», Cameron risque de ne plus être en action jusqu’en 2022.

Présentant sa défense dans une récente interview avec le Black Eye Barber Shop Show, Cameron dit: “il ne serait jamais assez stupide pour prendre de la cocaïne quatre jours avant un combat”.

S’adressant aux hôtes Richard Poxon et Anthony Crolla, Cameron est convaincu que l’argent manipulé dans la perspective de son combat à l’été 2018 était à blâmer pour les traces trouvées dans son système.

Selon une récente étude britannique, chaque billet de banque en circulation sur le sol britannique est contaminé par de la cocaïne dans les semaines suivant son émission. C’est quelque chose que Cameron dit qu’il pourrait arriver à d’autres boxeurs s’ils ne font pas attention.

Une suspension de quatre ans pour des traces de cocaïne semble extrêmement étrange. Si Cameron utilisait le médicament, il n’y avait aucun moyen qu’il en prenne autant de toute façon – on a fait valoir.

Mais c’est la manière de traiter par l’UKAD et le British Boxing Board of Control qui fait le plus mal. Cameron a récemment révélé une lutte contre l’abus d’alcool et le fait qu’il se sentait suicidaire en raison de la situation dans laquelle il se trouvait.

Poxon lui a demandé si quelqu’un de l’une ou l’autre organisation l’avait contacté depuis lors, Cameron a répondu «jamais».

Il semble que Cameron en soit un exemple. Peut-être en raison du fait que plusieurs affaires très médiatisées se sont vu infliger des peines plus clémentes en raison de menaces de poursuites et d’autres circonstances exceptionnelles.

Cameron croit fermement que son incapacité à payer pour des choses comme les détecteurs de mensonges ou les avocats le place dans un endroit vulnérable.

L’entrevue de 22 minutes avec Black Eye est à la fois émotionnelle et surprenante à témoigner. Cameron est en surpoids et complètement stressé, évidemment dans une agitation massive.

Même une volonté de s’entraîner ou de s’entraîner afin de se tenir occupé et son poids a été frappé par un avertissement du BBBofC et de l’UKAD. Cameron a reçu une lettre le menaçant d’une prolongation de huit ans s’il enfreignait les règles établies par les deux.

Cela signifie que Cameron est exclu de toute activité de boxe. Le joueur de 29 ans n’a aucun moyen de gagner sa vie ou de profiter du sport qu’il aime.

